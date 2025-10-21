Почему в СССР хлебобулочные изделия были вкуснее и хранились дольше

Те, чье детство прошло в Советском Союзе, наверняка помнят эту хрустящую корочку хлеба, которая съедалась еще по пути домой / Фото: ok.ru

1. Отличительные характеристики между хлебобулочными изделиями нашего времени и советского

Вплоть до 1980 г. включительно хлеб считали лучшим за весь период существования Советского Союза / Фото: cookgood2021.ru

После внесения в ГОСТ некоторых изменений, стандарты всех мучных продуктов стали еще более жесткими и высокими / Фото: m.fishki.net

Советские хлебобулочные изделия прекрасно хранились до семи дней / Фото: instagram.com

2. Качество

Современные ингредиенты, используемые для замеса теста, высококачественными назвать нельзя / Фото: rk.karelia.ru

В тесто сейчас добавляют специальный разрыхлитель, который обеспечивает хлебу пористую структуру / Фото: fb.ru

3. Невысокое содержание в хлебобулочных изделиях полезных элементов

На 40 процентов советский хлеб обогащался полезными для человека вспомогательными компонентами / Фото: pastvu.com

4. В чем причина того, что мучные изделия в то время были намного лучше

Сегодня, даже закупая дрожжи, пекари и рабочий персонал не забывают об экономии / Фото: ekb.dk.ru

В СССР такой экономии не было, все делали на совесть, чтобы люди ели вкусные булки и хлеб / Фото: Twitter

В наше время акцент делается на внешнем виде, а о ценности готовой продукции никто не задумывается / Фото: nevworker.ru