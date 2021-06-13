Забытые детали русской военной формы

Современная военная форма кажется удобной не всякому призывнику. Но чего только не приходилось носить солдатам старых времен. Некоторые из этих деталей просто поражают воображение! Впрочем, пройдет каких-нибудь 50–100 лет, и правнуки будут с удивлением смотреть на автоматы Калашникова, которые в 2017 году еще не были цифровыми!, и многослойную зимнюю форму без датчиков замерзания.
Тегиляй
Так назывался экономвариант воинских доспехов, популярный во времена Ивана Грозного у русских и татар, – плотно простеганный кафтан, надеваемый поверх одежды. Между слоями ткани вкладывали хлопок, паклю, иногда обрывки материала от панциря или кольчуги. Рукава доходили только до локтей, чтобы руки сохраняли свободу. Тегиляй почти так же хорошо, как панцирь, защищал корпус от рубящих ударов и особенно от стрел – но, конечно, не от прямого удара копьем. Этот «ватник» имеет азиатское происхождение, а в России впервые упоминается в XV веке при описании вооружения ополченцев.
Берендейка
Это ременная перевязь, которая носилась через левое плечо. Использовали ее по всей Европе в пехотных войсках, вооруженных огнестрельным оружием. Всё, что привешивалось к берендейке, было необходимо для заряжания ружья. В России берендейками пользовались пищальники, а позже – стрельцы. К концу XVII века были изобретены бумажные патроны с готовым зарядом, и берендейка вышла из употребления.
Горжет
Большая металлическая нашейная бляха появилась в офицерской форме при Петре I. По своему происхождению горжет – часть доспехов, воротник для защиты шеи и горла, и обозначал он «благородный», рыцарский статус носителя. Нагрудный знак делался с серебряными или золотыми элементами, имел различные изображения, обозначая звание и полк, в котором служит офицер.
В 1858 году знаки различия окончательно перешли на погоны и эполеты. Горжет был отменен. С 1884 года он полагался обер-офицерам отдельных гвардейских полков для ношения при парадной форме, иногда как знак отличия.
Офицерский шарф
Шелковый шарф с кистями при Петре I стал первым отличием офицерской формы от солдатской. С 1700 до 1732 года он был красно-сине-белым, носили его через плечо и завязывали узлом на поясе. Позже шарф переместился на пояс, что было значительно удобнее, и часто носился не сверху, а под мундиром на камзоле. Расцветка тоже менялась. При Павле I шарф у всех офицеров и генералов стал серебристым с тремя узкими черно-оранжевыми полосами.
Позже, в XIX веке, шарф оставался частью военной формы, периодически видоизменяясь вслед за модой, его называли и поясом, и кушаком. Сейчас его черты можно найти в офицерском парадном поясе Вооруженных Сил РФ.
Парик с косой
В петровские времена «накладные волосы» полагались только офицерам к парадной форме. Позже парики появились и на солдатских головах. Петр III, восхищавшийся прусским королем Фридрихом Великим, полностью воспроизвел в русской армии обмундирование прусских солдат: узкий покрой отвечал тогдашним требованиям стойки и маршировки, на ногах были чулки и штиблеты с гетрами. Волосы причесывались в одну косу с буклями по бокам и пудрились (солдаты использовали просто муку). При Екатерине II многие неудобства формы были отменены, но ее сын Павел I возвратил отцовские порядки. Только к началу XIX века пудреные парики в армии окончательно ушли в прошлое.
Ментик, кивер, доломан
Красочная форма гусар была позаимствована из польского и венгерского национального костюма. Доломаном называлась куртка со стоячим воротником, расшитая шнурами. Сверху накидывали так же украшенный ментик, зимой надеваемый в рукава, у офицеров воротник его обшивался мехом. В плохую погоду надевался еще и суконный плащ. Головным убором был высокий кивер. Жгуты и галуны не только украшали форму – по ним различались чины офицеров. На ногах носили узкие чакчиры, то есть рейтузы, с кантами и шнурами и низкие полусапожки. Ташка – плоская сумка-карман – надевалась через правое плечо и висела у колена.
Если не считать изменений, на некоторое время внесенных в военную форму Александром III, гусарская форма сохраняла свой общий вид до 1917 года.
Буденовка
Модель головного убора для Красной Армии была утверждена Реввоенсоветом в начале 1919 года. Требовалось создать нечто новое, чтобы легко отличать красноармейцев от белых. Художники вдохновлялись обликом древнерусских богатырей. Заостренный зимний шлем, назатыльник которого мог закрывать шею, шился из сукна защитного, а позже серого цвета. Спереди прикреплялась суконная звезда (своего цвета у каждого рода войск), на нее – звездочка-кокарда РККА. Конечно, навершие буденовки шутники называли и «громоотводом», и «выходом для пара».
Буденовку носили в Красной Армии долго, однако в 1940 году она не оправдала себя в условиях «зимней войны» с Финляндией: плохо защищала от холода и приводила к демаскировке в полевых условиях. Вместо нее ввели шапку-ушанку, но и в начале Великой Отечественной войны красноармейцы иногда еще получали буденовки со складов.
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