Как строили египетские пирамиды: 10 теорий, которые признают современные учёные

Одна из самых больших загадок в истории человечества - инженерный подвиг древних, который привел к созданию великих пирамид Египта. В течение тысячелетий историки, архитекторы и ученые пытались найти объяснение появлению этих гигантских сооружений. По сей день тайна до конца не разгадана, и никто точно не знает, как это было сделано. Неудивительно, что появилось множество разных объяснений, и в этом обзоре 10 самых жизнеспособных теорий строительства Великих пирамид.
1. Древние машины
Система древних рычагов.
Естественно, первая мысль, которая приходит в голову, когда задумываешься о строительстве здания, - это необходимость использования кранов для подъема и перевозки тяжелых кусков металла или камня. Первые пирамиды были ступенчатыми пирамидами с большими плоскими поверхностями, на которых могли стоять и работать тяжелые краны. Конечно, древние культуры знали о рычагах и системах шкивов, и они, вероятно, использовали что-то подобное для создания первых пирамид. Тем не менее, версия подъемных кранов или так называемых «журавлей» не особо правдоподобна в случае объяснения Великих пирамид Египта, поскольку были слишком маленькие поверхности для установки подъемных механизмов такого масштаба.
2. Пирамиды изначально были холмами
Так пирамида или холм?
Интересное, но причудливое объяснение появления пирамид заключается в том, что они изначально возникли как естественные горные образования, а затем каменные блоки были выложены по склонам этих холмов сверху вниз. Подобная идея была впервые предложена в 1884 году в журнале The Fort Wayne Journal-Gazette на конференции ученых. Возможно, именно это имел в виду Геродот, когда сказал, что пирамиды строили «сверху вниз».
3. Полирование и выравнивание вручную
Одним из самых сложных и загадочных фактов, связанных с постройкой пирамид, является способ, с помощью которого египтяне могли резать камни с такой чрезвычайной точностью, чтобы укладывать их практически без промежутков между ними. В место стыка между двумя камнями невозможно протиснуть даже лист бумаги. Поэтому ученые недоумевают, как египтяне достигли такой точности в обработке камня. Даже сегодня невозможно воссоздать подобное с помощью резаков с алмазным напылением, что уж говорить о самых примитивных ручных инструментах. Следующая теория предполагает, что египтяне вовсе не имели лучшие инструменты, чем есть сейчас. Они просто намного лучше использовали то, что имели. К примеру, каменные глыбы они якобы выравнивали, используя два шеста одинаковой высоты, соединенные узкой веревкой, под которую и помещали камень. Если веревка где-то задевала поверхность, это место помечали красной охрой, а затем соскребали неровность с помощью кремневого скребка.
4. Известняковый бетон
Бетон из извести.
Возможно, еще более правдоподобный способ достижения идеально гладких поверхностей камней заключался в том, что камни были изготовлены путем заливки жидкого известнякового бетона в формы. Кажется, есть некоторые доказательства в поддержку этой теории. Под микроскопом египтолог Жан-Филипп Лауэр обнаружил пузырьки воздуха на поверхности камней, а это свидетельствует о том, что воздух мог попасть в жидкий бетон. Согласно выводам Американского керамического общества, создается впечатление, что внутренняя структура камней была сформирована в процессе, который произошел очень быстро, вроде застывания бетона.
5. Зигзагообразные рампы
Зигзагообразные рампы.
Это первая из различных теорий покатой рампы. Теории прямой рампы не рассматривали, поскольку такая рампа должна была бы быть больше, чем сама пирамида и простираться наружу от нее на 1,6 километра, учитывая предполагаемый наклон в 7 градусов. Чтобы рампа имела смысл, ее нужно было бы достраивать на протяжении всего процесса создания пирамиды. Хотя для зигзагообразной рампы потребовалось бы меньше материала, чем для прямой рампы, это почти так же неправдоподобно, поскольку ее нужно было бы постоянно корректировать по мере того, как пирамида становилась все выше. Поэтому подобные теории были повсеместно дискредитированы.
6. Мокрый песок
Сначала был песок.
Сегодня некоторые сторонники следующей теории полагают, что камни для пирамиды тащили по грудам песка, которые предварительно смачивали, чтобы камни было легче перемещать. Эта теория объясняет транспортировку камней из карьеров в сотнях километров от строительной площадки, а также то, как рабочие перемещали камни вверх с помощью какого-либо ската. Но будет ли мокрая рампа обеспечивать достаточную стабильность для камней весом до 20 тонн, которые нужно было поднять наверх. Также вопросом является то, насколько мокрый песок может подойти в качестве опоры для ног людей, которые это все тащили. В лучшем случае эта теория может объяснить только транспортировку камней. Как метод поднятия камней, он терпит неудачу.
7. Теория спиральной рампы
Теория спиральной рампы
Пытаясь разработать правдоподобную теорию рамп, люди в конце концов начали понимать, что спиральную рампу можно строить одновременно с пирамидой. Она будет проходить вдоль внешней части пирамиды и непрерывно подниматься вверх по мере ее стройки. К сторонникам этой теории внешней спиральной рампы относится Марк Ленер, археолог из Йельского университета. Основной проблемой при использовании спиральной рампы является маневрирование камнями. Достаточно тяжело тащить огромные камни вверх по склону, но необходимость постоянно поворачивать их, чтобы подниматься по спирали создает еще большую сложность. Именно поэтому теория внешней спиральной рампы неправдоподобна.
8. Теория водяных шахт
Как насчет строительства длинной подземной дамбы под водой от местного источника воды на разумном расстоянии от карьера, а затем с использования водяных «шахт», чтобы поднимать камни вверх. Эта теория предполагает, что водная дамба использовалась, чтобы транспортировать камни, и что камни вырезали и обтачивали в воде. После точного обтачивания камня к нему прикрепляли куски легкого материала, который обеспечивал плавучесть. Таким образом, камень всплывал вверх, а его поверхность была защищена от ударов о другие камни.
9. Внеземное вмешательство
Чем больше времени тратится на то, чтобы выяснить, как пирамиды были построены человеком, тем больше кажется, что ответ предполагает что-то другое. Хотя внеземное вмешательство обычно отвергается учеными, многие египтологи и историки считают, что пирамиды были построены инопланетянами. Услышав эту теорию, многие сразу же посмеются над ней. Тем не менее, внеземное вмешательство является ничуть не более «дикой» теорией по сравнению с многими другими. Учитывая все, что известно о пирамидах, может быть разумным сделать вывод, что древние культуры не могли сами построить эти невероятные структуры. Даже с учетом всех современных технологий сегодня люди совершенно неспособны строить пирамиды, подобные тем, что были в Египте. Поэтому кажется непостижимым, что древняя первобытная цивилизация обладала как технологией, так и изобретательностью для строительства пирамид с такой чрезвычайной точностью.
А были ли инопланетяне?
Великая пирамида Гизы обращена почти точно на север, с отклонением всего лишь в 3/60 градуса. Она выровнена даже более точно, чем Королевская обсерватория в Гринвиче, Лондон, которая указывает на север с отклонением 9/60 градуса. Еще одна замечательная математическая особенность Великой пирамиды заключается в том, что периметр, деленный на высоту, равен 2π (отклонения незначительны). Целый ряд других точных математических цифр связаны с пирамидами, но самое главное — нужно учитывать скорость, с которой они были построены.
Принимая во внимание 2,3 миллиона камней весом в среднем 2,5 тонны каждый, по оценкам, один камень нужно было устанавливать каждые две минуты. Это включает в себя все время, необходимое для идеального разрезания камней, их перемещения на многие километры через пустыню, подъема по склону пирамиды, а затем укладывания их на место. Очень трудно поверить, что все это сделали первобытные люди.
10. Жан-Пьер Гуден о теории внутренней рампы
В последнее время один человек пытается независимо от всех других разгадать тайну того, как были построены пирамиды. Это французский архитектор по имени Жан-Пьер Гуден. С 1990-х годов он посвятил все свое время изучению Великой пирамиды и смог разработать самую блестящую теорию построения пирамид из когда-либо созданных.
Согласно теории Гудена, Великая пирамида была построена с использованием двух отдельных спиральных скатов. Первый представлял собой внешнюю спиральную рампу, поднимающуюся примерно на 30 процентов вверх, а второй - внутреннюю спиральную рампу, через которую тяжелые камни тянули до самого конца. Гуден подсчитал, что этот внутренний скат имел наклон 7 градусов. Эта спиральная рампа также включала открытые секции по углам для рабочих, чтобы поворачивать блоки (считается, что также здесь использовались краны). В дополнение к внутренней рампе, Гуден также смог объяснить, как была построена «Камера царя», а также самая загадочная комната в Великой пирамиде - Большая Галерея.
Массивные гранитные блоки к Камере царя протаскивали через Большую галерею с помощью длинной системы шкивов. Таким образом, Большая Галерея существует для вполне практических целей. Внутри находятся знаки, которые поддерживают эту теорию, такие как отверстия для клиньев в скалах. Считается, что они использовались для поддержки системы шкивов. Используя цифровые технологии, команда программистов смогла проверить эту идею. Они смогли подтвердить, что чертежи пирамиды, сделанные Гуденом, соответствуют математическим показателям и что внутренняя рампа правдоподобна.
Однако самым удивительным является то, что они смогли найти доказательства фактического существования рампы с помощью сканирования пирамиды, которое выявило спиралевидное изображение. Это вполне могут быть остатки внутренней рампы. Безусловно, эта теория предоставляет наиболее правдоподобное объяснение того, как были построены пирамиды.
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