Как придумали уникальный рецепт бородинского хлеба и почему его стали так называть

Хлеб — это один из самых древних продуктов в истории человечества, и каких только вариаций его не было придумано. Однако есть такие, которые особенно выделяются среди других своей аутентичностью. Таковым точно является бородинский хлеб, чей необычный цвет и вкусовые нотки делают его уникальным. Вот только у этого типа ржаного хлеба история тоже очень интересная как минимум потому, что «бородинским» он стал далеко не сразу.
Самобытный хлеб с весьма запутанной историей. /Фото: dabudetxleb.ru
На самом деле существует несколько легенд, почему именно этот тип хлеба назвали бородинским. Самая очевидная - это отсылка к знаменательному Бородинскому сражению как одной из главных страниц Отечественной войны 1812 года. Якобы некие русские монахи недалеко от Бородино вынужденные бежать из-за наступления французов, прятались в лесах с запасом ржаной муки и необычного списка специй, как для рецепта хлеба. Но так как больше ничего не было, пекли из того, что было, и вкус получился настолько ярким и самобытным, что его продолжили создавать и в мирное время.
Традиционно название и история хлеба связывается с наполеоновским вторжением в Российскую империю. /Фото: commons.wikimedia.org
А вот другая популярная легенда относит название хлеба к фамилии отечественного композитора Александра Бородина. И, мол, во время визита в Италию он открыл для себе необычный по вкусу хлеб, узнал рецептуру и повторил его уже по приезду на Родину. Результат настолько понравился всем, кто пробовал эту сдобу, что он быстро стал популярным, а в народе за ним закрепилось название «бородинский», в честь композитора-популяризатора.
Впрочем, согласно мнению историков, наиболее реалистичной является версия о происхождении названия хлеба от истории появления Спасо-Бородинского монастыря. Построила его на территории современной Московской области жена русского генерала Маргарита Тучкова, которая овдовела именно после Бородинского сражения, сама стала послушницей, а затем - настоятельницей.
Спасо-Бородинский монастырь, современный вид. /Фото: ixbt.com
И именно там, вероятно, появился и знаменитый рецепт хлеба, именуемого ныне бородинским. К слову, мало кто знает, что изначально его так не называли: по информации редакции novate.ru, первые варианты названия для этого хлеба, зафиксированные в документах, были «монастырский» либо «поминальный».
Скорее всего хлеб появился благодаря благочестивости Маргариты Пучковой. /Фото: cook-master.ru
А нынешнее наименование у хлеба появилось примерно через столетие, в тридцатых годах прошлого века, когда советские власти первым записали рецептуру - вероятно, переименование было связано с антирелигиозной кампанией в СССР. И хотя рецепт к тому времени уже также изменился, этот хлеб был и остаётся одним из уникальных продуктов отечественной национальной кухни.
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