Подозрения: Содом и Гоморра возможно погибли из-за падения астероида

В 2008 году британцы Алан Бонд и Марк Хемпселл опубликовали книгу, в которой выдвинули гипотезу об уничтожении Содома и Гоморры астероидом. В качестве доказательства авторы опирались на древнюю клинопись, найденную в середине XIX века в руинах царской библиотеки в Ниневии и хранящуюся в Британском музее под номером К8538.

Глиняный диск из Шумера

Смертоносная красота

Что рассказал лед?

Небесный огонь

Библейская версия

А может быть, инопланетяне взорвали атомную бомбу?