15 самых «крутых» космических кораблей в научной фантастике

Смешались в кучу дроны, люди и залпы бластерных орудий слились в кромешный вой...
Звездные корабли и исследования космоса всегда были одной из основных тем научной фантастики. На протяжении многих лет писатели и режиссеры пытались фантазировать, на что способны космические корабли, и мечтали какими они смогут стать в будущем. В этом обзоре самые интересные и знаковые звездолеты, которые встречались в научной фантастике.
1. Serenity
Космический корабль «Serenity».
сериал «Светлячок»
Корабль «Serenity» («Безмятежность») под руководством капитана Малькольма Рейнольдса можно было увидеть в сериале Firefly («Светлячок»). «Serenity»- это корабль класса Firefly, впервые приобретенный Рейнольдсом вскоре после галактической гражданской войны. Определяющей чертой корабля является отсутствие на нем оружия. Когда экипаж попадает в беду, он должен использовать всю свою изобретательность, чтобы выбраться из нее.
2. Derelict
Космический корабль «Derelict».
франшиза «Чужой»
Названный «Derelict» (Заброшенный) и фигурирующий под кодовым названием Origin, инопланетный космический корабль был найден на LV-426 в фильме «Чужой». Он был впервые обнаружен корпорацией Weyland-Yutani, после чего его исследовала команда Nostromo. Никто не знает, как он попал на планету или кто его пилотировал. Единственные останки, которые могли быть потенциальным пилотом, были окаменелым существом. В этом зловещем корабле размещались яйца ксеноморфов.
3. Discovery 1
Космический корабль «Discovery 1».
фильм «Космическая одиссея»
Фильм 2001 года - классика фантастических фильмов, а космический корабль «Discovery 1» в нем является почти таким же знаковым. Построенный для пилотируемой миссии на Юпитер, «Discovery 1» не был оснащен оружием, но у него была одна из самых передовых систем искусственного интеллекта, известных человеку (HAL 9000).
4. Battlestar Galactica
Космический корабль «Battlestar Galactica».
фильм «Звездный крейсер «Галактика»
«Battlestar Galactica» из одноименного фильма («Звездный крейсер «Галактика») имеет дизайн настоящего убийцы и легендарную историю. Он считался реликвией и должен был быть выведен из эксплуатации, но стал единственным защитником человечества после нападения Сайлона на Двенадцать колоний.
5. Bird of Prey
Космический корабль «Bird of Prey».
франшиза «Звездный путь»
«Bird of Prey» («Хищная птица») был военный корабль Империи Клингонов в «Звездном пути» («Star Trek»). В то время как его огневая мощь варьировалась от корабля к кораблю, обычно «Птицы» использовали фотонные торпеды. Они считались наиболее опасными из-за того, что были оснащены маскирующим устройством.
6. Normandy SR-2
Космический корабль «Normandy SR-2».
видеоигра «Mass Effect 2»
«Normandy SR-2» имеет особенно крутой внешний дизайн. Будучи преемником SR-1, он был построен, чтобы помочь командиру Шепарду остановить похищения людей расой Коллекционеров. Корабль оснащен высокотехнологичным вооружением и средствами защиты и постоянно усовершенствуется на протяжении всей игры.
7. USS Enterprise
Космический корабль «USS Enterprise».
франшиза «Звездный путь»
Как же можно не включить в данный перечень «USS Enterprise» («Энтерпрайз») из «Звездного пути» («Star Trek»). Конечно, многим фанатам данной саги будет интересно, какую версию корабля стоит выбрать. Естественно же, это будет неповторимый NCC-1701 под капитанством самого Джеймса Кирка.
8. Imperial Star Destroyer
Космический корабль «Imperial Star Destroyer».
франшиза «Звездные войны»
«Imperial Star Destroyer» был частью огромного флота Империи, который поддерживал контроль и порядок во всей галактике. Обладая огромными размерами и большим количеством оружия, годами он символизировал господствующую власть Империи.
9. Tie Fighter
Космический корабль «Tie Fighter».
франшиза «Звездные войны»
«Tie Fighter» - один из самых крутых и уникальных кораблей в галактике. Хотя у него нет щитов, гиперпривода или даже систем жизнеобеспечения, его быстрый двигатель и маневренность делают его тяжелой целью для противника.
10. X-Wing
Космический корабль «X-Wing».
франшиза «Звездные войны»
Используемый некоторыми из лучших пилотов-истребителей в галактике, «Tie Fighter» является звездолетом, который выбрало в качестве вооружения повстанцы в «Звездных войнах». Именно он сыграл ключевую роль в битве при Явине и битве при Эндоре. Крылья этого истребителя, вооруженного четырьмя лазерными пушками и протонными торпедами, раскладывались в форму буквы «X» при атаке.
11. Milano
Космический корабль «Milano».
франшиза «Хранители Галактики»
В фильме «Хранители Галактики» «Милано» был звездным кораблем класса «M-Ship», который использовал Звездный лорд, чтобы найти таинственный шар и продать его, дабы избавиться от Йонды и его банды. Позднее он сыграл ключевую роль в битве при Ксандаре. Звездный лорд назвал корабль в подруги детства, Алиссы Милано.
12. USCSS Nostromo
Космический корабль «USCSS Nostromo».
франшиза «Звездные войны»
Космический буксир «USCSS Nostromo» («Ностромо»), которым руководил капитан Артур Даллас исследовал Derelict, что привело к возможному рождению одиночного ксеноморфа.
13. Millenium Falcon
Космический корабль «Millenium Falcon».
франшиза «Звездные войны»
The «Millenium Falcon» («Тысячелетний ястреб») - это, без сомнения, лучший космический корабль во всей научной фантастике. Его супер крутой дизайн, изношенный внешний вид, невероятная скорость, а также тот факт, что он пилотируется Ханом Соло, отличает его от остальных. Лэндо Калриссиан, который проиграл Хану Соло корабль сказал: «Это самый быстрый кусок мусора в галактике».
14. Trimaxion Drone
Космический корабль «Trimaxion Drone».
фильм «Полет навигатора»
«Trimaxion Drone» - космический аппарат в фильме «Полет навигатора». Он пилотируется компьютером с искусственным интеллектом и выглядит как хромированная ракушка. Способности корабля довольно выдающиеся, он способен летать быстрее скорости света и путешествовать во времени.
15. Slave I
Космический корабль «Slave I».
франшиза «Звездные войны»
«Slave I» («Раб 1») - патрульно-атакующий корабль типа «Огневержец-31», который использовал знаменитый Боба Фетт в «Звездных войнах». В фильме «Империя наносит ответный удар» Slave I привез замороженного в карбоните Хана Соло Джаббе Хатту. Наиболее характерной особенностью «Slave I» является его вертикальное положение во время полета и горизонтальное во время посадки.
БОНУС
Открылась бездна, звезд полна и флотами наполнена...
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