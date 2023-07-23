«Битлз» мира сатиры и юмора: «Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка».
Словосочетание «британский юмор» известно каждому. Фактически, в тонком и сложном юморе Британия задавала тон веками. Двадцатый век рванул прочь от викторианской сдержанности и эдвардианской умеренности, и британскому юмору надо было его догнать. Так и появился «Монти Пайтон» — хотя проект создали вполне определённые люди, но породила его среда.
Высмеять, чтобы выкинуть. Или чтобы принять
Следами «Монти Пайтон» пронизана вся англоязычная культура, особенно культура юмора и сатиры. Корнями в этот проект уходят шоу Хью Лори и Стивена Фрая и шутки доктора Хауса в исполнении Лори, мультсериал «Южный парк» и другие сатирические анимационные шоу, цитатами из их передач и фильмов сыпали и продолжают сыпать политики, телеведущие и персонажи компьютерных игр. Кстати, о компьютерах — это благодаря шоу от «Монти Пайтонов» появилось понятие «спам» для назойливой рекламы и это в их честь был назван язык программирования Python — языка, задействованного в движках YouTube, Facebook и Instagram. Для культуры смеха и насмешки проект стал тем же, чем «Битлз» для музыкального мира, и, как и в случае с «Битлз», влияние «Монти Пайтон» распространилось далеко вне области юмора и сатиры.
У чёрного и абсурдистского юмора Монти Пайтон нашлось много успешных и не очень подражателей и последователей.
Часто шутки от «питонов» (именно это значит «пайтон» по-английски) вызывали реакцию, полную или восхищения, или негодования: «Для них нет ничего святого!» Это, конечно, неправда. Если бы святого для них не было, они не могли бы так успешно его деконструировать. Этот приём: разъять какую-нибудь «священную корову» общества путём доведения до абсурда и посмотреть, что будет — с явлением и с самим обществом — возможно, очень жесток, но, как показывает опыт последователей проекта, отлично помогает не только пересмотреть ценности и установки, но и… подтвердить их.
Да, высмеивание, рассматривание традиции или новинки со всех сторон помогает порой признать их необходимость. По отзывам разного рода благотворительных цивилизаций, мало что дало такую осведомлённость о проблемах, которыми они занимаются, и сочувствие к этим проблемам, как чёрные шутки в мультсериале «Южный Парк», американском духовном наследнике «Монти Пайтон».
Тонкая и сложная композиция шуток внутри шоу или вызывала у зрителей головную боль, или очаровывала их. Тут уж одно из двух: или британский юмор поколения XX ты понимаешь, или нет. С предыдущими сериями британского юмора было точно так же.
Мёртвый попугай, спам и чёрный рыцарь
Хотя шутки от «Монти пайтон» часто упоминаются и аллюзии на них легко найти в массовой культуре, вроде песен, фильмов и, особенно, компьютерных игр, процитировать их непросто. Их «фишка» — в сложных, запутанных сценках с накалом абсурдизма, примерно как с комическими куплетами в книге Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Есть ряд упоминаний, отсылающих к шуткам «питонов», которые считаются самыми популярными в современной культуре и культуре двадцатого века.
Фразы вроде «Этот попугай мёртв… отошёл к праотцам, отдал Богу душу, закрыл глаза навек» используются, чтобы обозначить ситуацию, в которой собеседник отказывается принять очевидное и заставляет доказывать неоспоримое. В таком смысле фраза проникла даже в речь Маргарет Тэтчер. «Мёртвый попугай» — отсылка к одноименной сцене из шоу «питонов», в которой недовольной покупатель приходит в зоомагазин со внезапно подохшей птицей и спорит с продавцом, который выдумывает нелепые объяснения происходящему вроде «он просто отдыхает».
Поскольку один из создателей проекта «Монти пайтон» был по образованию историком-медиевистом, то есть специализирующимся на Средних Веках, не обошлось без темы рыцарей. В 1975 году «питоны» сняли фильм, главными героями которого были король Артур со своими сподвижниками (ещё одно посягательство на святое, поскольку в викторианскую эпоху образ этого легендарного короля почти превратился в иконический).
В одной из сцен на его пути встаёт карикатурное воплощение зла, Чёрный Рыцарь. Ведёт он себя при этом, надо сказать, в точности как какой-нибудь исполненный отваги светлый рыцарь. Заявляет, что не уступит сопернику, а на отрубленную руку реагирует: «Это просто царапина… Бывало и похуже». С тем же присутствием духа он теряет затем вторую руку и обе ноги, не прекращая бороться и реагируя на все потери очень стоически. Когда король Артур спокойно проходит мимо рыцаря без конечностей вместе со своим слугой, рыцарь кричит ему вслед: «Да-да, бегите, трусы!» Тому, кто видел эту сцену, трудно серьёзно воспринимать поведение очень многих киногероев: сквозь них так и проступает Чёрный рыцарь. А при виде некоторых инициатив законодателей трудно не вспомнить пайтоновское Министерство глупых походок.
Текст: Лилит Мазикина
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