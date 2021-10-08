Как убрать след от этикетки? 3 способа на выбор

Сегодня штрихкод или ценник на многих товарах лепят часто на самое видное место. А оттираются такие наклейки с большим трудом, оставляя после себя липкий след. Если его вовремя не убрать, то этот след быстро загрязняется, удерживая своим липким слоем пыль и грязь. Поэтому, после покупки такие этикетки желательно побыстрее полностью удалить, не оставляя каких-либо следов клея. Сделать это не так-то просто, но вполне реально. Способы, про которые пойдёт речь чуть ниже, вам в этом помогут.

Как снять этикетку, не оставляя после неё липкого следа? 3 простых способа

Эти 3 способа помогут вам удалить этикетку бесследно почти со всех поверхностей. Главное выбрать именно тот вариант, который подходит для конкретно взятого материала. С этим мы вам сейчас поможем разобраться. Итак, если мыло, и вода не помогли решить проблему, то можно поступить по-другому.

Вариант №1 – бензин для заправки зажигалок

После того, как вы удалили этикетку, смочите ватный тампон или диск в бензине и удалите им остатки клея. Бензин работает безотказно и без усилий с вашей стороны.

Есть, правда, у него серьёзный недостаток – он токсичен и обладает сильным запахом. Кроме того, клей он может удалить вместе с краской. Поэтому применять его можно там, где краски нет.

Вариант №2 – подсолнечное масло

Например, на стекле или на неокрашенном металле.

Масло может быть и не подсолнечным, а любым другим растительного происхождения. Маслом смазываем остатки клея и стираем его (минуты через 2-3) тем же ватным диском. Этот вариант полностью безопасен и для нашего здоровья и для поверхности покрытой краской.

Но, масло оставляет после себя жирный след. Этим способом можно почистить пятно на пластике, стекле (например, на бутылке), на посуде или полиэтилене. А вот очищать им картон или одежду категорически нельзя.

Вариант №3 – антистатик для одежды

Брызгаем средство прямо на пятно и стираем его бумажным полотенцем либо салфеткой. Здесь главное действовать быстро, иначе антистатик просто высохнет и не сможет решить поставленную перед ним задачу.

Метод безобиден и подходит даже для чистки книжных обложек. На одежде удалить с его помощью пятно тоже получится без проблем. Что касается минусов, их здесь два: большой расход средства и сильный запах.

Это тоже интересно:

А в этом видео вам дадут ещё несколько полезных советов по нашей сегодняшней теме. Смотрим.