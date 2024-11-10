Что ни в коем случае нельзя делать после увеличения губ, дабы не навредить здоровью

1. Исключите чрезмерное прибывание на солнце и солярий

Не злоупотребляйте солнцем и солярием. \ Фото: retropoplifestyle.com.

2. Исключите горячую ванну, душ и поход в сауну

Воздержитесь от походов в сауну и принятия горячих ванн. \ Фото: ambientebio.it.

3. Исключите спиртное

Откажитесь от спиртного. \ Фото: livemint.com.

4. Исключите физические нагрузки

Ограничьте на время физические нагрузки. \ Фото: bing.com.

5. Исключите поход к стоматологу

Отложите визит к стоматологу. \ Фото: bing.com.

6. Исключите сон лицом в подушку

Не спите лицом в подушку. \ Фото: gos.bbend.net.

7. Исключите поцелуи

Воздержитесь от поцелуев. \ Фото: bing.com.

8. Исключите приём лекарственных препаратов

Постарайтесь первые пару дней не принимать таблетки и другие добавки. \ Фото: pharmmedprom.ru.

9. Исключите макияж

Постарайтесь пару дней не красить губы. \ Фото: vyborok.com.

10. Исключите горячее, солёное, острое

Обходите стороной острое, солёное и горячее. \ Фото: img.thedailybeast.com.

11. Исключите курение

Откажитесь от курения хотя бы на недельку. \ Фото: sputnik.kg.