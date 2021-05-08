8 легких лайфхаков, с которыми жизнь кажется намного проще и прекраснее

С помощью несложных советов многие вещи в жизни могут показаться значительно проще и приятнее.

Например, место в шкафах чудесным образом освободится, а кушать японскую еду станет гораздо удобнее, а во время готовки окружающие предметы уже не будут так пачкаться. Мы предлагаем подборку полезных и креативных лайфхаков, которые пригодятся всем и на каждый день.

1. Дополнительное место для хранения

С простым лайфхаком в шкафу можно освободить дополнительное свободное пространство.

Благодаря двустороннему скотчу и прищепкам в шкафу можно обновить место хранения. Такие вещи, как перчатки и тряпочки для уборки отлично разместятся на боковой дверце, при этом на полочках будет больше свободного пространства.

2. Самая легкая заточка ножей на кухне

Никаких усилий и всегда острые ножи в идеальном состоянии.

Ножи не обязательно постоянно точить самостоятельно. Эту задачу можно предоставить и им самим. Для этого нужно любой красивый сосуд наполнить рисом и использовать как подставку для ножей. Такой способ хранения смотрится оригинально и весьма практичен: естественным образом затачивает ножи, когда они вынимаются и погружаются в рис.

3. Комфортное чтение рецептов

С таким небольшим дополнением готовить на кухне станет гораздо удобнее.

Небольшие вешалки, которые часто можно встретить в различных магазинах или на рынке — довольно полезное и функциональное изобретение. Их можно с успехом применять и не по прямому назначению, а например, чтобы закрепить журнал или книгу рецептов, чтобы не приходилось постоянно искать нужную страницу. А если подвесить кулинарную книгу на ручку шкафа, то последовательность приготовления будет в оптимальной позиции перед глазами.

4. Бутылка для соуса своими руками

Небольшая доработка пластиковой крышки и удобная бутылка для соуса будет всегда под рукой.

С помощью свечки и металлической проволоки или деревянной палочки можно сделать удобный соусник своими руками. Для этого необходимо нагреть крышку обычной пластиковой бутылки над свечкой, а именно ее внешнюю круглую часть. Затем следует с внутренней стороны проткнуть ее палочкой или проволокой. Размягченный пластик поддастся под отверстие и образует небольшой «носик», через который потом удобно будет выливать через бутылку соус.

Наслаждение японской кухней с комфортом

Модернизация палочек для тех, кто плохо владеет искусством их применения.

С помощью небольшого дополнения обычные палочки для еды могут превратиться в учебные или более комфортные. Для начала нужно взять прищепку и аккуратно извлечь из нее пружинку, не деформируя ее. После этого полученную деталь надеваем на палочки таким образом, чтобы пружинка была зажата между ними, а сами палочки фиксировались длинными концами металлической проволоки. С такими палочками справится даже ребенок.

5. Сияющая чистота внутри бутылки

Самый простой способ почистить бутылку внутри — воспользоваться скорлупой от яйца.

Если в стеклянной или пластиковой бутылке был налит, например, томатный сок, то порой вымыть его остатки полностью кажется нереальным. Просто налитая вода, которая встряхивается энергичными движениями, не срабатывает так, как надо. Поэтому можно воспользоваться простым, но эффективным лайфхаком: засыпать в бутылку кусочки яичной скорлупы и встряхивать воду с ними. Это сработает как скраб и стенки полностью отмоются от остатков напитка.

6. Дополнительная изоляция для сохранности продуктов

Отличный лайфхак для тех, кто не сразу съедает весь стаканчик йогурта или сметаны.

Покупая баночку сметаны, мало кто съедает ее сразу целиком. То же самое иногда случается и с йогуртом. Чтобы предотвратить порчу продукта, можно использовать довольно простой, но действенный лайфхак: отрезать от пластиковой трубочки несколько небольших кусочков и разрезать их продольно, чтобы затем надеть на край баночки с йогуртом или сметаной. Так вечно поднимающиеся края фольги над продуктом будут плотно зафиксированы и не допустят воздух внутрь.

7. Новые возможности скрепки

С помощью скрепки можно предотвратить преждевременную порчу продуктов.

Если крекеры, чипсы, сухофрукты или другие продукты, которые фасуются в пакеты не доесть сразу, то со временем в открытой упаковке они могут испортиться или потерять свой первоначальный вкус. Чтобы этого избежать, рекомендуется попробовать лайфхак со скрепкой: надо сначала разогнуть ее и разровнять, а потом обернуть вокруг собранного пакета и зафиксировать. Просто и надежно.

Интересная информация: По легенде чипсы придумал шеф-повар Джордж Крам. Однажды ему попался посетитель, которому картошка фри показалась слишком крупно нарезанной. Тогда повар решил подшутить над гостем и нарезал картошку тончайшими пластинками и поджарил. Однако посетитель не был сконфужен, а наоборот, приятно удивлен новым блюдом, благодаря чему оно впоследствии прочно закрепилось в меню.

8. Быстрое избавление от засора

Устранить засор в сливе можно даже с помощью подручных средств.

Сода — универсальное средство, которое обязательно должно быть на каждой кухне. В числе прочего она отлично и быстро помогает справиться с засором в сливе. Для этого небольшое количество соды нужно засыпать в слив, а затем залить такой же порцией уксуса. После этого все это смывается горячей водой.