Японские солнечные панели: вид сверху

Землетрясение 2011 года и последовавшая ядерная катастрофа на Фукусиме заставила Японию пересмотреть своё отношение к ядерной энергетике как основному источнику производства электроэнергии. Один из путей в поисках альтернативы — появление множества установок, использующих для получения энергии возобновляемые источники.







Безвредность для человека позволяет размещать солнечные панели неподалёку от жилых домов и рисовых полей, а относительно небольшие размеры — создавать необычные формы, которые особенно эффектно смотрятся с высоты птичьего полёта







Промышленная зона возле Иокогамы







СЭС на 2,3 МВт рядом с полем для бейсбола в префектуре Хиого







5 МВт СЭС на основании дамбы







Фотограф Джейми Стиллингс для своего проекта «Меняющиеся перспективы: Япония» c воздуха снял десятки установок с солнечными батареями на бывших площадках для гольфа, в карьерах, на плотинах, на искусственных островах и платформах в водохранилищах







16 МВт СЭС на бывшем гольф-курорте в горах















Серия снимков превратилась в персональную выставку, открывшуюся одновременно в Хьюстоне и Нью-Йорке







СЭС на месте бывшего карьера











1,7 МВт СЭС на озере







34,7 МВт СЭС на месте бывшей каменоломни







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