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С нами не соскучишься!

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20 забавно-правдивых комиксов о том, как трудно быть девушкой



Практически каждая девушка мечтает о красивой одежде, причёске, макияже, вкусной еде, комфортном сне, идеально гладкой коже, плоском животе и любимом питомце. Но реальность такова, что, желая одно, получаешь совсем другое, и вместо сладкого сна – полночи перекатываешься с боку на бок, стараясь отыскать удобную позу, да и мысли о «прекрасном», заедаются фаст-фудом в неограниченном количестве, и без того не радужное настроение скатывается к нулю с диким воплем «хочу то, не знаю что!».

Именно таким видит мир художница Акшара Ашок (Akshara Ashok) создавшая правдиво-саркастичную серию иллюстраций о тяжбах, понять которые могут только женщины, сталкивающиеся с подобной ерундой и проблемами чуть ли не каждый день. А ведь и в самом деле, согласитесь, что вот такие вот, казалось бы, «мелочи», из которых строится круговорот – неотъемлемая часть знакомой многим жизни. И как в той поговорке «Не мала баба клопоту – купила порося», но только в данном случае, завела собаку или кота, чья шерсть теперь повсюду, вот и пинаешь на себя, заедая горе кусочком пиццы, представляя, что ты певица в розовом боа на сцене крутого паба, хотя на деле – серая мышь в наушниках от телефона, уныло бредущая по улице.
Позвони мне, позвони. Автор: Akshara Ashok.

Позвони мне, позвони. Автор: Akshara Ashok.

 
Когда ты серая мышь, а в глубине души - звезда. Автор: Akshara Ashok.

Когда ты серая мышь, а в глубине души - звезда. Автор: Akshara Ashok.

 
Знакомая ситуация? Автор: Akshara Ashok.

Знакомая ситуация? Автор: Akshara Ashok.

 
Спи, моя радость, усни. Автор: Akshara Ashok.

Спи, моя радость, усни. Автор: Akshara Ashok.

 
Хочу то, не знаю что. Автор: Akshara Ashok.

Хочу то, не знаю что. Автор: Akshara Ashok.

 
Когда ты мечтаешь лишь об одном... Автор: Akshara Ashok.

Когда ты мечтаешь лишь об одном... Автор: Akshara Ashok.

 
Когда желаемое не соответствует действительному. Автор: Akshara Ashok.

Когда желаемое не соответствует действительному. Автор: Akshara Ashok.

 
Когда тебе хочется красивый маникюр, а на деле... Автор: Akshara Ashok.

Когда тебе хочется красивый маникюр, а на деле... Автор: Akshara Ashok.

 
Каждый раз, когда бреешь ноги. Автор: Akshara Ashok.

Каждый раз, когда бреешь ноги. Автор: Akshara Ashok.

 

 
Когда хочешь быть модной. Автор: Akshara Ashok.

Когда хочешь быть модной. Автор: Akshara Ashok.

 
Суровая правда жизни. Автор: Akshara Ashok.

Суровая правда жизни. Автор: Akshara Ashok.

 
Оправдание. Автор: Akshara Ashok.

Оправдание. Автор: Akshara Ashok.

 
Когда очень хочется спасть, но не тут-то было. Автор: Akshara Ashok.

Когда очень хочется спасть, но не тут-то было. Автор: Akshara Ashok.

 
Доброе утро и недобрый вечер. Автор: Akshara Ashok.

Доброе утро и недобрый вечер. Автор: Akshara Ashok.

 
А у вас такое было? Автор: Akshara Ashok.

А у вас такое было? Автор: Akshara Ashok.

 
Где логика и справедливость? Автор: Akshara Ashok.

Где логика и справедливость? Автор: Akshara Ashok.

 
Когда завела питомца. Автор: Akshara Ashok.

Когда завела питомца. Автор: Akshara Ashok.

 
В погоне за модой. Автор: Akshara Ashok.

В погоне за модой. Автор: Akshara Ashok.

 
Ненавистные штаны. Автор: Akshara Ashok.

Ненавистные штаны. Автор: Akshara Ashok.

 

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