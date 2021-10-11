Как закалялась классика: несостоявшийся рестайлинг Жигулей от Porsche
Уже в момент постановки на конвейер первенца – модели ВАЗ-2101, специалисты молодого автопредприятия понимали, что для успешного выхода на мировой рынок просто модернизированного наследника Fiat-124 будет недостаточно. К тому моменту во всем мире, да и на самом «Фиате» вовсю набирал обороты передний привод, работы по которому начались практически сразу же после того, как было налажено производство «Копейки».
Вопрос по «люксовой» модели ВАЗ-2103 также был решен, и уже в 1973-м начался серийный выпуск «трёшек», а год спустя на ВАЗе слегка осовременили первую модель, убрав некоторые элементы внешней отделки и видоизменив интерьер. Автомобиль вдобавок получил более мощный 1,3-литровый мотор.
Один из ранних вариантов ВАЗ-2105 недалеко ушел от обычной «одиннадцатой»
Поисковый макет ВАЗ-2101-80
Тем не менее это была все та же «Копейка», пусть и с косметическими доработками. Объективно эта машина к тому времени уже начала явно устаревать – неслучайно ведь сам Fiat в 1974-м уже прекратил выпуск модели 124.
А ведь у Минавтопрома были большие планы на экспорт Жигулей – в первую очередь, для валютных поступлений. Стало очевидно, что еще нестарые по советским меркам ВАЗы первых моделей требуют более заметной и существенной модернизации – как это сейчас бы назвали, рестайлинга. На Западе в моду вошел угловатый дизайн, характерный для многих автомобилей начала «семидесятых»: можно вспомнить Его Величество VW Golf Mk 1 или новейший на тот момент Fiat 131, который в 1974 году уже стал серийным автомобилем.
Многое в решении передней части серийного ВАЗ-2105 напоминает прототип Fiat 131
И, надо признать, «осовремененная» «Копейка» в виде ВАЗ-21011 на его фоне смотрелась архаично – как, впрочем, и «люксовая» третья модель с её многочисленными хромированными полосками молдингов. Дизайн новых европейских машин становился лаконичнее, «чище» – от явного и нефункционального декора отказывались в пользу плоско-параллельных поверхностей с ярко выраженным наклоном и выделенными объемами.
Модернизация Жигулей третьей модели преследовала еще одну цель – снижение себестоимости производства, ведь для изготовления той же решетки радиатора использовался дорогостоящий цинковый сплав. Да и остальные хромированные детали вставали заводу «в копеечку».
Сотрудничество ВАЗа с Porsche оказалось очень плодотворным
В 1975 году под эгидой Госкомитета по науке и технике СССР советский автозавод и фирма Porsche заключили соглашение о сотрудничестве сроком на три года с суммарным бюджетом 1,5 миллиона дойчмарок. По сути, это была «пристрелка» к работе над проектом Гамма, более известным как ВАЗ-2108. В рамках соглашения специалисты инжинирингового отделения Porsche совместно с вазовцами разработали и сделали двигатель, работающий на бедной топливовоздушной смеси, Ниву с наружными панелями кузова из алюминиевого сплава и макет модернизированной классики, которая по предложению немцев должна были придти на смену «трёшке».
Однако лишенная молдингов машина смотрелась как-то «по-сиротски», а на ВАЗе к тому моменту была полностью готова «шестёрка» – дальнейшее развитие третьей модели. Именно поэтому советская сторона отказалась от варианта рестайлинга Porsche, который не был настолько современнее обычных Жигулей, насколько оказался бы дороже с учетом затрат для запуска такой машины в серию.
Руль на серийных автомобилях Porsche после 1976 года очень похож на ту «баранку», которая стояла на прототипе рестайлинговых Жигулей
Не приняв немецкий вариант, на ВАЗе в то время активно занимались собственной версией глубокого рестайлинга Жигулей – пятой моделью. Ведь именно она должна была в итоге заменить на конвейере ВАЗ-21011.
По понятным причинам и на ВАЗе, и на Porsche при модернизации не трогали всерьез силовую структуру кузова.
Но если немцы ограничились лишь работами по передней и задней части, тольяттинские дизайнеры и конструкторы понимали, что формы лицевых панелей нуждаются в радикальном видоизменении – конечно, насколько это возможно с учетом сохранения «внутренностей».
По сути, у вазовцев было лишь одно «табу» – штамп крыши, задававший все основные параметры и архитектуру кузова – размеры оконных и дверных проёмов, расстояние между стойками и т.д.
Сохранив неизменной центральную часть кузова Жигулей, в рамках работы над «пятеркой» конструкторы довольно серьезно модернизировали переднюю и заднюю части, не только преследуя эстетические задачи, но и стремясь повысить пассивную безопасность.
Будучи стеснёнными в некоторых вопросах, на ВАЗе тем не менее хотели серьезно осовременить Жигули, явно ориентируясь на новые Фиаты в качестве «точки отсчета». Именно поэтому ширина верхней части крыльев и дверных филёнок должна была уменьшиться, а сами формы – стать более угловатыми, в духе последних тенденций автомобильной моды.
Крупная моноблочная оптика – одно из наиболее заметных отличий ВАЗ-2105 от прежних моделей ВАЗ
Разумеется, наивные круглые фары должны были уступить место современной прямоугольной оптике – так называемым блок-фарам спереди и объединенным в один элемент задним фонарям с печатными платами. Да и узкие полоски хромированных бамперов никак не вписывались в новый облик автомобиля – как вариант, рассматривались детали из дюралевого сплава (как на только что разработанной Ниве) или пластиковые, что впоследствии было реализовано как на переднеприводной «восьмерке», так и на вершине заднеприводного модельного ряда – ВАЗ-2107.
Надо отдать должное вазовским дизайнерам: «пятерка» смотрелась куда гармоничнее, строже, свежее и современнее не только прежних Жигулей, но и варианта от Porsche. Впрочем, не внешностью единой: в рамках работы над ВАЗ-2105 на ВАЗе впервые освоили целый ряд технологических новшеств. Это и блок-фары, и моноблочные задние фонари с печатными платами вместо традиционных патронов, и монтажный блок, в котором предохранители были объединены в один корпус с силовыми реле, и бамперы с энергопоглощающими кронштейнами, и цельноформованные обивки потолка и дверей, и набивка сидений из полиуретана вместо кокосового очёса…
Еще одно важное нововведение – плоскозубчатый ремень привода ГРМ вместо классической двухрядной цепи. Такая модернизация газораспределительного привода была связана с общепринятыми в мире тенденциями по снижению шума от двигателя, чего можно было достичь, только отказавшись от обычной цепи, издающей в любом случае характерный шелест. Поскольку команда из советских, немецких и итальянских специалистов (ВАЗ, Porsche и UTS соответственно) активно трудилась над двигателем ВАЗ-2108, в котором (разумеется!) коленчатый и распределительные валы приводились именно ремнём, а не цепью, «заодно» такой механизм был адаптирован и к двигателю ВАЗ-21011, который после модернизации получил индекс 2105. В общем, сотрудничество ВАЗа с Порше пригодилось и в рамках разработки обновленного семейства Жигулей.
В немецком Вайсахе активно трудились над «восьмеркой» и некоторыми другими проектами – например, «алюминиевой» Нивой или мотором, работающем на бедной смеси
Интересно, что на «пятерочном» моторе конструкторы предусмотрели специальные выемки в днище поршней, исключавшие встречу клапанов и поршней в случае обрыва ремня, в то время как 1,3-литровый двигатель ВАЗ-2108 по настоянию немцев получился «втыковым», то есть разрушение ремня приводило к аварийным повреждениям поршневой группы и газораспределительного механизма.
Исправить ситуацию советским специалистам удалось только на «полторашке» – двигателе ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра, где вследствие увеличившегося с 76 мм до 82 мм диаметра цилиндров в днище поршней удалось предусмотреть углубления с сохранением расчетной степени сжатия и оптимальной формы камеры сгорания.
Еще одна «иномарочная инновация» – ликвидация заводной ручки. К тому времени этот рудимент давно стал достоянием истории на автомобилях иностранного производства. На переднеприводном ВАЗ-2108 по понятным причинам «кривого стартера» быть не могло – не в правый же лонжерон его вставлять! И при модернизации «одиннадцатого» двигателя конструкторы решили упразднить храповик, отказавшись от возможности проворачивания коленчатого вала вручную с помощью заводной рукоятки. Интересно, что немцы на своём прототипе рестайлингового ВАЗ-2103, как и конструкторы «пятерки», тоже «забыли» предусмотреть отверстие для «кривого стартера».
Интерьер серийного ВАЗ-2105 был не таким эффектным, как у прототипа от Porsche, но он прошел важную доводку с учетом требований по пассивной безопасности. Именно поэтому «пятерка» лишилась форточек, а еще в передних дверях конструктивно были предусмотрены усилительные брусья. Интересно, что именно на ВАЗ-2105 впервые на тольяттинских автомобилях оттачивалась технология изготовления больших пластиковых панелей интерьера – так называемых цельноформованных. Впоследствии практически без изменений её использовали и для производства «восьмерочного» салона.
На изготовленном в единственном экземпляре ходовом макете от Porsche обращает на себя внимание массивное наружное зеркало заднего вида. На «пятерке» же появилось абсолютно оригинальное зеркало – изящное внешне, но при этом с регулировкой со стороны салона, что стало возможным благодаря сплошному опускному стеклу и небольшому треугольнику, через который как раз и пропустили рычаг регулировки.
Впрочем, немцы все же «приложились» к дизайну ВАЗ-2105: с целью поддержания спроса на эту модель в середине восьмидесятых годов XX века немецкая Deutsche Lada выпустила модификацию Lada Nova Spezial – по сути, обычную «пятёрку» с аэродинамическим обвесом по периметру кузова, который заметно преобразил внешность привычных Жигулей.
«Пятерке» была уготована роль модели-долгожителя – последнему из могикан заднеприводного семейства. Встав на конвейер в «олимпийском» 1980-м, она продержалась в серии три десятилетия подряд – аж до 2010 года, а её «родная сестра» модели 2107 выпускалась еще дольше – до 2012-го, но те же тридцать конвейерных лет суммарно, что и «пятерка». Во многом столь длительный выпуск автомобилей пятого-седьмого семейств был связан именно с теми доработками, которые удалось реализовать еще в рамках работы над базовой моделью 2105.
И пусть вариант от Porsche по понятным причинам в серийной «пятерке» угадывался слабо, активное сотрудничество с немцами по «восьмерке» не преминуло сказаться и на модернизированной «классике» – не в виде конкретных решений, а по общему инжинирингу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии