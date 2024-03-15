20 забавно-правдивых комиксов о том, как трудно быть девушкой

Позвони мне, позвони. Автор: Akshara Ashok.

Когда ты серая мышь, а в глубине души - звезда. Автор: Akshara Ashok.

Знакомая ситуация? Автор: Akshara Ashok.

Спи, моя радость, усни. Автор: Akshara Ashok.

Хочу то, не знаю что. Автор: Akshara Ashok.

Когда ты мечтаешь лишь об одном... Автор: Akshara Ashok.

Когда желаемое не соответствует действительному. Автор: Akshara Ashok.

Когда тебе хочется красивый маникюр, а на деле... Автор: Akshara Ashok.

Каждый раз, когда бреешь ноги. Автор: Akshara Ashok.

Когда хочешь быть модной. Автор: Akshara Ashok.

Суровая правда жизни. Автор: Akshara Ashok.

Оправдание. Автор: Akshara Ashok.

Когда очень хочется спасть, но не тут-то было. Автор: Akshara Ashok.

Доброе утро и недобрый вечер. Автор: Akshara Ashok.

А у вас такое было? Автор: Akshara Ashok.

Где логика и справедливость? Автор: Akshara Ashok.

Когда завела питомца. Автор: Akshara Ashok.

В погоне за модой. Автор: Akshara Ashok.