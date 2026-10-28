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Зачем домохозяйки гладят соль

Очень часто на подошве утюга появляется нагар и различные загрязнения, что может испортить вещи во время глажки. В магазинах продаются различные средства для очистки подошвы, однако их действие не всегда дает желаемый результат, да и стоят они не дешево.

К счастью, решить проблему очень легко, все, что потребуется — самая обычная соль.



Зачем домохозяйки гладят соль

Насыпьте небольшое количество мелкой соли на пергаментную бумагу.

Зачем домохозяйки гладят соль

Разогрейте утюг и поводите им по соли несколько минут.

Зачем домохозяйки гладят соль

Этого времени хватит, чтобы полностью очистить подошву утюга от всех загрязнений.

Зачем домохозяйки гладят соль

Регулярно проводите такую простую процедуру, чтобы содержать утюг в идеальном состоянии.

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соль
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