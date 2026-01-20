Полезные продукты, от которых можно потолстеть

является отличным источником белка и кальция, однако в нем также много жира и калорий. Так, например, в небольшой порции (около 30 грамм) сыра «Чеддер» содержится 113 калорий и 9 граммов жира.Уменьшите порцию сыра, которую вы съедаете за раз. И не пытайтесь найти компромисс в экземплярах с пониженным содержанием жира: лучше съесть небольшой кусочек действительного жирного сыра (это быстрее насытит вас), чем объедаться маложирным продуктом. Лучший вариант для тех, кто следит за фигурой, — фета или козий сыр: они содержат жирные кислоты, которые помогают вам быстрее почувствовать насыщение и сжечь больше калорий.