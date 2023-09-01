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Почему Киану Ривз отказался сниматься в фильме с Аль Пачино и Робертом Де Ниро


Почему Киану Ривз отказался сниматься в фильме с Аль Пачино и Робертом Де Ниро

Голливуд — это не только фабрика грёз. Ещё это упущенные возможности и неоправдавшиеся ожидания. Кажется, что это удел одних неудачников, но это не так. В списке таких глубоких разочарований и грубых просчётов имя одного актёра может сильно удивить. Любимый многими, известный своим загадочным обаянием и динамичной игрой, Киану Ривз, однажды принял весьма смелое карьерное решение. Ривз отказался от роли в культовом фильме 1995 года «Схватка», а вместе с ним и от возможности сняться вместе с легендарными актёрами Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Почему он так поступил и что из этого вышло?

Путь к славе


Молодой Киану Ривз.

Молодой Киану Ривз.

 

Сегодня Киану Ривз звезда мирового масштаба и, кажется, что так было всегда. Тем не менее, начинал актёр со множества второстепенных ролей на канадском телевидении и в театре. Взлёт карьеры произошёл, когда его пригласили сняться в классической комедии «Невероятные приключения Билли и Теда». Ривз трудился без перерыва с 1991 по 1994 год.
Киану Ривз на заре карьеры.

Киану Ривз на заре карьеры.

 

Наиболее заметными стали фильмы «На гребне волны» (собрал более 80 миллионов долларов в прокате) и «Скорость» (где Киану снялся с такими успешными звёздами, как Сандра Буллок и Деннис Хоппер). Режиссёр последнего, Ян де Бонт, настолько был впечатлён его игрой в роли агента ФБР Джонни Юты в фильме «На гребне волны», что других актёров даже не рассматривал. Расчёт оказался более чем верным — фильм собрал отличную кассу, зрители и критики были в восторге, а Ривз стал звездой мирового масштаба.
Киану Ривз в роли Джека Травена в фильме «Скорость».

Киану Ривз в роли Джека Травена в фильме «Скорость».

Отказ от работы с двумя легендами


После этого перед Ривзом открылись такие широкие возможности и перспективы, о которых он мог только мечтать всего несколькими годами ранее. Одной из таких была возможность поработать над фильмом «Схватка». Первоначально ему была предложена роль Криса Шихерлиса, а Роберт Де Ниро и Аль Пачино были выбраны на роли Нила МакКоли и лейтенанта Винсента Ханны соответственно. На самом деле, сначала пригласили Де Ниро. Прочитав сценарий, он уговорил участвовать в фильме своего друга Аль Пачино.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро сидят вместе за кулисами фильма «Схватка».

Аль Пачино и Роберт Де Ниро сидят вместе за кулисами фильма «Схватка».

 

Ко всеобщему удивлению, Ривз отказался от столь лакомого предложения - поработать с двумя легендами Голливуда. Хорошего сценария и компании двух титанов киноиндустрии оказалось недостаточно, чтобы заставить его согласиться. Его место занял Вэл Килмер, а остальное уже история. «Схватка» стала бесспорным хитом кинопроката, а критики наперебой хвалили игру главных героев картины.
Киану Ривз упустил свой звёздный шанс.

Киану Ривз упустил свой звёздный шанс.

Настоящий ценитель прекрасного


Киану мог бы посчитать это огромной ошибкой и катастрофическим стратегическим провалом в кинокарьере. Действительно, что может быть круче для любого актёра, чем работа над криминальной драмой с Де Ниро и Пачино? Как оказалось, может... Роль Гамлета в Театральном центре Манитобы в Канаде! Ривз уже участвовал в постановках по произведениям Шекспира, например, в версии «Много шума из ничего» 1993 года. Актёр был так воодушевлён и взволнован вновь соприкоснуться с творчеством гениального английского драматурга, что всё золото мира не могло бы его отвлечь от этой идеи. Он даже изучал «Гамлета» в перерывах между съёмками «Скорости».
Киану Ривз в роли Дона Джона в фильме «Много шума из ничего».

Киану Ривз в роли Дона Джона в фильме «Много шума из ничего».

 

Несмотря на то, что роль принца Гамлета - одна из наименее известных ролей Ривза, она принесла ему значительные лавры. Один критик даже сказал об игре Киану следующее: «Он — один из трёх лучших Гамлетов, которых я видел, по одной простой причине: он и есть Гамлет». Сам актёр считает эту работу самым мощным переживанием за всю свою жизнь. Поэтому, возможно, отказ от съёмок в «Схватке», а затем в «Скорости 2» и навредил его карьере тогда, но каким же триумфальным было возвращение в «Адвокате дьявола»! Мечта сняться в одном фильме с Аль Пачино исполнилась.
Мечта поработать с Аль Пачино всё же исполнилась.

Мечта поработать с Аль Пачино всё же исполнилась.

 

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Почему Киану Ривз отказался сниматься в фильме с Аль Пачино и Робертом Де Ниро

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Почему Киану Ривз отказался сниматься в фильме с Аль Пачино и Робертом Де НироПодписаться на мой Instagram
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