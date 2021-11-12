10 комедий про недотёп и простаков, которые заставляют смеяться до слёз

Джим Керри в фильме «Тупой, еще тупее»./ Фото: quotemaster.org
Согласитесь, что комедии про дураков, неудачников и откровенных недотеп, несмотря на, казалось бы, свою запредельную глупость сюжета и главных героев нужны зрителям, как воздух. Именно они скрашивают вечер после тяжелого рабочего дня и являются неотъемлемым атрибутом вечеринки дружной кампании, собравшейся в воскресенье посмотреть что-то весёленькое. Итак, десятка комедий, которые зарядит отличным настроением и позитивом.
1. «Придурки на экзаменах»
Кадр из фильма «Придурки на экзаменах»./ Фото: filmz.ru
режиссер Клод Зиди, 1980 год
Данным кинофильмом французы в который раз подтверждают, что пальма первенства в комедиях им досталась неслучайно. Сюжет же фильма повествует о богатой специализированной школе Париже, директор которой объявляет конкурс о наборе на учебу родителей детей. В итоге каждую пятницу родители детишек постигают науку заново.
Однако, как выяснилось справиться с великовозрастными детишками не так уж и просто, ибо умудренные опытом мужчины, являющиеся коммерсантами, госслужащими почувствовав свободу, начали вести себя, как расшалившиеся двенадцатилетние дети.
2. «Тупой, еще тупее»
Кадр из фильма «Тупой, еще тупее»./ Фото: quotemaster.org
режиссеры Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, 1994 год
Одна из самых забавных за всю историю кино комедийных кинолент - «Тупой, еще тупее». Фильм, рассказывающий историю двух простаков Харри Данна и Ллойде Крисмаса, в 1994 году стал настоящим прорывом в киноиндустрии, заставив поменять все шаблоны комедий и дав понять, что можно обсмеять кого угодно и все, что угодной, порой выворачивая логику зрителей наизнанку.
Сюжет комедии разворачивается вокруг путешествий приятелей на «собачьем» фургоне». Они пытаются вернуть деловой и симпатичной женщине забытый ею чемоданчик и параллельно попадают во всякие комичные ситуации.
3. «Билли Мэдисон»
Кадр из фильма «Билли Мэдисон»./ Фото: moova.ru
режиссер Тамра Дэвис, 1995 год
Блистательный Адам Сэндлер выступает в роли великовозрастного балбеса, обожающего диван, пиво, разглядывание голых девиц в своих любимых журнальчиках. А ещё он обожает устраивать идиотские розыгрыши для окружающих. В итоге его отец, преуспевающий бизнесмен, ставит сыну условие: если он хочет заполучить крупную преуспевающую кампанию, должен заново окончить школу, причем на прохождение каждого класса ему отводится ровно две недели.
Вот тут-то для нашего героя и начинаются невероятно смешные испытания. Ведь не каждый раз ты увидишь среди своих одноклассников взрослого мужика!
4. «Ужин с придурком»
Кадр из фильма «Ужин с придурком»./ Фото: kinoslide.ru
режиссер Франсис Вебер, 1998 год
Еще одна блистательная французская комедия. Фильм повествует о богатом, преуспевающем, но при этом заносчивом издателе по имени Лермитт. Мужчина вместе с приятелями обожает каждый уик-енд приводить на ужин отъявленного болвана, над которым все собравшиеся откровенно потешаются. По итогу месяца тот, кто привел самого уморительного простака, побеждает становится победителем конкурса. Но однажды происходит непредвиденное! А всему виной супруга Лермитта, которая сломала все его планы.
5. «Американский пирог»
Кадр из фильма «Американский пирог»./ Фото: historytime.ru
режиссеры Пол Вейц, Крис Вейц, 1999 год
Рейтинг недотеп невозможен без четверки лучших друзей из знаменитой кинокомедии «Американский пирог». Это рассказ о приятелях-старшеклассниках, собравшихся в один прекрасный день в кафе и, решив до выпуска обязательно лишиться девственности. И кстати у них это получится, правда, перед этим друзьям придется пережить, немало, нелепых ситуаций.
6. «Очень страшное кино»
Кадр из фильма «Очень страшное кино»./ Фото: priormovie.com
режиссер Кинен Айвори Уайанс, 2000 год
И как же не упомянуть знаменитую пародию «Очень страшное кино», которая просто пестрит глупыми, идиотскими поступками главных героев. Так, например, Дуффи, скрывающийся под маской маньяка во время охоты за Синди Кэмбелл, прячется за диваном в ее же присутствии, а ее друг Грэг не видит убийцу стоящего у себя за спиной. В общем, истинная придурковатая комедия, которая просто создана того, чтобы поднять настроение.
7. «Миллион лет до нашей эры»
Кадр из фильма «Миллион лет до нашей эры»./ Фото: historytime.ru
режиссер Ален Шаба, 2004 год
Эта увлекательная кинокомедия переносит зрителей на тысячу лет назад, в каменный век. В центре сюжета оказываются два соседствующих племени, которые на первый взгляд очень похожи своей наивностью и глупостью. Единственная разница между ними состоит в том, что одно племя обладает секретной формулой шампуня и поэтому все они чистые и красивые, а другое наоборот поголовно грязное и немытое. Именно этот факт стал причиной разрыва добрососедских отношений между племенами.
8. «Идиократия»
Кадр из фильма «Идиократия»./ Фото: plus.kinopoisk.ru
режиссер Майк Джадж, 2006 год
Каким будет наш мир спустя много лет? Именно с целью найти ответ на этот вопрос Пентагон разработал секретную операцию по добровольной заморозке человека, который спустя тысячу лет проснется в совершенно новой для него обстановке. Пентагон находит добровольца в виде рядового Джо Бауэрса. Спустя годы проснувшийся парень оказывается в цивилизации, мягко говоря, отличающейся от нашей.
Дело в том, что общий интеллектуальный уровень окружающих рядового людей слишком отличается от его современников. Проще говоря, он очутился в цивилизации не очень умных людей. Вот тут-то для главного героя и начинаются самые настоящие увлекательные и смешные одновременно приключения.
9. «Три слепых праведника»
Кадр из фильма «Три слепых праведника»./ Фото: filmz.ru
режиссер Джон Эшенбаум, 2011 год
Искрометная комедия «Три слепых праведника», повествующая о трех лучших друзьях, решивших ограбить банк. Осознав, что за ними охотятся полицейские, приятели, заехав в близлежащую церковь, выпрашивают у ее настоятеля рясы священников для маскировки. Отныне парни – достопочтенные святые отцы, готовые оказать сопротивление одному из залетных бандитов желающим поживиться за счет храма. Правда, преступник вместе с подельниками даже не догадывался, кто находится на страже...
10. «Три балбеса»
Кадр из фильма «Три балбеса»./ Фото: filmz.ru
режиссеры Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, 2012 год
Керли, Мо и Ларри являются воспитанниками одного из нью-йоркских детдомов. У ребят есть одна особенность - они выросли откровенными недотепами и постоянно попадаю в различные идиотские ситуации. Но однажды их заметило местное телевидение, предложив недалеким ребятам участие в реалити-шоу, ставшее после одним из самых рейтинговым на телевидении из-за безумных проделок наших героев…
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