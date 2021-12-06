Землетрясение 2011 года и последовавшая ядерная катастрофа на Фукусиме заставила Японию пересмотреть своё отношение к ядерной энергетике как основному источнику производства электроэнергии. Один из путей в поисках альтернативы — появление множества установок, использующих для получения энергии возобновляемые источники.
Безвредность для человека позволяет размещать солнечные панели неподалёку от жилых домов и рисовых полей, а относительно небольшие размеры — создавать необычные формы, которые особенно эффектно смотрятся с высоты птичьего полёта
Промышленная зона возле Иокогамы
СЭС на 2,3 МВт рядом с полем для бейсбола в префектуре Хиого
5 МВт СЭС на основании дамбы
Фотограф Джейми Стиллингс для своего проекта «Меняющиеся перспективы: Япония» c воздуха снял десятки установок с солнечными батареями на бывших площадках для гольфа, в карьерах, на плотинах, на искусственных островах и платформах в водохранилищах
16 МВт СЭС на бывшем гольф-курорте в горах
Серия снимков превратилась в персональную выставку, открывшуюся одновременно в Хьюстоне и Нью-Йорке
СЭС на месте бывшего карьера
1,7 МВт СЭС на озере
34,7 МВт СЭС на месте бывшей каменоломни
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Японские солнечные панели: вид сверху
Землетрясение 2011 года и последовавшая ядерная катастрофа на Фукусиме заставила Японию пересмотреть своё отношение к ядерной энергетике как основному источнику производства электроэнергии. Один из путей в поисках альтернативы — появление множества установок, использующих для получения энергии возобновляемые источники.
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