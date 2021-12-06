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Японские солнечные панели: вид сверху

Землетрясение 2011 года и последовавшая ядерная катастрофа на Фукусиме заставила Японию пересмотреть своё отношение к ядерной энергетике как основному источнику производства электроэнергии. Один из путей в поисках альтернативы — появление множества установок, использующих для получения энергии возобновляемые источники.

Японские солнечные панели: вид сверху

Безвредность для человека позволяет размещать солнечные панели неподалёку от жилых домов и рисовых полей, а относительно небольшие размеры — создавать необычные формы, которые особенно эффектно смотрятся с высоты птичьего полёта

Японские солнечные панели: вид сверху

Промышленная зона возле Иокогамы

Японские солнечные панели: вид сверху

СЭС на 2,3 МВт рядом с полем для бейсбола в префектуре Хиого

Японские солнечные панели: вид сверху

5 МВт СЭС на основании дамбы

Японские солнечные панели: вид сверху

Фотограф Джейми Стиллингс для своего проекта «Меняющиеся перспективы: Япония» c воздуха снял десятки установок с солнечными батареями на бывших площадках для гольфа, в карьерах, на плотинах, на искусственных островах и платформах в водохранилищах

Японские солнечные панели: вид сверху

16 МВт СЭС на бывшем гольф-курорте в горах

Японские солнечные панели: вид сверху

Японские солнечные панели: вид сверху

Японские солнечные панели: вид сверху

Серия снимков превратилась в персональную выставку, открывшуюся одновременно в Хьюстоне и Нью-Йорке

Японские солнечные панели: вид сверху

СЭС на месте бывшего карьера

Японские солнечные панели: вид сверху

Японские солнечные панели: вид сверху

1,7 МВт СЭС на озере

Японские солнечные панели: вид сверху

34,7 МВт СЭС на месте бывшей каменоломни

Японские солнечные панели: вид сверху

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