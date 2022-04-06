10 самых полезных в жизни узлов

В реальном мире всегда существует много тонкостей. Опытный человек не станет, к примеру, нарезать хворост кухонным ножом, ведь он для этого не предназначен. Ровно так же и для использования веревки в различных ситуациях существуют вполне определенные виды узлов. Мы отобрали для вас 10 наиболее полезных узлов, каждый из которых надо использовать по ситуации.







Классический прямой узел используется, когда вы соединяете два куска веревки, причем всегда можно добавить и другие куски. Этот узел можно завязывать практически в любой ситуации, особенно когда нужно привязать что-нибудь к вашему рюкзаку.







Прусик, один из схватывающих узлов, используется, чтобы обвязать веревку вокруг дерева, например, когда нужно закрепить гамак, веревку для сушки одежды или палатку.







Узел типа «клеверный лист» позволяет сделать регулируемую петлю на любом отрезке веревки. Легкий в завязывании и развязывании, этот действительно прочный узел обычно используется для привязывания стоек палатки.







Хирургический узел — это классический прямой узел с двумя оборотами вместо одного. Очень удобен для зашнуровывания ботинок, потому что сложенные вместе шнурки не соскальзывают.







Глухая петля, быстрый и простой в завязывании узел, используется для обвязывания веревки вокруг дерева, для связывания вместе ключей, для хранения шайб и других предметов, имеющих отверстие.







Узел Таутлайн используется, когда нужно оставить петлю регулируемого размера.

Особенно удобно это в случае веревок для развешивания одежды, стоек палатки, подвешивания продуктов от диких животных или спуска и подъема снаряжения.Булинь, или беседочный узел, завязывается, когда не нужно, чтобы петля двигалась. Туристы используют его, например, когда надо прикрепить лодку к берегу. Также булинь классифицируется как спасательный узел — вы можете завязать его одной рукой в случае, если вторая не может обездвижена.Шкотовый узел полезен, когда нужно связать два куска веревки разных размеров.Когда вам нужно постоянно завязывать и развязывать веревку, например, на пакете с едой, используйте узел Миллера , который подходит для этого идеально.Узел дальнобойщика используют для привязывания снаряжения к крыше автомобиля. Для большей закрепленности петли можно изменять.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)