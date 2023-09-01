Почему Киану Ривз отказался сниматься в фильме с Аль Пачино и Робертом Де Ниро

Путь к славе

Молодой Киану Ривз.

Киану Ривз на заре карьеры.

Киану Ривз в роли Джека Травена в фильме «Скорость».

Отказ от работы с двумя легендами

Аль Пачино и Роберт Де Ниро сидят вместе за кулисами фильма «Схватка».

Киану Ривз упустил свой звёздный шанс.

Настоящий ценитель прекрасного

Киану Ривз в роли Дона Джона в фильме «Много шума из ничего».

Мечта поработать с Аль Пачино всё же исполнилась.