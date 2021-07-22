Звенящее одиночество: 7 идеальных уединённых домиков для тех, кто устал от людей

На Земле всё сложнее найти место, где можно было бы уединиться и хотя бы на время забыть о существовании других людей. Сложно – не значит невозможно, и наша подборка фотографий – прямое тому доказательство.
Столп Кацхи недалеко от города Чиатура в Грузии.
59-летний монах Максим Кавтарадзе 20 лет прожил в доме на вершине столпа. Дважды в неделю он спускается вниз по 40-метровой лестнице, чтобы помолиться вместе со своими последователями. Его единственные посетители – священники и молодые монахи, которые ищут прибежища в монастыре у подножия столпа.
Домик на реке Дрина недалеко от городка Баина-Башта в Сербии
Домик на реке Дрина был построен 45 лет назад, но до сих пор стойко выдерживает все испытания, которые ему посылает стихия: все эти годы ветра и наводнения были ему не страшны. Домик был построен группой пловцов, которым было необходимо место для отдыха на реке. Домик является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города Баина-Башта.
Каменный дом, или Casa do Penedo, в горах на севере Португалии.
Этот необычный дом, зажатый между четырьмя гранитными валунами, находится на горе на высоте около 800 метров над уровнем моря. Когда-то дом принадлежал семье, которая приезжала сюда на отдых, но впоследствии он был преобразован в музей и превратился в местную туристическую достопримечательность.
Единственный дом на острове Эдлидаэй в Исландии
Около 300 лет назад на острове Эдлидаэй жили пять семей, которые охотились на тупиков, занимались выращиванием скота и рыбной ловлей. В 1990-х годах семьи покинули остров, и с тех пор он необитаем. Однако, несколько лет назад на острове был построен дом, в котором останавливаются охотники из местной ассоциации, которые приезжают на Эдлидаэй, чтобы поохотиться на тупиков. Ходили слухи, что правительство Исландии подарило остров певице Бьорк в благодарность за славу, которую она принесла своей стране, но они не подтвердились.
«Зеркальный куб» в Харадсе, Швеция.
Среди верхушек деревьев на территории гостиницы, предлагающей постояльцем всевозможные лесные домики, спрятана невидимая комната «Зеркальный куб». В комнате размером 4х4 метра, в которую можно попасть по 12-метровому верёвочному мосту, имеется кровать размера queen-size. Ближайший дом находится на расстоянии 500 метров от «Зеркального куба».
Дом на дереве HemLoft в лесу в Уистлере, Канада
Этот необычный дом в форме яйца был нелегально построен компьютерщиком Джоэлом Алленом в лесу на горе в Уистлере. Джоэл потратил несколько месяцев, чтобы найти подходящее дерево для реализации своего проекта.
Комплекс «Орлиное гнездо» (Eagle’s Nest Lodge) недалеко от поселения Аус в Намибии
Eagle’s Nest Lodge – это комплекс домиков, частично построенных из гранитных валунов, с каменными полами и стенами в пустыне на территории природного заповедника в Намибии, которая начинается прямо за порогом и простирается до горизонта.
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