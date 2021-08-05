Из глубины души: Реалистичные китайские скульптуры в стиле фэнтези

Весенний маг. Автор: Yuanxing Liang.

Весенний маг. Автор: Yuanxing Liang.

Фрагмент скульптуры Весенний маг: Остров персикового цветка. Автор: Yuanxing Liang.

Данная скульптура была продана на одном из аукционов Wonder Festival в Шанхае. Автор: Yuanxing Liang.

Дворец Дуаньчун. Автор: Yuanxing Liang.

Фрагмент работы Дворец Дуаньчун. Автор: Yuanxing Liang.

Полнолуние. Автор: Yuanxing Liang.

Магия и волшебство, заключённое в фэнтезийных работах Юаньсинь Ляня.

Особое очарование этим handmade скульптурам из глины придают тонкие детали в сказочном стиле. Автор: Yuanxing Liang.

Весенний маг: Остров персикового цветка. Автор: Yuanxing Liang.

Скульптуры Юаньсиня просто поражают изобилием деталей и их проработкой.

Его работы словно пришли из загадочного мира фэнтези, настолько тонко автор преображает обычные женские бюсты. Автор: Yuanxing Liang.