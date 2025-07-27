Когда чашка кофе становилась серьезной проблемой

Многие начинают утро с чашки горячего кофе, а после кофе сопровождает их в течение всего дня. При этом никто не задумывается о том, что одно неловкое движение — и чашка в руках может стать причиной серьезной травмы и судебных разбирательств.
1. Фрагосо против Dunkin’ Brands В 2012 году Дженнифер Фрагозо обожглась яблочным сидром из Dunkin’ Donuts, заявив впоследствии, что он был слишком горячим и небезопасным для клиентов.
Иск: не был подан. Итог: неизвестно, выплатили ли г-же Фрагозо деньги
за ожоги, но представители Dunkin’ Donuts заявили, что теперь на всех чашках присутствует надпись «ВНИМАНИЕ: этот напиток очень горячий».
2. Анжелика Келлер против Southwest Airlines Во время авиарейса в 2012 году 43-летняя Анжелика Келлер обожглась чашкой чая, поскольку столик напротив ее сиденья не откидывался и она была вынуждена держать чашку в руках. Иск: Келлер подала иск на компенсацию в размере 800 000 долларов, из которых 300 000 долларов она потребовала за «боль и страдания», перенесенные во время полета. Итог: Анжелике Келлер в конечном итоге выплатили 500 000 долларов.
3. Абделал против McDonald’s Когда четырехлетняя Линн Абделал передавала стакан кофе своей бабушке в McDonald’s, то крышка стакана отвалилась, в результате чего бабушка получила ожоги третьей степени по всему телу. Иск: от ресторана потребовали 4 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Итог: с 2012 года, когда произошел этот инцидент, компания до сих пор не выплатила ни цента.
4. Мэтью Кор против Starbucks Полицейский Мэтью Кор из Северной Каролины пролил чашку кофе Starbucks себе на колени, что (как заявил Мэтью) «привело к обострению болезни Крона, вызвало беспокойство и бессонницу, а также привело к потере близости с женой».
Иск: возмещение морального ущерба в размере 750
000 долларов. Итог: жюри присяжных приняло единогласное решение, что Starbucks не обязан ничего выплачивать полицейскому.
5. Хеди Чен против В-N-Out Burger В 2013 году Хеди Чен в закусочной дали чашку кофе, который был настолько горяч, что женщина выпустила чашку, пролив кофе себе на живот и бедра. Иск: Чен получила ожоги второй степени
и подала на компанию в суд, требуя компенсации. Итог: судебный процесс длится до сих пор.
6. Лурдес Сервантес против Continental Airlines Во время авиаперелета из Мадрида в Нью-Джерси в 2011 году Лурдес Сервантес получила обширные ожоги второй степени после того, как чашка с горячим кофе упала ей на колени, когда пассажир, сидящий перед ней, откинул спинку своего кресла назад. Иск: Сервантес потребовала возмещение в размере 170 550 долларов. Итог: авиакомпания сумела договориться с Лурдес во внесудебном порядке, поэтому сумма компенсации неизвестна.
7. Эдвардс против McDonald’s Селена Эдвардс заказала стакан кофе в «МакДрайве» и взяла его за крышку. Крышка стакана отпала, после чего кофе пролился на руку Селены, вызвав ожоги второй степени. Иск: сумма не была разглашена публично. Итог: как выяснилось
в ходе расследования, все фотографии, предоставленные Эдвардс в 2014 году, были поддельными. В конце концов Селену Эдвардс саму осудили за мошенничество.
8. Кэтлин Перес против «МакДрайва» В 2013 году Кэтлин Перес взяла стакан кофе из окошка «МакДрайва». Крышка со стакана отвалилась, и Кэтлин обожгла
себе руку. Иск: данных о затребованной сумме нет. Итог: сумма, выплаченная McDonald’s, также осталась неизвестной.
9. Хосе Адамес и Салли Ирисарри против Denny’s В 2012 году 14-месячная дочь Хосе Адамес и Салли Ирисарри якобы схватила чашку горячего кофе со стола и опрокинула ее на себя. Родители утверждают, что виновата официантка, которая «поставила кофе на стол в пределах досягаемости малышки». Иск: родители запросили компенсацию в размере 340 000 долларов, которые были потрачены на лечение их дочери,
а также моральную компенсацию. Итог: судья Хью Б. Скотт постановил, что компания должна выплатить 500 000 долларов за допущенную небрежность.
10. Либек против McDonald’s В 1994 году Стелла Либек заказала стакан кофе стоимостью 49 центов в McDonald’s. Она поставила его между коленями, чтобы добавить сливки и сахар. Крышка соскочила со стакана, в результате чего Стелла получила ожоги
третьей степени. Иск: изначально 20 000 долларов, затем 2,9 млн долларов. Итог: хотя Либек изначально требовала оплаты медицинских счетов в размере 20 000 долларов, ее адвокат потребовал увеличения размера компенсации до 2,9 млн долларов. В итоге стороны сошлись на выплате в размере 640 000 долларов.источник
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