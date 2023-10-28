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«Johnny B. Goode»: сумасшедший рок-ролл от человека-легенды Чака Берри


Cумасшедший рок-ролл от человека-легенды Чака Берри

Cумасшедший рок-ролл от человека-легенды Чака Берри

18 марта скончался американский музыкант Чак Берри – один из отцов-основателей рок-н-ролла. Ему было 90 лет. Музыке он посвятил 60 лет своей жизни и создал настоящие эталоны жанра - "Rock and Roll Music", "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" и "Johnny B. Goode". Покойся с миром, Чак…

Стиль Чака Берри – это элементы кантри и ритм-энд-блюза. Его песни посвящены по большей части простым человеческим радостям, а его сценический образ оказал колоссальное воздействие на его многочисленных последователей. Музыкальные критики считают, что именно благодаря Берри рок-н-ролл выделился в отдельное направление.

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