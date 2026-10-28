Зачем домохозяйки гладят соль

Очень часто на подошве утюга появляется нагар и различные загрязнения, что может испортить вещи во время глажки. В магазинах продаются различные средства для очистки подошвы, однако их действие не всегда дает желаемый результат, да и стоят они не дешево.



К счастью, решить проблему очень легко, все, что потребуется — самая обычная соль.

Насыпьте небольшое количество мелкой соли на пергаментную бумагу.Разогрейте утюг и поводите им по соли несколько минут.Этого времени хватит, чтобы полностью очистить подошву утюга от всех загрязнений.Регулярно проводите такую простую процедуру, чтобы содержать утюг в идеальном состоянии.