Как убрать след от этикетки? 3 способа на выбор

Сегодня штрихкод или ценник на многих товарах лепят часто на самое видное место. А оттираются такие наклейки с большим трудом, оставляя после себя липкий след. Если его вовремя не убрать, то этот след быстро загрязняется, удерживая своим липким слоем пыль и грязь. Поэтому, после покупки такие этикетки желательно побыстрее полностью удалить, не оставляя каких-либо следов клея. Сделать это не так-то просто, но вполне реально. Способы, про которые пойдёт речь чуть ниже, вам в этом помогут.
Как снять этикетку, не оставляя после неё липкого следа? 3 простых способа
Эти 3 способа помогут вам удалить этикетку бесследно почти со всех поверхностей. Главное выбрать именно тот вариант, который подходит для конкретно взятого материала. С этим мы вам сейчас поможем разобраться. Итак, если мыло, и вода не помогли решить проблему, то можно поступить по-другому.
Вариант №1 – бензин для заправки зажигалок
После того, как вы удалили этикетку, смочите ватный тампон или диск в бензине и удалите им остатки клея. Бензин работает безотказно и без усилий с вашей стороны.
Есть, правда, у него серьёзный недостаток – он токсичен и обладает сильным запахом. Кроме того, клей он может удалить вместе с краской. Поэтому применять его можно там, где краски нет.Например, на стекле или на неокрашенном металле.
Вариант №2 – подсолнечное масло
Масло может быть и не подсолнечным, а любым другим растительного происхождения. Маслом смазываем остатки клея и стираем его (минуты через 2-3) тем же ватным диском. Этот вариант полностью безопасен и для нашего здоровья и для поверхности покрытой краской.
Но, масло оставляет после себя жирный след. Этим способом можно почистить пятно на пластике, стекле (например, на бутылке), на посуде или полиэтилене. А вот очищать им картон или одежду категорически нельзя.
Вариант №3 – антистатик для одежды
Брызгаем средство прямо на пятно и стираем его бумажным полотенцем либо салфеткой. Здесь главное действовать быстро, иначе антистатик просто высохнет и не сможет решить поставленную перед ним задачу.
Метод безобиден и подходит даже для чистки книжных обложек. На одежде удалить с его помощью пятно тоже получится без проблем. Что касается минусов, их здесь два: большой расход средства и сильный запах.
Это тоже интересно:
А в этом видео вам дадут ещё несколько полезных советов по нашей сегодняшней теме. Смотрим.
Свежие комментарии