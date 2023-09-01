Почему Киану Ривз отказался сниматься в фильме с Аль Пачино и Робертом Де Ниро

Голливуд — это не только фабрика грёз. Ещё это упущенные возможности и неоправдавшиеся ожидания. Кажется, что это удел одних неудачников, но это не так. В списке таких глубоких разочарований и грубых просчётов имя одного актёра может сильно удивить. Любимый многими, известный своим загадочным обаянием и динамичной игрой, Киану Ривз, однажды принял весьма смелое карьерное решение. Ривз отказался от роли в культовом фильме 1995 года «Схватка», а вместе с ним и от возможности сняться вместе с легендарными актёрами Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Почему он так поступил и что из этого вышло?
Путь к славе
Молодой Киану Ривз.
Сегодня Киану Ривз звезда мирового масштаба и, кажется, что так было всегда. Тем не менее, начинал актёр со множества второстепенных ролей на канадском телевидении и в театре. Взлёт карьеры произошёл, когда его пригласили сняться в классической комедии «Невероятные приключения Билли и Теда». Ривз трудился без перерыва с 1991 по 1994 год.
Киану Ривз на заре карьеры.
Наиболее заметными стали фильмы «На гребне волны» (собрал более 80 миллионов долларов в прокате) и «Скорость» (где Киану снялся с такими успешными звёздами, как Сандра Буллок и Деннис Хоппер). Режиссёр последнего, Ян де Бонт, настолько был впечатлён его игрой в роли агента ФБР Джонни Юты в фильме «На гребне волны», что других актёров даже не рассматривал. Расчёт оказался более чем верным — фильм собрал отличную кассу, зрители и критики были в восторге, а Ривз стал звездой мирового масштаба.
Киану Ривз в роли Джека Травена в фильме «Скорость».
Отказ от работы с двумя легендами
После этого перед Ривзом открылись такие широкие возможности и перспективы, о которых он мог только мечтать всего несколькими годами ранее. Одной из таких была возможность поработать над фильмом «Схватка». Первоначально ему была предложена роль Криса Шихерлиса, а Роберт Де Ниро и Аль Пачино были выбраны на роли Нила МакКоли и лейтенанта Винсента Ханны соответственно. На самом деле, сначала пригласили Де Ниро. Прочитав сценарий, он уговорил участвовать в фильме своего друга Аль Пачино.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро сидят вместе за кулисами фильма «Схватка».
Ко всеобщему удивлению, Ривз отказался от столь лакомого предложения - поработать с двумя легендами Голливуда. Хорошего сценария и компании двух титанов киноиндустрии оказалось недостаточно, чтобы заставить его согласиться. Его место занял Вэл Килмер, а остальное уже история. «Схватка» стала бесспорным хитом кинопроката, а критики наперебой хвалили игру главных героев картины.
Киану Ривз упустил свой звёздный шанс.
Настоящий ценитель прекрасного
Киану мог бы посчитать это огромной ошибкой и катастрофическим стратегическим провалом в кинокарьере. Действительно, что может быть круче для любого актёра, чем работа над криминальной драмой с Де Ниро и Пачино? Как оказалось, может... Роль Гамлета в Театральном центре Манитобы в Канаде! Ривз уже участвовал в постановках по произведениям Шекспира, например, в версии «Много шума из ничего» 1993 года. Актёр был так воодушевлён и взволнован вновь соприкоснуться с творчеством гениального английского драматурга, что всё золото мира не могло бы его отвлечь от этой идеи. Он даже изучал «Гамлета» в перерывах между съёмками «Скорости».
Киану Ривз в роли Дона Джона в фильме «Много шума из ничего».
Несмотря на то, что роль принца Гамлета - одна из наименее известных ролей Ривза, она принесла ему значительные лавры. Один критик даже сказал об игре Киану следующее: «Он — один из трёх лучших Гамлетов, которых я видел, по одной простой причине: он и есть Гамлет». Сам актёр считает эту работу самым мощным переживанием за всю свою жизнь. Поэтому, возможно, отказ от съёмок в «Схватке», а затем в «Скорости 2» и навредил его карьере тогда, но каким же триумфальным было возвращение в «Адвокате дьявола»! Мечта сняться в одном фильме с Аль Пачино исполнилась.
Мечта поработать с Аль Пачино всё же исполнилась.
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