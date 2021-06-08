10 книг, которые в увлекательной форме учат правильно говорить и писать на русском языке

Вовсе не обязательно быть филологом, чтобы уметь правильно писать и говорить. Одним людям для этого вполне достаточно читать хорошую художественную литературу, другим же просто необходим своеобразный интенсивный курс по русскому языку. Впрочем, вряд ли кому-то помешает изучение специализированных книг, которые к тому же написаны очень увлекательно. В нашем сегодняшнем обзоре представлены именно такие издания.
«Речь как меч. Как говорить по-русски правильно», Татьяна Гартман
«Речь как меч. Как говорить по-русски правильно», Татьяна Гартман. / Фото: www.moymir.ru
Книга от учителя русского языка, которая превратила профессию в увлекательное хобби. Татьяна Гартман в своей книге учит читателей не совершать грубых ошибок на примере тех, кто говорит неправильно. Она давно «коллекционирует» забавные оговорки и ошибки актёров и ведущих, а материал, представленный в книге, заставляет задуматься о собственной речи.
«Слово живое и мертвое», Нора Галь
«Слово живое и мертвое», Нора Галь. / Фото: www.shoppingator.ru
Впервые это издание от профессионального переводчика Норы Галь вышло в печать почти полвека назад и после этого переиздавалось не один десяток раз, что говорит о сегодняшней актуальности книги. Автор даёт очень полезные советы по увеличению словарного запаса и способов, как можно избавиться от слов-паразитов в собственной речи.
«Русский без нагрузки», Юлия Андреева, Ксения Туркова
«Русский без нагрузки», Юлия Андреева, Ксения Туркова. / Фото: www.youla.io
Одно из лучших изданий последних лет о правилах русского языка. Книга позволит желающим усовершенствовать письменную речь и заново познакомиться со многими правилами. Авторы и сами демонстрируют прекрасное знание предмета, объясняя весьма сложные правила очень простым языком.
«Говорим по-русски…», Марина Королёва
«Говорим по-русски…», Марина Королёва. / Фото: www.daru-dar.org
Идея для появления своеобразного увлекательного словаря родилась на основе обширного материала, собранного автором во время работы на радио «Эхо Москвы», где Марина Королёва вела передачу с таким же названием, которое теперь дала своей книге. Стоит отметить, что автор сама является журналистом и кандидатом филологических наук, а её книга похожа на интересное путешествие в мир грамотной русской речи.
«Пиши, сокращай», Максим Ильяхов, Людмила Сарычева
«Пиши, сокращай», Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. / Фото: www.twimg.com
Это издание стало весьма увлекательным учебником для тех, кто работает с текстами. Авторы учат грамотно и без лишнего словесного «мусора» строить свою письменную речь, а наглядные примеры, сопровождающие каждую главу, позволят читателям научиться писать лёгкие информативные статьи и письма.
«В погоне за русским языком. Заметки пользователя», Елена Первушина
«В погоне за русским языком. Заметки пользователя», Елена Первушина. / Фото: www.ozone.ru
Врач-эндокринолог по образованию и писатель по призванию относится к русскому языку по-особенному. Она предлагает читателю научиться не просто грамотно писать и говорить, но строить предложения так, чтобы они были наполнены глубоким смыслом и оставались при этом лёгкими для восприятия. Увлекательный курс этимологии русского языка от Елены Первушиной познакомит с происхождением заимствованных слов, благодаря которому правила их написания станут куда более понятными.
«Знаем ли мы русский язык?», Мария Аксенова
«Знаем ли мы русский язык?», Мария Аксенова. / Фото: www.megatoys24.ru
Автор этой книги уверена, что для обучения грамотной речи и письму правил недостаточно. А вот понимание логики развития русского языка, изучение его природы позволит усвоить многие правила без их бездумного заучивания. Впрочем, некоторые правила есть и в её книге, но большая часть издания посвящена именно развитию языка, его изменениям. В книге представлено множество интересных фактов, а стиль изложения делает издание по-настоящему увлекательным.
«Русский для тех, кто забыл правила», Наталья Фомина
«Русский для тех, кто забыл правила», Наталья Фомина. / Фото: www.knigi-janzen.de
Книга Натальи Фоминой – это вовсе не сборник многочисленных правил. Скорее, она похожа на путеводитель по литературному языку талантливейших русских писателей, на произведениях которых выросли многие поколения. Захватывающий экскурс в историю русского литературного языка позволит усвоить культуру грамотной речи и познакомиться с многообразием словоформ на основе художественных произведений.
«Рифмуем! Нормы и правила русского языка в стихах», Мария Чепиницкая
«Рифмуем! Нормы и правила русского языка в стихах», Мария Чепиницкая. / Фото: www.gdeslon.ru
Эта книга однозначно понравится и взрослым, и детям. Мария Чепиницкая, учитель русского языка и блогер, зарифмовала самые сложные слова, которые теперь запоминаются с такой же лёгкостью, как запомнилось когда-то зарифмованное правило: «Жи, ши пишутся через и». Коротенькие стихи, благодаря которым читатель усвоит написание самых разных слов, могут показаться несерьёзными. Зато потом останется только удивляться, как просто стало писать слова, в которых люди часто делают ошибки. При этом в книге можно встретить множество современных слов, которые прочно вошли в наш лексикон благодаря сети интернет.
«Русский язык на грани нервного срыва», Максим Кронгауз
«Русский язык на грани нервного срыва», Максим Кронгауз. / Фото: www.pinterest.com
Книга доктора филологических наук и профессора РГГУ и НИУ ВШЭ в свое время вызывала много споров. Одни критики находили «Русский язык на грани нервного срыва» актуальным, другие же ратовали за сохранение чистоты русского языка. Но время показало, что изменения в жизни влекут за собой обязательные изменения языка. Автор рассказывал именно о взаимосвязи жизни и речи, о том, как язык подстраивается под изменившуюся реальность.
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