Любопытное о мужчинах и женщинах
Возможно, мы откроем для тебя что-то новое…
Целых 40% девушек отдают предпочтение лысым мужчинам. У них уровень тестостерона выше обычного, поэтому они кажутся более сексуальными.
На мужчин бессонница действует как таблетка для похудения, а вот женщины от недосыпа, наоборот, набирают лишние кг.
Улыбка – враг красоты. Она провоцирует появление морщин. Но с другой стороны, улыбка полезна для здоровья, потому что стимулирует выброс гормонов счастья в организме.
Самые красивые люди живут в Швеции, Норвегии и Бразилии. Самыми некрасивыми нациями оказались Германия и Великобритания.
Женщины раньше стареют, но зато, в отличие от мужчин, живут на 15-20 лет дольше сильной половины человечества.
Высокие мужчины чаще получают высшее образование. Однако именно низкий рост заставляет мужчин добиваться успеха в жизни. Так они доказывают окружающим, что они чего-то стоят. Низкие мужчины также имеют больше сексуальных партнерш.
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