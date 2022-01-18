15 самых «крутых» космических кораблей в научной фантастике

Смешались в кучу дроны, люди и залпы бластерных орудий слились в кромешный вой...

1. Serenity

Космический корабль «Serenity».

2. Derelict

Космический корабль «Derelict».

3. Discovery 1

Космический корабль «Discovery 1».

4. Battlestar Galactica

Космический корабль «Battlestar Galactica».

5. Bird of Prey

Космический корабль «Bird of Prey».

6. Normandy SR-2

Космический корабль «Normandy SR-2».

7. USS Enterprise

Космический корабль «USS Enterprise».

8. Imperial Star Destroyer

Космический корабль «Imperial Star Destroyer».

9. Tie Fighter

Космический корабль «Tie Fighter».

10. X-Wing

Космический корабль «X-Wing».

11. Milano

Космический корабль «Milano».

12. USCSS Nostromo

Космический корабль «USCSS Nostromo».

13. Millenium Falcon

Космический корабль «Millenium Falcon».

14. Trimaxion Drone

Космический корабль «Trimaxion Drone».

15. Slave I

Космический корабль «Slave I».

Открылась бездна, звезд полна и флотами наполнена...