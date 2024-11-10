Что ни в коем случае нельзя делать после увеличения губ, дабы не навредить здоровью

Многие люди считают полные губы символом молодости и красоты. Поэтому девушки и женщины независимо от возраста, прибегают к косметическим средствам или нехирургическим процедурам, таким как инъекции и филлеры, чтобы придать губам более объёмный вид. Однако важно помнить, что любая процедура требует правильного ухода, иначе можно получить далеко не желаемый результат, а необратимые последствия.
1. Исключите чрезмерное прибывание на солнце и солярий
Не злоупотребляйте солнцем и солярием. \ Фото: retropoplifestyle.com.
После процедуры необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить обработанную область от воздействия ультрафиолета. Постарайтесь избегать попадания прямых солнечных лучей и походов в солярии в течение как минимум двух недель после инъекций. В это время обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия с SPF 30 или выше и широкополой шляпой, когда выходите на улицу. Кроме того, следует избегать использования любых продуктов, содержащих альфа-гидроксикислоты, поскольку они могут повысить чувствительность кожи к солнцу. Стоит также не забывать и про регулярное увлажнение губ. Это является ключевым элементом ухода за ними. Используйте бальзам для или увлажняющий крем, который подходит для вашего типа кожи и обладает увлажняющими свойствами. Обязательно наносите его регулярно, особенно после еды или питья и перед сном. Старайтесь не облизывать губы, так как это может их пересушить.
2. Исключите горячую ванну, душ и поход в сауну
Воздержитесь от походов в сауну и принятия горячих ванн. \ Фото: ambientebio.it.
На протяжении одной-двух недель после инъекций избегайте походов в бани, сауны и приёмов горячих ванн, поскольку всё это может вызвать отёк, покраснение и раздражение, а также увеличить приток крови, тем самым повлияв на конечный результат. Стоит также не забывать, что гиалуроновая кислота — природное вещество, содержащееся в организме, которое помогает удерживать влагу и делает кожу упругой и увлажненной. Однако воздействие тепла и ультрафиолета может привести к более быстрому разрушению искусственно введённой гиалуроновой кислоты, тем самым снижая эффективность филлеров для губ и сокращая срок их действия.
3. Исключите спиртное
Откажитесь от спиртного. \ Фото: livemint.com.
Первые две недели рекомендуется избегать употребления алкоголя после процедуры увеличения губ. Это поможет обеспечить оптимальные результаты и предотвратить любые возможные осложнения, поскольку этанол может не только расщепить гиалуроновую кислоту, а и вызывать отёк слизистой оболочки, тем самым замедляя процесс заживления.
4. Исключите физические нагрузки
Ограничьте на время физические нагрузки. \ Фото: bing.com.
После процедуры по увеличению губ постарайтесь избегать физических нагрузок или занятий спортом на протяжении пяти-восьми дней, чтобы обеспечить надлежащее заживление повреждённой области. В течение этого времени важно избегать любых действий, которые могут привести к травме или чрезмерному притоку крови к губам и местам инъекций, поскольку такие нагрузки приводят к отёку, кровоподтёкам или смещению филлера. Также важно соблюдать все инструкции по уходу, данные медицинским работником, проводившим процедуру.
5. Исключите поход к стоматологу
Отложите визит к стоматологу. \ Фото: bing.com.
Также после инъекций, обычно рекомендуется избегать визитов к стоматологу в течение одного месяца. Это связано с тем, что процедура включает в себя введение в губы вещества, которое может спровоцировать временный отёк и дискомфорт в обрабатываемой области, или же вызвать миграцию филлеров\гиалуронки, поскольку врач во время манипуляций с зубами постоянно надавливает на губы.
6. Исключите сон лицом в подушку
Не спите лицом в подушку. \ Фото: gos.bbend.net.
После инъекций постарайтесь не спать на животе лицом в подушку, по крайней мере, в течение первых двух-трёх недель. В первую очередь, это связано с давлением на обработанную область, из-за чего может увеличиться отёк и продлиться время заживления. Вместо этого попробуйте спать на спине, положив голову на пару подушек.
7. Исключите поцелуи
Воздержитесь от поцелуев. \ Фото: bing.com.
Также рекомендуется избегать поцелуев, хотя бы на протяжении трёх-пяти дней. Поцелуи могут оказывать давление на губы, тем самым провоцируя отёк и продлевая время заживления. Кроме того, любое трение или травма повреждённой области может привести к смещению филлера и ухудшению результатов процедуры. Для обеспечения оптимальных результатов важно придерживаться простых правил, озвученных косметологом.
8. Исключите приём лекарственных препаратов
Постарайтесь первые пару дней не принимать таблетки и другие добавки. \ Фото: pharmmedprom.ru.
Зачастую рекомендуется избегать приёма любых лекарств, как отпускаемых по рецепту, так и безрецептурных, в течение двух-трёх дней после увеличения губ. Некоторые препараты, такие как аспирин и ибупрофен, могут разжижать кровь и увеличивать риск появления синяков и припухлостей в местах инъекций. Также важно избегать приёма каких-либо растительных добавок или витаминов, поскольку они также могут увеличить риск кровотечения, замедляя заживление.
9. Исключите макияж
Постарайтесь пару дней не красить губы. \ Фото: vyborok.com.
Также не рекомендуется наносить макияж на губы на протяжении двадцати четырёх-сорока восьми часов после процедуры. Это связано с тем, что макияж может либо вызвать заражение, либо закупорить места инъекций и продлить процесс заживления. Кроме того, нанесение помады или карандаша на обработанную область может спровоцировать появление раздражения и припухлость.
10. Исключите горячее, солёное, острое
Обходите стороной острое, солёное и горячее. \ Фото: img.thedailybeast.com.
Также важно избегать употребления горячей, солёной или пряной пищи, по крайней мере, в течение первых двух-трёх суток после процедуры. Всё вышеперечисленное может увеличить приток крови к повреждённой области, тем самым приведя к появлению отёков и кровоподтеков. Кроме того, острая пища может раздражать губы и вызывать дискомфорт. В первые несколько дней после процедуры лучше всего употреблять мягкую, прохладную и пресную пищу, чтобы дать губам возможность нормально зажить.
11. Исключите курение
Откажитесь от курения хотя бы на недельку. \ Фото: sputnik.kg.
Ко всему прочему, не рекомендуется курить, по крайней мере первые три-пять дней после инъекций, поскольку курение может привести к сужению кровеносных сосудов, тем самым сократив приток крови к области инъекций и продлить процесс заживления. Это также может увеличить риск осложнений, таких как инфекция и миграция материала. Кроме того, курение вызывает обезвоживание и затрудняет правильное заживление губ.
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