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Как убрать след от этикетки? 3 способа на выбор

Как убрать след от этикетки? 3 способа на выбор

Отклеиваем этикетку

Сегодня штрихкод или ценник на многих товарах лепят часто на самое видное место. А оттираются такие наклейки с большим трудом, оставляя после себя липкий след. Если его вовремя не убрать, то этот след быстро загрязняется, удерживая своим липким слоем пыль и грязь. Поэтому, после покупки такие этикетки желательно побыстрее полностью удалить, не оставляя каких-либо следов клея. Сделать это не так-то просто, но вполне реально. Способы, про которые пойдёт речь чуть ниже, вам в этом помогут.

Как снять этикетку, не оставляя после неё липкого следа? 3 простых способа

Эти 3 способа помогут вам удалить этикетку бесследно почти со всех поверхностей. Главное выбрать именно тот вариант, который подходит для конкретно взятого материала. С этим мы вам сейчас поможем разобраться. Итак, если мыло, и вода не помогли решить проблему, то можно поступить по-другому.

Вариант №1 – бензин для заправки зажигалок

После того, как вы удалили этикетку, смочите ватный тампон или диск в бензине и удалите им остатки клея. Бензин работает безотказно и без усилий с вашей стороны.

Есть, правда, у него серьёзный недостаток – он токсичен и обладает сильным запахом. Кроме того, клей он может удалить вместе с краской. Поэтому применять его можно там, где краски нет.

Например, на стекле или на неокрашенном металле.

Вариант №2 – подсолнечное масло

Масло может быть и не подсолнечным, а любым другим растительного происхождения. Маслом смазываем остатки клея и стираем его (минуты через 2-3) тем же ватным диском. Этот вариант полностью безопасен и для нашего здоровья и для поверхности покрытой краской.

Как убрать следы от этикетки на пластике?

Но, масло оставляет после себя жирный след. Этим способом можно почистить пятно на пластике, стекле (например, на бутылке), на посуде или полиэтилене. А вот очищать им картон или одежду категорически нельзя.

Вариант №3 – антистатик для одежды

Брызгаем средство прямо на пятно и стираем его бумажным полотенцем либо салфеткой. Здесь главное действовать быстро, иначе антистатик просто высохнет и не сможет решить поставленную перед ним задачу.

Метод безобиден и подходит даже для чистки книжных обложек. На одежде удалить с его помощью пятно тоже получится без проблем. Что касается минусов, их здесь два: большой расход средства и сильный запах.

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А в этом видео вам дадут ещё несколько полезных советов по нашей сегодняшней теме. Смотрим.

 

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