Почему в СССР хлебобулочные изделия были вкуснее и хранились дольше

Хлебобулочные изделия, к сожалению, нынче оставляют желать лучшего. Речь идет не о внешнем виде – с этим как раз все в порядке. А вот качество данной продукции за несколько последних десятилетий существенно снизилось. Хлеб, булка и другие продукты из этой категории являются скоропортящимися. Плесень на них появляется очень быстро.. Почему так происходит и действительно ли в советское время мучные изделия были гораздо лучше по качеству?
Те, чье детство прошло в Советском Союзе, наверняка помнят эту хрустящую корочку хлеба, которая съедалась еще по пути домой / Фото: ok.ru
1. Отличительные характеристики между хлебобулочными изделиями нашего времени и советского
Вплоть до 1980 г. включительно хлеб считали лучшим за весь период существования Советского Союза / Фото: cookgood2021.ru
Вплоть до 1980 г. включительно хлеб считали лучшим за весь период существования Советского Союза. Пекли его именно для людей по специальной технологии. После внесения в ГОСТ некоторых изменений, стандарты всех мучных продуктов стали еще более жесткими и высокими. В основе проблемы лежал принятый стандарт, который значительно усложнился, что влекло за собой необходимость в дополнительных затратах. Если себестоимость выше, то и прибыль ниже. Основной ГОСТ касался сорта сырья – муки.
После внесения в ГОСТ некоторых изменений, стандарты всех мучных продуктов стали еще более жесткими и высокими / Фото: m.fishki.net
При изготовлении хлебобулочных изделий производители обязаны выполнять определенные нормы.неудачным считали хлеб, выпеченный из муки третьего класса.
Советские хлебобулочные изделия прекрасно хранились до семи дней / Фото: instagram.com
По факту получаем следующий результат. Советские хлебобулочные изделия прекрасно хранились до семи дней. Нынешние же на третий день после приобретения практически невозможно употреблять.
2. Качество
Современные ингредиенты, используемые для замеса теста, высококачественными назвать нельзя / Фото: rk.karelia.ru
Современные ингредиенты высококачественными назвать нельзя. В особенности это относится к воде, применяемой во время замеса теста, и дрожжам. Кроме того, в тесто сейчас добавляют специальный разрыхлитель, который обеспечивает ему пористую структуру, более низкий вес и, при всем этом, выпуск большего объема продукции.
В тесто сейчас добавляют специальный разрыхлитель, который обеспечивает хлебу пористую структуру / Фото: fb.ru
Все это производственный процесс удешевляет, но срок хранения значительно сокращает. Со вкусом тоже не отлично, ну да это знает каждый житель нашей страны. Покупался хлеб в Советском Союзе в пекарнях или же булочных. Сейчас он есть в продаже практически везде, даже в местах реализации алкогольной и табачной продукции.
3. Невысокое содержание в хлебобулочных изделиях полезных элементов
На 40 процентов советский хлеб обогащался полезными для человека вспомогательными компонентами / Фото: pastvu.com
На 40 процентов советский хлеб обогащался полезными для человека вспомогательными компонентами, такими как белки и витамины. За себестоимость пекари вообще не переживали – здоровье советских людей было в приоритете.
Сейчас же власти поднимают цены, а производители, не задумываясь о качестве продукции, снижают ее себестоимость. Сами же люди тоже отдают предпочтение тем продуктам, цены на которые невысокие, даже не интересуясь составом.
4. В чем причина того, что мучные изделия в то время были намного лучше
Сегодня, даже закупая дрожжи, пекари и рабочий персонал не забывают об экономии / Фото: ekb.dk.ru
Огромную роль играют производственные технологии: вид и качество дрожжей, какая делается закваска, количество времени, на протяжении которого оставляется тесто, тип печи, температурный режим при выпечке и время, в течение которого будет выпекаться изделие. Даже закупая дрожжи, пекари и рабочий персонал не забывают об экономии. Импортные «работают» в ускоренном темпе, соответственно, идет экономия энергии и времени.
В СССР такой экономии не было, все делали на совесть, чтобы люди ели вкусные булки и хлеб / Фото: Twitter
В СССР такой экономии не было, все делали на совесть, чтобы люди ели вкусные булки и хлеб. В наше время акцент делается на внешнем виде, а о ценности готовой продукции никто не задумывается. Главное, при меньших затратах получить больший доход. Все это и привело к существующему результату.
В наше время акцент делается на внешнем виде, а о ценности готовой продукции никто не задумывается / Фото: nevworker.ru
