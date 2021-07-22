Звенящее одиночество: 7 идеальных уединённых домиков для тех, кто устал от людей

На Земле всё сложнее найти место, где можно было бы уединиться и хотя бы на время забыть о существовании других людей. Сложно – не значит невозможно, и наша подборка фотографий – прямое тому доказательство.









Столп Кацхи недалеко от города Чиатура в Грузии.

Домик на реке Дрина недалеко от городка Баина-Башта в Сербии

Каменный дом, или Casa do Penedo, в горах на севере Португалии.

Единственный дом на острове Эдлидаэй в Исландии

«Зеркальный куб» в Харадсе, Швеция.

Дом на дереве HemLoft в лесу в Уистлере, Канада

Комплекс «Орлиное гнездо» (Eagle’s Nest Lodge) недалеко от поселения Аус в Намибии