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Любопытное о мужчинах и женщинах

Любопытное о мужчинах и женщинах

Возможно, мы откроем для тебя что-то новое…

Целых 40% девушек отдают предпочтение лысым мужчинам. У них уровень тестостерона выше обычного, поэтому они кажутся более сексуальными.

На мужчин бессонница действует как таблетка для похудения, а вот женщины от недосыпа, наоборот, набирают лишние кг.

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Самые красивые люди живут в Швеции, Норвегии и Бразилии. Самыми некрасивыми нациями оказались Германия и Великобритания.

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Высокие мужчины чаще получают высшее образование. Однако именно низкий рост заставляет мужчин добиваться успеха в жизни. Так они доказывают окружающим, что они чего-то стоят. Низкие мужчины также имеют больше сексуальных партнерш.

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