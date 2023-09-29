Как добывают соль в Крыму

Наверное многие кто проезжал по трассе Симферополь-Евпатория в Крыму видели соленное озеро Сасык-Сиваш, которое начинается за Саками и оканчивается перед самой Евпаторией. Но далеко не все, знают, что озеро это довольно уникально: здесь добывают морскую розовую соль, или, как ещё её называют, «живую». В мире насчитывается всего три подобных озера: в окрестностях Патагонии, Сан-Франциско и Красного моря. В чем уникальность этого озера, а так же немного о том, как идет добыча полезного минерала, мы узнаем в сегодняшнем репортаже.







Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро и соленое озеро на полуострове Крым, площадью 75 кв.км. Средняя глубина озера составляет всего 0.5 м, наибольшая — 1.2 м. Название озера означает в переводе с крымскотатарского «зловонная грязь».



Когда то очень давно, это место представляло собой мелководный морской залив. Но спустя годы, под действием ветра и частых зимних штормов, образовалась песчаная отмель, разделившая море с заливом, что и привело к образованию соленого озера Сасык-Сиваш. Уникальные характеристики озера прячутся на его дне, которое представляет собой лечебную грязь и содержит множество полезных микроэлементов, которые придают «выращиваемой» здесь соли столь ценные свойства. Одним из самых заметных и полезных веществ, входящих в состав местной соли, является БЕТА-каротин, именно он придает ей столь необычный розовый оттенок и обеспечивает высокий уровень жизнедеятельности организма человека.







Добывать соль тут начали ещё чумаки, которых затем вытеснила династия ханов Гераев. Во времена СССР, добычу решили поднять на новый уровень и возвели тут целый производственный комплекс, названный Сольпромом. Во времена перестройки, часть былого могущества, конечно, была утеряна и из 8 работавших соляных бассейнов в строю остались лишь 4. Но и их с лихвой хватает, чтобы обеспечивать качественным продуктом не только страны ближайшего зарубежья, но и Европейских потребителей.



Производство соли начинается в зимний период с заполнения специальных подготовительных бассейнов морской водой. В них, она проходит ряд очисток, набирает свою плотность и превращается в соляной раствор или по рапу.



Затем, уже подготовленную рапу перекачивают в основной производственный бассейн, где летом под действием палящего солнца и сильного ветра вода испарится, а на дне образуется тот самый красноватый слой соли, толщиной от 4 до 12 сантиметров.







После того, как соль «созрела», а происходит это в конце августа, на работу выходит солеуборочный комбайн. Возраст это диковинной техники, без малого 50 лет, а вес — порядка 25 тонн. Аналогов, как заявляют местные солевары, у этой машины нет, поэтому за ней пристально следят и берегут как зеница ока.







Специальными ножами, комбайн срезает пласт соли, который тут же дробит и по транспортерной ленте подает в вагонетки.







Заполнив вагонетки до краев с горочкой, соль по проложенной узкоколейке, перевозят на берег.







Тянут вагонетки вот такие интересные мотовозы, чем-то напоминающие паровозики детской железной дороги.







Добытую соль складируют в виде огромных трапециевидных пирамид, называемых буртами. Делается это для того, чтобы соль немножко просохла и покрылась коркой, которая защитит её от внешнего воздействия.







После того как вагонетки разгрузятся, процесс повторяется вновь. И так, пласт за пластом, в течение всей осени происходит добыча соли. За год, если не помешает погода, солевары выдают на-гора около 20 тыс. тон минерала.







Работа солевара не из простых. Трудиться приходиться в суровых условиях жаркого лета, под палящими лучами солнца. Миниатюрную узкоколейку для вагонеток, монтируют вручную, без помощи техники. За рабочий день, её приходится несколько раз перекладывать, что бы успевать за движущимся комбайном.







Нелегко живется и технике: агрессивная соляная среда за несколько лет буквально съедает метал до трухи.







Всего на промысле трудится около 20 человек команды. В основном, это старожилы, которые остались ещё со времен основания Сольпрома. А когда-то тут был поселок, численностью больше 200 человек. Рядом с Сольпромом трудился и Сакский химический завод, производивший из соли готовые продукты. Теперь же на его месте остались лишь стены.







Морскую розовую соль сейчас активно скупает Европа, поскольку Мертвое море практически стало «мертвым», а поваренная соль не идет ни в какое сравнение с этой. На западе поваренная соль используется только в технических нуждах, а морская идет в пищу. У нас же всё наоборот: морскую пакуют в дорогую упаковку и продают в виде эксклюзивной соли для ванн, а питаемся мы зачастую поваренной.







Поэтому, когда в следующий раз пойдете за солью, рекомендую поискать нашу, живую розовую соль с озера Сасык-Сиваш. Она гораздо полезней, приятней и вкуснее, хоть стоит почему то и дороже.











Теперь мы перемещаемся в места, где добыча соли уже закрыта.



Сейчас на месте бывших соляных бассейнов остались лишь деревянные столбики да сухая земля, сильно напоминающая пустыню, но именно это сочетание и привлекло мое внимание.







Тут можно долго ходить подмечая интересные детали, собирая различные артефакты, если бы не одни противные насекомые — огромные чёрные тучи комаров, готовы выпить всю вашу кровь без остатка. Спасает от этих кровопийц, только обмазка защитным кремом с головы до ног и полная тишина, поскольку как только вы откроете рот, вся эта гнусная масса тут же устремится в него.



































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