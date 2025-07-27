Когда чашка кофе становилась серьезной проблемой

Многие начинают утро с чашки горячего кофе, а после кофе сопровождает их в течение всего дня. При этом никто не задумывается о том, что одно неловкое движение — и чашка в руках может стать причиной серьезной травмы и судебных разбирательств.



1. Фрагосо против Dunkin’ Brands В 2012 году Дженнифер Фрагозо обожглась яблочным сидром из Dunkin’ Donuts, заявив впоследствии, что он был слишком горячим и небезопасным для клиентов.

Иск: не был подан. Итог: неизвестно, выплатили ли г-же Фрагозо деньги за ожоги, но представители Dunkin’ Donuts заявили, что теперь на всех чашках присутствует надпись «ВНИМАНИЕ: этот напиток очень горячий».2. Анжелика Келлер против Southwest Airlines Во время авиарейса в 2012 году 43-летняя Анжелика Келлер обожглась чашкой чая, поскольку столик напротив ее сиденья не откидывался и она была вынуждена держать чашку в руках. Иск: Келлер подала иск на компенсацию в размере 800 000 долларов, из которых 300 000 долларов она потребовала за «боль и страдания», перенесенные во время полета. Итог: Анжелике Келлер в конечном итоге выплатили 500 000 долларов . 3. Абделал против McDonald’s Когда четырехлетняя Линн Абделал передавала стакан кофе своей бабушке в McDonald’s, то крышка стакана отвалилась, в результате чего бабушка получила ожоги третьей степени по всему телу. Иск: от ресторана потребовали 4 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Итог: с 2012 года, когда произошел этот инцидент, компания до сих пор не выплатила ни цента . 4. Мэтью Кор против Starbucks Полицейский Мэтью Кор из Северной Каролины пролил чашку кофе Starbucks себе на колени, что (как заявил Мэтью) «привело к обострению болезни Крона, вызвало беспокойство и бессонницу, а также привело к потере близости с женой».Иск: возмещение морального ущерба в размере 750 000 долларов. Итог: жюри присяжных приняло единогласное решение, что Starbucks не обязан ничего выплачивать полицейскому.5. Хеди Чен против В-N-Out Burger В 2013 году Хеди Чен в закусочной дали чашку кофе, который был настолько горяч, что женщина выпустила чашку, пролив кофе себе на живот и бедра. Иск: Чен получила ожоги второй степени и подала на компанию в суд, требуя компенсации. Итог: судебный процесс длится до сих пор.6. Лурдес Сервантес против Continental Airlines Во время авиаперелета из Мадрида в Нью-Джерси в 2011 году Лурдес Сервантес получила обширные ожоги второй степени после того, как чашка с горячим кофе упала ей на колени, когда пассажир, сидящий перед ней, откинул спинку своего кресла назад. Иск: Сервантес потребовала возмещение в размере 170 550 долларов. Итог: авиакомпания сумела договориться с Лурдес во внесудебном порядке, поэтому сумма компенсации неизвестна . 7. Эдвардс против McDonald’s Селена Эдвардс заказала стакан кофе в «МакДрайве» и взяла его за крышку. Крышка стакана отпала, после чего кофе пролился на руку Селены, вызвав ожоги второй степени. Иск: сумма не была разглашена публично. Итог: как выяснилось в ходе расследования, все фотографии, предоставленные Эдвардс в 2014 году, были поддельными. В конце концов Селену Эдвардс саму осудили за мошенничество. 8. Кэтлин Перес против «МакДрайва» В 2013 году Кэтлин Перес взяла стакан кофе из окошка «МакДрайва». Крышка со стакана отвалилась, и Кэтлин обожгла себе руку. Иск: данных о затребованной сумме нет. Итог: сумма, выплаченная McDonald’s, также осталась неизвестной. 9. Хосе Адамес и Салли Ирисарри против Denny’s В 2012 году 14-месячная дочь Хосе Адамес и Салли Ирисарри якобы схватила чашку горячего кофе со стола и опрокинула ее на себя. Родители утверждают, что виновата официантка, которая «поставила кофе на стол в пределах досягаемости малышки». Иск: родители запросили компенсацию в размере 340 000 долларов, которые были потрачены на лечение их дочери , а также моральную компенсацию. Итог: судья Хью Б. Скотт постановил, что компания должна выплатить 500 000 долларов за допущенную небрежность. 10. Либек против McDonald’s В 1994 году Стелла Либек заказала стакан кофе стоимостью 49 центов в McDonald’s. Она поставила его между коленями, чтобы добавить сливки и сахар. Крышка соскочила со стакана, в результате чего Стелла получила ожоги третьей степени. Иск: изначально 20 000 долларов, затем 2,9 млн долларов. Итог: хотя Либек изначально требовала оплаты медицинских счетов в размере 20 000 долларов, ее адвокат потребовал увеличения размера компенсации до 2,9 млн долларов. В итоге стороны сошлись на выплате в размере 640 000 долларов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: