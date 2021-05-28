Зачем заливать масло кипятком и еще 9 секретов от хозяек «со стажем»

Не верите, что вино, приобретенное в магазине по выгодной цене, хорошего качества?

Думаете, что в купленную сметану добавили крахмал для загустения, а в составе меда есть мел или вода?

Тогда эта статья как раз для вас. Рассказываем, как узнать, какой продукт вы выбрали в супермаркете: вкусный и натуральный либо с добавками и опасный для здоровья.

1. Вода для проверки яиц

Свежее яйцо ляжет на бок.

Чтобы проверить, насколько свежим является яйцо, опустите его в стакан с водой. Если оно всплывет тупым концом вверх, значит, ему около недели, если ляжет на дно на бок – значит, свежее, если будет висеть в воде тупым концом вверх – значит, его возраст составляет две-три недели, а если всплывет на поверхность – значит, срок его хранения закончился.

2. Кипяток для проверки сливочного масла

Натуральное масло сразу тает в кипятке.

Качество сливочного масла так же далеко не всегда совпадает с тем, что указывает производитель. Даже если вы покупаете недешевый экземпляр, нет никакой гарантии, что продукт состоит исключительно из сливок и цельного молока. Если вас смущает внешний вид или вкусовые качества масла, проверьте его следующим образом: положите кусочек в тарелку или любую другую емкость и залейте кипятком: настоящий продукт сразу растает, а вот маргарин или масло с добавками распадется на небольшие кусочки.

Совет: Если вы покупаете масло на рынке на развес, обращайте внимание на несколько важных критериев: цвет (продукт должен быть не слишком желтым и не белым, как снег), консистенцию (на ощупь масло обязано быть гладким и твердым, а при разрезании не должно крошиться), срок годности (свежее фермерское масло, которое продается на развес, хранится не более двух недель).

3. Йод для проверки сметаны

Определить крахмал в сметане можно, если добавить в нее несколько капель йода.

Чтобы улучшить консистенцию сметаны, сделать ее более густой, некоторые производители добавляют в ее состав крахмал. Чтобы выявить его наличие в продукте, достаточно смешать несколько капель йода с ложкой сметаны и понаблюдать за реакцией. Если в сметане есть крахмал, через несколько минут она посинеет. Если же в процессе производства был добавлен каррагинан – стабилизатор, который используется для сгущения продукта, то в сметане образуются комки, сгустки либо небольшие крупинки.

Также эксперты советуют проверять молочный продукт на растительные жиры. Сделать это очень просто – достаточно развести ложку сметаны в емкости с кипятком: жиры всплывут на поверхность в виду сгустков белого цвета.

4. Спирт для проверки молока

В качественном молоке должны появиться хлопья после добавления спирта.

Иногда производители разбавляют молоко водой, чтобы увеличить его количество. Хотите узнать, стали ли вы жертвой недобросовестных компаний? Тогда возьмите пластиковую бутылку, добавьте в нее одну часть молока и две части спирта, хорошо взболтайте (желательно, делать это на протяжении минуты), после чего вылейте смесь на блюдце. Если молоко качественное, то на поверхности сразу появятся хлопья белого цвета, если разбавлено водой – хлопья не появятся либо сделают это, но с большим опозданием.

Еще одним простым способом проверить качество продукта является тот же йод – добавьте несколько капель в молоко и проследите за сменой цвета. Если жидкость посинеет, в ее составе есть крахмал, который добавили для изменения консистенции.

5. Йод для проверки творога

Качественный творог станет рыжим после добавления йода.

И снова мы возвращаемся к наличию крахмала в продукте. Да, в творог его также периодически добавляют. Метод проверки не изменился – возьмите йод, капните немного на кусочек творога и наблюдайте: продукт низкого качества изменит белый цвет на синий, а натуральный творог окрасится в рыжий.

Нередко в составе продукта присутствуют растительные жиры. «Разоблачить» их получится в том случае, если оставить небольшой кусок творога на ночь при комнатной температуре. Утром взгляните на него и сделайте выводы: если на продукте появилась желтая корочка, значит, при его производстве использовалось пальмовое или кокосовое масло.

6. Уксусная кислота для проверки меда

Мед нужно добавить в стакан с водой.

Если говорить о продуктах, которые чаще всего подделывают, то мед обязательно будет в тройке лидеров. Чего только не добавляют в него, чтобы увеличить объем и улучшить вкусовые качества: мел, крахмал, муку, воду – и это далеко не весь список.

Чтобы выявить мел в составе меда, нужно растворить его в воде и добавить немного уксусной кислоты. Если смесь начнет пениться и шипеть – значит, мед некачественный. Также советуем попробовать налить немного меда на бумагу – если он растечется и образует большой мокрый след вокруг себя, то среди его компонентов есть вода.

7. Вода для проверки рыбы

Купленная рыба часто оказывается не свежей.

Рыба входит в категорию скоропортящихся продуктов, поэтому необходимо четко знать, на какие нюансы обращать внимание при выборе. Так, чешуя должна быть целой, без повреждений, глаза – не мутные, однородного цвета, жабры – красноватыми, а мясо – розовым, но никак не коричневым. Если вы не уверены в своих способностях и боитесь, что купленная вами рыба все-таки некачественная, просто опустите ее в таз с водой – свежая при погружении в воду сразу пойдет на дно, в то время, как залежавшаяся – всплывет наверх.

8. Давление для проверки мяса

На мясо нужно надавить.

Когда будете выбирать мясо, обращайте внимание, чтобы на поверхности не было крови, слизи и посторонней жидкости. Ровные и упругие куски ярко-красного цвета с прозрачным соком свидетельствуют о том, что мясо качественное. А вот рыхлая текстура и розовый оттенок говорят о том, что продукт был выращен на стимуляторах роста.

У свежего вкусного, а главное – качественного мяса, слегка увлажненная поверхность, а мутный сок и липкость свидетельствуют о низком качестве продукта. Чтобы окончательно убедиться, стоит ли покупать мясо, надавите пальцем на разрез – на свежем мясе ямка, которая образовалась в процессе надавливания, выровняется за считанные минуты, на несвежем – останется.

9. Теплая вода для проверки цукатов

Цукаты из желатина превращаются в желе.

Технология приготовления цукатов предельна проста – кусочки свежих фруктов и ягод вывариваются в сиропе, а затем сушатся. Казалось бы, где производители могут допустить здесь ошибку? Все очень просто – далеко не все из них используют овощи и фрукты, некоторые заменяют их желатином и красителями. Определить, что перед вами – натуральный продукт или подделка, поможет теплая вода. Положите в нее цукаты и наблюдайте – если они стали бесцветными и немного растворились в воде, значит, перед вами желатин.

10. Пищевая сода для проверки вина

Вино нужно смешать с содой и посмотреть на его цвет.

Неожиданный метод проверки, но от этого не менее эффективный. Насыпьте в миску немного соды и добавьте чайную ложку вина. Если напиток изменил цвет (стал темнее или даже приобрел серый оттенок), значит, вино натуральное и качественное. Если цвет остался прежним – перед вами подделка.

Также обратите внимание на запах, внешний вид пробки (она не должна быть пересохшей) и наличие осадка (качественное вино содержит винный камень, который оседает после взбалтывания). Что касается вкуса, то он ни в коем случае не должен отдавать спиртом.