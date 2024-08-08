5 запретов Древнего Рима, которые вызывают недоумение

Наказание за супружескую измену предусматривалось только для женщин. | Фото: milanopost.info.

1. Запрет на самоубийство

В Древнем Риме только сенат мог позволить человеку совершить самоубийство. | Фото: d262ilb51hltx0.cloudfront.net.

2. Запрет на плач

На похоронах в Древнем Риме запрещали плакать. | Фото: fishki.net.

3. Запрет на супружескую измену для женщин

Наказание за супружескую измену предусматривалось только для женщин. | Фото: milanopost.info.

4. Запрет на темный цвет волос для жриц любви

В Древнем Риме проститутки красили волосы в рыжий или светлый оттенок. | Фото: kulichki.com.

5. Запрет на роскошь

Сумптуарные законы официально запрещали роскошь. | Фото: fishki.net.