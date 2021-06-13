Забытые детали русской военной формы

Современная военная форма кажется удобной не всякому призывнику. Но чего только не приходилось носить солдатам старых времен. Некоторые из этих деталей просто поражают воображение! Впрочем, пройдет каких-нибудь 50–100 лет, и правнуки будут с удивлением смотреть на автоматы Калашникова, которые в 2017 году еще не были цифровыми!, и многослойную зимнюю форму без датчиков замерзания.









Тегиляй

Берендейка

Горжет

Офицерский шарф

Парик с косой

Ментик, кивер, доломан

Буденовка