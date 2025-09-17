Как приготовить грузинские салаты: 5 рецептов, которые популярны во всём мире

Грузинская кухня полна разнообразия и среди изобилия блюд каждый найдёт что-то для себя. Исключением не стали и салаты, которые радуют не только сочетанием доступных ингредиентов, а и ярким насыщенным вкусом, пробуждающим аппетит с первой вилки.
1. С томатами и баклажанами
Любите баклажаны и помидоры, но не хотите готовить рагу или огоньки? Тогда обратите своё внимание на простейший вкуснейший салат, где каждый овощ обретает яркий насыщенный вкус и восхитительный аромат. Блюдо прекрасно сочетается с лепёшками, гренками, а также гарниром из спагетти, картофеля, риса.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 2 шт;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 2 шт;
• Творог или творожный сын – 1 стакан;
• Лук фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Оливковое масло – для заправки;
• Соус чили – 2 ч.л;
• Крахмал – 4 ч.л;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Петрушка свежая – 5-6 веточек;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Кунжут для подачи (примерно 4 ч.л).
Грузинский салат с сыром, помидорами и баклажанами. \ Фото: sunbasket.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиками среднего размера;
• Обвалять в крахмале;
• Обжарить десять-пятнадцать минут на подсолнечном масле;
• Остудить до комнатной температуры и выложить в миску;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать таким же кубиком, как и баклажаны;
• Отправить в миску к баклажанам;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в миску к другим ингредиентам;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки и мелко нарезать;
• Высыпать в миску с овощами;
• Заправить соевым соусом и оливковым маслом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Добавить творог;
• Посыпать кунжутными зёрнами;
• Дать салату настояться пять-семь минут и подать к столу.
2. Яблочно-огуречный салат
Яблочно-огуречный салат. \ Фото: cookingwithruthie.com.
Для любителей похрустеть как нельзя кстати придётся пикантный яблочно-огуречный салат. Сочный, хрустящий и в меру острый он отлично подходит в качестве самостоятельного блюда или закуски, а также прекрасно сочетается практически с любым гарниром, тем более с мясным.
Ингредиенты:
• Огурцы длинные – 2 шт;
• Яблоки зелёные крупные – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Лимонный сок – 2 ч.л;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Петрушка свежая – 2-3 стебля;
• Укроп свежий – 2-3 веточки.
Салат с яблоками и огурцами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть;
• Нарезать соломкой;
• Выложить в миску;
• Яблоки вымыть;
• Удалить семена и сердцевину;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Сложить в миску;
• Укропы, петрушку и зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• И мелко нарезать;
• Высыпать в миску к овощам;
• Чеснок пропустить через пресс и добавить в салат;
• Приправить солью и перцем;
• Влить лимонный сок;
• Заправить оливковым маслом;
• Хорошенько перемешать;
• Дать салату настояться пять-семь минут и подать к столу.
3. С мясом и фасолью
Салат с мясом и фасолью. \ Фото: independent.co.uk.
Салат с нежнейшей отварной говядиной и консервированной фасолью – блюдо, которое за считанные минуты способно утолить голод, насытив организм на несколько часов.
Ингредиенты:
• Мякоть говяжья – 400 г;
• Фасоль консервированная – 1 банка (350-400 г);
• Перец острый – 1 стручок;
• Перец красный болгарский – 1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Орехи грецкие ядра – 1 горсть;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Хмели-сунели – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Уксус винный – 2 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный перец – по вкусу;
• Кинза свежая – 6-8 веточек.
Мясной салат. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Затем отварить мясо до готовности в слегка подсоленной воде;
• Остудить;
• Нарезать соломкой;
• Выложить в глубокую миску;
• Перцы двух видов вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Выложить в миску к мясу;
• Затем добавить фасоль, предварительно слив жидкость;
• Ядра грецких орехов подсушить три-четыре минуты на сухой сковородке;
• Остудить до комнатной температуры;
• Подробить скалкой до состояния средней крошки;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Приправить солью, перцем;
• Добавить хмели-сунели;
• Заправить винным уксусом и подсолнечным маслом;
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в салат;
• Аккуратно перемешать;
• Дать настояться минут десять и подать к столу.
4. С овощами и ореховым соусом
Овощной салат. \ Фото: epicurious.com.
Чтобы овощной салат получился вкуснее и интереснее, подайте его с ореховым соусом.
Ингредиенты:
• Помидоры с плотной мякотью крупные – 2 шт;
• Огурцы длинные – 2 шт;
• Перец острый небольшой – 1 стручок;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Ядра грецких орехов – 1 стакан;
• Лук фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Базилик фиолетовый – 2-3 веточки;
• Масло оливковое – 4 ч.л;
• Уксус винный – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Молотый перец – по вкусу;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок.
Салат из овощей с ореховой заправкой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Ядра орехов выложить в чашу блендера;
• Добавить горький перец, оливковое масло, винный уксус, чеснок, соль и молотый перец;
• Всё перебить до однородной массы;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать кубиком или соломкой;
• Выложить в миску;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать кубиком или соломкой;
• Добавить к помидорам;
• Кинзу вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Посыпать кинзой и мелко нарезанными листочками базилика;
• Заправить ореховым соусом;
• Перемешать;
• При необходимости досолить и поперчить;
• Дать салату настояться около пяти минут и подать к столу.
5. Пряный и пикантный с печенью
Салат с куриной печенью. \ Фото: pinterest.dk.
Пряный и пикантный салат с куриной печенью – то, что отлично подойдёт под бокал вина для приятного ужина в кругу друзей или же просто в качестве основного блюда для всей семьи.
Ингредиенты:
• Печень куриная – 0,5 кг;
• Помидоры среднего размера – 3 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Орехи грецкие ядра – 1 горсть;
• Мука – 2 ст.л;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза свежая – 3-4 веточки.
Печёночный салат. \ Фото: foodtempel.com.
Способ приготовления:
• Печень вымыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Удалить всё лишнее;
• Посыпать солью;
• Оставить минут на десять-пятнадцать;
• Затем ещё несколько раз сполоснуть под холодной проточной водой;
• После хорошенько просушить;
• Нарезать соломкой;
• Обвалять в муке и обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до образования румяной корочки со всех сторон;
• Выложить в миску;
• Остудить до комнатной температуры;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать дольками;
• Отправить в миску к печени;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Перец чили нарезать тонкой соломкой;
• Добавить в салат;
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в миску с салатом;
• Заправить оливковым маслом;
• В чаше блендера перебить чеснок с орехами;
• Добавить в салат;
• Приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии