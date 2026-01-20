С нами не соску...
Полезные продукты, от которых можно потолстеть

Решив привести себя в форму, мы обычно корректируем меню, включая в него более полезные продукты, — а потом часто удивляемся, глядя, как стрелка весов уверенно ползет вверх. Выясняем, с какими продуктами нужна осторожность – иначе помимо полезных веществ они подарят организму лишние килограммы.




Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Красное вино
Употребление красного вина (да и, в общем, любого другого алкоголя) в умеренных количествах помогает снизить риск сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера, некоторых раковых заболеваний.
Ключевое слово здесь – УМЕРЕННОЕ количество: небольшой стаканчик вина содержит аж 130 калорий.
Решение: Будьте осторожны с огромными бокалами, которые часто приносят в ресторанах, — они скорее напоминают аквариумы и заставляют вас выпить больше, чем следовало бы. А дома попробуйте сперва налить вино в мерную кружку, а затем уже перелейте его в бокал.

 

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Орехи представляют собой незаменимый источник необходимых для сердца жирных кислот омега-3, белка, витамина Е и клетчатки, но при этом они исключительно калорийны. Горсть миндаля, например, содержит 132 калории – а удержаться от соблазна поедать орешки горстями так сложно!
Решение: Не ешьте орехи прямо из пачки (особенно если купили «экономную» упаковку в полкилограмма). Каждый раз отмеряйте себе небольшую чашечку орехов и ешьте их по одному, растягивая удовольствие. И держитесь подальше от самых вредных для фигуры орехов.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Шоколад
Темный шоколад содержит полифенолы, необходимые для профилактики различных заболеваний (атеросклерозов, диабетов и др.); кроме того, его часто называют средством для борьбы с лишним весом – конечно, при условии, что вы не будете поедать его плитками: в маленькой дольке темного шоколада содержится 155 калорий и 9 граммов жира.

Решение: Для вкусных и безопасных для фигуры перекусов выбирайте темный шоколад с высоким процентным содержанием какао – и соответственно, с меньшим содержанием сахара, — и не разрешайте себе съедать больше пары долек за один раз.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Кофе
Содержащийся в этом напитке кофеин не только работает как ​полезный стимулятор, но и помогает предотвратить развитие возрастных заболеваний, связанных с памятью и восприятием (вроде болезни Альцгеймера или старческого слабоумия). Но если ваш любимый напиток – латте с цельным молоком, то каждый стаканчик добавит в ваш рацион 300 калорий и 15 граммов жира.
Решение: отдавайте предпочтение черному кофе – это позволит вам значительно сократить калорийность напитка, а если без молока вы совсем никак не можете обойтись, пусть это будет нежирное молоко; вместе с одной ложкой сахара оно обеспечит вам всего 30 дополнительных калорий. Кроме того, разумно ​использовать сахарозаменитель.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Стереотип о том, что йогурт – диетический продукт, верен лишь отчасти: один стаканчик йогурта без добавок содержит всего 100 калорий и обеспечивает ваш организм хорошей порцией кальция. Совсем другое дело – сладкий йогурт с фруктовыми наполнителями: в нем может содержаться до 150 калорий и целых 26 граммов сахара.
Решение: Покупайте нежирный йогурт без добавок, а сладким его сделают свежие фрукты и мед. Обезжиренный йогурт еще лучше – в нем меньше сахара, но он содержит в два раза больше белка, благодаря чему быстрее обеспечивает чувство насыщения.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Суши
Сырая рыба сама по себе вряд ли причинит вред вашей диете. А вот суши и роллы – это уже немного другая история: в них часто содержатся весьма калорийные ингредиенты, такие как сливочный сыр, майонез, жаренные во фритюре креветки и, конечно, огромное количество риса. Осторожность следует соблюдать и с соевым соусом – содержащийся в нем натрий в больших количествах на пользу здоровью точно не пойдет.
Решение: в японском ресторане закажите сашими, суши с коричневым рисом или самые простые роллы без дополнительных ингредиентов.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Сухие завтраки
Начиная день с порции сухих завтраков, вы заряжаете организм цельными зернами, клетчаткой и белком – а также сахаром и натрием.
Решение: Внимательно читайте описание на упаковке: ваш сухой завтрак должен содержать не менее 3 граммов клетчатки и не более 10 граммов сахара на одну порцию, а цельные зерна должны стоять в самом начале перечня ингредиентов. В качестве подсластителя используйте мёд или сухофрукты.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Сыр является отличным источником белка и кальция, однако в нем также много жира и калорий. Так, например, в небольшой порции (около 30 грамм) сыра «Чеддер» содержится 113 калорий и 9 граммов жира.
Решение: Уменьшите порцию сыра, которую вы съедаете за раз. И не пытайтесь найти компромисс в экземплярах с пониженным содержанием жира: лучше съесть небольшой кусочек действительного жирного сыра (это быстрее насытит вас), чем объедаться маложирным продуктом. Лучший вариант для тех, кто следит за фигурой, — фета или козий сыр: они содержат жирные кислоты, которые помогают вам быстрее почувствовать насыщение и сжечь больше калорий.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Омлет
Куриный яйца, богатые белком и витамином D, – один из лучших продуктов для завтрака. Однако омлет может легко заставить вас набрать лишние кило – стоит лишь перегрузить его жирным мясом и сыром.
Решение: Вместо сыра и мяса добавьте в омлет овощи, обеспечив себя отличной порцией клетчатки и полезных веществ. Вяленые томаты и грибы отлично подойдут.

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура







Кетчуп
Жира в кетчупе не содержится, калорий немного, зато в нем есть витамины A и C. В чем же подвох? Дело в том, что кетчуп нравится нам своим вкусом благодаря рекордному сочетанию сахара и соли – что никак не может быть полезно для здоровья. А в некоторых соусах на основе кетчупа содержится ещё и безумное количество крахмала.
Решение: Не переборщите с количеством кетчупа на своей тарелке: одной столовой ложки вполне достаточно. В конце концов, соус должен подчеркивать вкус блюда, а не заглушать его.

 

Полезные продукты, от которых можно потолстеть еда, жир, продукты, фигура





 

с


Ссылка на первоисточник
