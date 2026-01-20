Полезные продукты, от которых можно потолстеть

Решив привести себя в форму, мы обычно корректируем меню, включая в него более полезные продукты, — а потом часто удивляемся, глядя, как стрелка весов уверенно ползет вверх. Выясняем, с какими продуктами нужна осторожность – иначе помимо полезных веществ они подарят организму лишние килограммы.
Красное вино
Употребление красного вина (да и, в общем, любого другого алкоголя) в умеренных количествах помогает снизить риск сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера, некоторых раковых заболеваний.
Решение: Будьте осторожны с огромными бокалами, которые часто приносят в ресторанах, — они скорее напоминают аквариумы и заставляют вас выпить больше, чем следовало бы. А дома попробуйте сперва налить вино в мерную кружку, а затем уже перелейте его в бокал.
Орехи представляют собой незаменимый источник необходимых для сердца жирных кислот омега-3, белка, витамина Е и клетчатки, но при этом они исключительно калорийны. Горсть миндаля, например, содержит 132 калории – а удержаться от соблазна поедать орешки горстями так сложно!
Решение: Не ешьте орехи прямо из пачки (особенно если купили «экономную» упаковку в полкилограмма). Каждый раз отмеряйте себе небольшую чашечку орехов и ешьте их по одному, растягивая удовольствие. И держитесь подальше от самых вредных для фигуры орехов.
Шоколад
Темный шоколад содержит полифенолы, необходимые для профилактики различных заболеваний (атеросклерозов, диабетов и др.); кроме того, его часто называют средством для борьбы с лишним весом – конечно, при условии, что вы не будете поедать его плитками: в маленькой дольке темного шоколада содержится 155 калорий и 9 граммов жира.
Решение: Для вкусных и безопасных для фигуры перекусов выбирайте темный шоколад с высоким процентным содержанием какао – и соответственно, с меньшим содержанием сахара, — и не разрешайте себе съедать больше пары долек за один раз.
Кофе
Содержащийся в этом напитке кофеин не только работает как полезный стимулятор, но и помогает предотвратить развитие возрастных заболеваний, связанных с памятью и восприятием (вроде болезни Альцгеймера или старческого слабоумия). Но если ваш любимый напиток – латте с цельным молоком, то каждый стаканчик добавит в ваш рацион 300 калорий и 15 граммов жира.
Решение: отдавайте предпочтение черному кофе – это позволит вам значительно сократить калорийность напитка, а если без молока вы совсем никак не можете обойтись, пусть это будет нежирное молоко; вместе с одной ложкой сахара оно обеспечит вам всего 30 дополнительных калорий. Кроме того, разумно использовать сахарозаменитель.
Стереотип о том, что йогурт – диетический продукт, верен лишь отчасти: один стаканчик йогурта без добавок содержит всего 100 калорий и обеспечивает ваш организм хорошей порцией кальция. Совсем другое дело – сладкий йогурт с фруктовыми наполнителями: в нем может содержаться до 150 калорий и целых 26 граммов сахара.
Решение: Покупайте нежирный йогурт без добавок, а сладким его сделают свежие фрукты и мед. Обезжиренный йогурт еще лучше – в нем меньше сахара, но он содержит в два раза больше белка, благодаря чему быстрее обеспечивает чувство насыщения.
Суши
Сырая рыба сама по себе вряд ли причинит вред вашей диете. А вот суши и роллы – это уже немного другая история: в них часто содержатся весьма калорийные ингредиенты, такие как сливочный сыр, майонез, жаренные во фритюре креветки и, конечно, огромное количество риса. Осторожность следует соблюдать и с соевым соусом – содержащийся в нем натрий в больших количествах на пользу здоровью точно не пойдет.
Решение: в японском ресторане закажите сашими, суши с коричневым рисом или самые простые роллы без дополнительных ингредиентов.
Сухие завтраки
Начиная день с порции сухих завтраков, вы заряжаете организм цельными зернами, клетчаткой и белком – а также сахаром и натрием.
Решение: Внимательно читайте описание на упаковке: ваш сухой завтрак должен содержать не менее 3 граммов клетчатки и не более 10 граммов сахара на одну порцию, а цельные зерна должны стоять в самом начале перечня ингредиентов. В качестве подсластителя используйте мёд или сухофрукты.
Сыр является отличным источником белка и кальция, однако в нем также много жира и калорий. Так, например, в небольшой порции (около 30 грамм) сыра «Чеддер» содержится 113 калорий и 9 граммов жира.
Решение: Уменьшите порцию сыра, которую вы съедаете за раз. И не пытайтесь найти компромисс в экземплярах с пониженным содержанием жира: лучше съесть небольшой кусочек действительного жирного сыра (это быстрее насытит вас), чем объедаться маложирным продуктом. Лучший вариант для тех, кто следит за фигурой, — фета или козий сыр: они содержат жирные кислоты, которые помогают вам быстрее почувствовать насыщение и сжечь больше калорий.
Омлет
Куриный яйца, богатые белком и витамином D, – один из лучших продуктов для завтрака. Однако омлет может легко заставить вас набрать лишние кило – стоит лишь перегрузить его жирным мясом и сыром.
Решение: Вместо сыра и мяса добавьте в омлет овощи, обеспечив себя отличной порцией клетчатки и полезных веществ. Вяленые томаты и грибы отлично подойдут.
Кетчуп
Жира в кетчупе не содержится, калорий немного, зато в нем есть витамины A и C. В чем же подвох? Дело в том, что кетчуп нравится нам своим вкусом благодаря рекордному сочетанию сахара и соли – что никак не может быть полезно для здоровья. А в некоторых соусах на основе кетчупа содержится ещё и безумное количество крахмала.
Решение: Не переборщите с количеством кетчупа на своей тарелке: одной столовой ложки вполне достаточно. В конце концов, соус должен подчеркивать вкус блюда, а не заглушать его.
