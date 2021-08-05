Из глубины души: Реалистичные китайские скульптуры в стиле фэнтези

Весенний маг. Автор: Yuanxing Liang.
Если и существует в мире волшебство, то большая часть его заключается в работах китайского скульптора Юаньсинь Ляня (Yuanxing Liang), который создает оригинальные глиняные статуэтки в стиле фэнтези, выполненные с невероятной точностью и мельчайшей детализацией. Но не это делает их столь привлекательными, а то, что все они выглядят весьма реалистично, отчего складывается впечатление, будто один единственный глоток воздуха способен оживить каждую из них…
Сочетая традиционную скульптуру с захватывающим фантастическим искусством, Юаньсинь создаёт сложные женские портреты, переплетающиеся с экзотическими растениями и всевозможными элементами ландшафта. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть как их волосы, становясь частью сюрреализма, длинными прядями обвиваясь вокруг головы, выстраивают роскошные замки, миниатюрные дворцы, симпатичные пруды, заполненные рыбами и, конечно же, древесные парки и рощи поражающие своей красотой.
Весенний маг. Автор: Yuanxing Liang.
Фрагмент скульптуры Весенний маг: Остров персикового цветка. Автор: Yuanxing Liang.
Данная скульптура была продана на одном из аукционов Wonder Festival в Шанхае. Автор: Yuanxing Liang.
Дворец Дуаньчун. Автор: Yuanxing Liang.
Фрагмент работы Дворец Дуаньчун. Автор: Yuanxing Liang.
Стоит отметить также впечатляющий реализм стиля китайского скульптора. Под его руками оживают не только красивые женские черты, но и душа природы, мельчайшие детали прекрасного мира, который он видит вокруг себя. Каждая скульптура уникальна по своей сущности, наполнена истинно азиатским колоритом и духом Поднебесной, который передается в деталях: мифическими созданиями из китайской мифологии, архитектурой, переданной классическими пагодами, бонсаями и бумажными фонариками. За внешней простотой изображения скрыт также глубокий смысл, который доступен не каждому. Скульптуры Юаньсинь Ляня неспроста представлены в виде человеческих лиц и голов, из которых произрастают всевозможные чудеса природы. Возможно, таким образом Юаньсинь пытался показать ценителям своего творчества да и просто людям вокруг, что внутри каждого из нас, внутри обычной человеческой оболочки, кроется целый фантастический мир, наполненный деталями, образами и картинами невероятной красоты. И что стоит лишь присмотреться поближе – и через черты лица того или иного человека станет видна его настоящая сущность, его самые потаенные фантазии и помыслы.
Полнолуние. Автор: Yuanxing Liang.
Магия и волшебство, заключённое в фэнтезийных работах Юаньсинь Ляня.
Особое очарование этим handmade скульптурам из глины придают тонкие детали в сказочном стиле. Автор: Yuanxing Liang.
Весенний маг: Остров персикового цветка. Автор: Yuanxing Liang.
Скульптуры Юаньсиня просто поражают изобилием деталей и их проработкой.
Его работы словно пришли из загадочного мира фэнтези, настолько тонко автор преображает обычные женские бюсты. Автор: Yuanxing Liang.
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