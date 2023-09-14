Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи Лорен

Как приготовить макароны: Хитрости, с которыми блюдо будет идеального вкуса.

Как выбрать макароны?

Как выбрать вкусные макаронные изделия.

Как правильно варить макароны?

Как сварить макароны так, чтобы они не слиплись и не разварились.

Итальянцы никогда не промывают макароны.

Воду из-под макарон можно использовать для приготовления соуса.

Какие соусы не навредят фигуре?

Макароны с овощами не навредят фигуре.

Паста - любимое блюдо Софи Лорен.

Вариант сервировки спагетти.