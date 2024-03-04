Растения, которые согласно васту-шастра и фэн-шуй, вызывают ссоры и разрушают брак

Оказывается, не только картины и цвет в интерьере, а и растения могут пагубно воздействовать на здоровье и семейное счастье в целом. Поэтому, во избежание ссор, разногласий и разводов, обратите внимание на нижеприведённый список цветов, которые, согласно васту-шастра и фэн-шуй, становятся главной причиной всех бед.







1. Веточки хлопка

2. Веточки лавсонии

3. Веточки акации

4. Тамаринд

5. Сухоцветы и сухие растения

6. Бонсай

7. Каладиум

8. Диффенбахия

9. Юкка

10. Саговая пальма

Каким бы красивым ни был бы хлопок, ему не место в вашем доме.В васту-шастре веточки хлопчатника, хлопка, а также хлопковой травы, не рекомендуются для дома или квартиры. Основная причина в том, что они привлекают пауков и других мелких насекомых, а также накапливают пыль из-за своих густых соцветий, тем самым суля бедность и нищету. Эксперты васту также считают, что присутствие таких растений в квартире приносит негативную энергетику, создаёт трудности и проблемы для её обитателей. Кроме того, наличие хлопковой травы, хлопка и хлопчатника также считается дурным предзнаменованием, поскольку эти растения принесут несчастье и проблемы со здоровьем людям, живущим в квартире.Стоит также избегать и лавсонию в качестве комнатного растения и декора.В фэн-шуй и васту-шастра лавсония считается неблагоприятным растением, поскольку, как говорят, приносит негатив и вред обитателям дома или квартиры. Также считается, что присутствие лавсонии в доме уменьшает позитивную энергию в нём, усиливает ссоры между живущими там людьми, а также приносит несчастье и проблемы со здоровьем всем живущим в квартире. Ко всему прочему, это растение вызывает негативные мысли, хроническую усталость и проблемы со сном.Акация также может привлечь в дом беды и несчастье.Согласно васту, колючие ветки акации способны принести негативную энергию в дом или квартиру из-за её ассоциации с конфликтом и враждебностью. Это растение также может спровоцировать ссоры, суля невезение обитателям дома. Кроме того, считается, что присутствие акации снижает спокойствие в доме, вызывает чувство тревоги и депрессии у его обитателей и в целом приводит к разногласиям, скандалам и даже расставаниям.Лишним будет в интерьере и тамаринд.Говорят, что тамаринд приносит негатив и враждебность в дом, приводя к ссорам и трещинам в отношениях, а также снижает творческий потенциал и прогресс в домашнем хозяйстве. Это растение также приносит финансовые проблемы и задержки важных мероприятий, тем самым создавая обстановку, наполненную ненужными препятствиями.Сухие цветы и сухоцветы также станут предвестниками семейных скандалов.В васту присутствие сухих цветов в доме считается негативным из-за потенциального привлечения проблем, болезней и бедности. Сухие цветы, которые хранятся дома, способны привлечь беды и несчастье, связанные не только со здоровьем, а и с финансами, поэтому от «больных», вялых и сухих цветов стоит сразу же избавляться, иначе не избежать ссор, тяжёлых мыслей и разногласий.К сожалению, бонсаи также не стоит держать в доме.Бонсай — это искусство выращивания миниатюрных деревьев, и оно практикуется в течение многих лет в нескольких культурах. Но, к сожалению, в васту деревья бонсай считаются негативными в доме или квартире, несмотря на их красоту, поскольку они могут притягивать неудачу, негативные энергии и проблемы (в том числе финансовые). Кроме того, считается, что деревья бонсай занимают много места и притягивают пыль, а также плесень, что затрудняет уход за ними и приводит к тому, что дом наполняется тяжёлой энергетикой, способной вызывать головные боли, усталость и ссоры.Каладиум — также подольёт масла в огонь и станет причиной ссор.Каладиум — многолетнее растение, широко популярное благодаря своим потрясающим листьям и цветению. Его часто можно встретить в дизайне интерьера, особенно в качестве украшения кашпо или ваз. Исходя из учений и теорий васту, это растение приносит неудачу, создавая препятствия, разжигая ссоры и разлад в отношениях и семье, а также может усугубить финансовые трудности.Диффенбахия — станет причиной ссор и конфликтов в семье.Диффенбахия — листопадное тропическое растение, популярное в дизайне интерьеров. Оно известно своим характерным внешним видом с длинными листьями с ярко-зелёными и белыми узорами. Согласно фэн-шуй, растение оказывает весьма негативное влияние на отношения в семье, принося негатив в дом, тем самым приводя к ссорам и конфликтам между обитателями. Кроме того, существует мнение, что диффенбахия может вызвать проблемы со здоровьем и общее чувство вялости.Избегайте и юкку в интерьере.Юкка — высокое тропическое растение, популярное благодаря своим крупным бело-зелёным листьям. Оно часто встречается в дизайне интерьера и известно своей декоративной ценностью. Но, если верить васту-шастре, это растение приносит неудачу и негатив в дом, провоцируя ссоры и конфликты между обитателями, а ещё оно вызывает проблемы со здоровьем и неблагоприятно влияет на сон.Саговая пальма также будет лишней в вашем доме.Саговая пальма — высокое тропическое растение, которое часто используют в дизайне интерьера в кашпо или вазах. Согласно фэн-шуй, эта пальма может навлечь беды и несчастья, способные разрушить даже самый прочный брак. Ко всему прочему, оно пагубно влияет на здоровье, провоцируя раздражительность, хроническую усталость и тревожность.