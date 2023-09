Почему мы так часто сомневаемся в своих решениях и как с этим бороться

1. Тотальная инфантильность как удобная позиция

Инфантильность - это удобно. / Фото: saglikfit.com

2. Стремление к перфекционизму как причина бесконечных сомнений

Как же перфекционистам тяжело... / Фото: joinfo.com

3. Методика градации решений на сиюминутные и фундаментальные

Что сиюминутно, а что - фундаментально? / Фото: sunhome.ru

4. Методика утренних решений

Принимайте решение утром. / Фото: telegra.ph

5. Правило девяноста процентов

Попробуйте правило девяноста процентов. / Фото: nmolchanov.ru

Знакомо ли вам такое чувство, что ваши решения - неправильные? Кажется ли вам, что обязательно найдётся кто-то более мудрый, кто точно подскажет, как правильно выйти из той или иной ситуации? Посещают ли мысли, что необходим психолог , даже если в целом всё окей? Если вы ответили положительно хотя бы на один из этих вопросов, то вам стоит прочесть данный материал.Прежде чем излагать методики борьбы с подобными сомнениями, нужно развести две основные причины склонности к рефлексиям и сомнениям в принятом решении : инфантилизм и педантизм.Уместно начать с примера - наблюдение за хорошим знакомым. Мужчина средних лет (40+), вполне на первый взгляд маскулинный и самостоятельный, никогда не принимал решение, не посоветовавшись с мамой/женой. Ни решить, где отдыхать летом, ни купить рубашку он один не мог. Кстати, если во время примерки одежды мама или жена (лучше - чтобы присутствовали обе!) принимали недостаточное участие (восклицания, убеждения, уговаривания «Как же тебе идёт!» и т.п.), «маскулинный парень» начинал злиться: «Никакого толку от вас! Помочь не можете!»Неуверенный в себе человек? Напротив. Даже слишком самолюбивый. Причина таких «сомнений» - это тотальное нежелание брать на себя любую ответственность за последствия выбора. Ведь если купленная рубашка окажется не того качества, можно обвинить маму. Если на море было ветрено - любимая выбрала не тот курорт. Если малыш мешает спать - это ведь жена приняла решение заводить ребёнка в расцвет его карьеры... Получается, от таких «сомнений» в принятии решения и просьбах о помощи - масса бонусов! Все вокруг дураки, а наш герой - сплошной молодец! Здесь рецепта нет. Нужно просто повзрослеть.Идеала не существует, скажете? Попробуйте убедить в этом деву, например. Шутка, конечно, но действительно есть категория людей, которые всю жизнь и во всех сферах стремятся достичь идеала. И, конечно, таким людям сложнее других даются любые решения. Какой спрей купить, чтобы раковина былачистой? Какую методику воспитания ребёнка предпочесть, чтобы онаработала? Как выбратьпартнёра из трёх претендентов? Что ответить конфликтному сослуживцу, чтобы?.. Какое лекарство предпочесть, чтобы оно сработалокорректно? Какоййогурт выбрать? Вырвать больной зуб или попробовать вылечить, чтобы улыбка была? Не хватит четырёхтомника, чтобы описать все вопросы а-ля «To be or not to be», промелькнувшие за сутки в голове бедняги перфекциониста. Как избавиться от рефлексий в этом случае?Во-первых, нужно отдавать себе отчёт, что есть «мелкие», ежеминутные выборы/решения, результат которых очевиден почти сразу (вроде решения, на каком транспорте добраться быстрее), а есть вещи глобальные, отсроченных последствий которых не в состоянии предсказать даже Господь Бог ( хотя бы потому, что всё в этом мире может измениться каждую секунду). Поэтому придётся усмирить в себе гордыню: что бы мы ни выбрали, последствия зависят не только от нашего выбора, а ещё и от тысячи других разнонаправленных векторов и сил. Перфекционисты могутсправиться и с осознанием данной неоспоримой истины!В ряде случаев (чаще всего бытового характера) может помочь незамысловатый эксперимент. Допустим, вы третий день примеряете две рубашки одинакового фасона серого и бежевого цвета и не можете решиться на покупку. Во имя эксперимента - купите обе! Через некоторое время ответ на вопрос «Какая лучше?» вызовет у вас лишь иронию: «Никакая не лучше и никакая не хуже! Каждая удачнее сочетается с той или иной одеждой!» Сила эксперимента в способности донести до сознания и подсознания:выбора не существует. Любое решение и сразу, и отсрочено будет иметь бесконечное количество плюсов и минусов.Социологи из Аргентины Мариа Леоне и Мариано Сигман в начале 21 века провели ряд соцопросов и пришли к выводу, что утренние решения - точнее вечерних. Почему это так? Вам знакомо чувство, что ночью, ложась в кровать, вас постоянно донимает какая-то мысль, она не даёт вам уснуть, кажется невообразимо важной, она отодвигает ваш сон и сводит с ума… Но вот вы проснулись и понимаете: «Хоть я был трезв, но та мысль напоминала навязчивую штуку , когда напьёшься! Это полная ерунда! Почему я вообще загонялся по этому вопросу? Это не стоит выеденного яйца!» Вечером мозг наш уже очень уставший. Поспите, примите душ, выпейте эспрессо – и теперь вы примете верное решение.Американский бизнес-коуч по имени Грег МакКиэн придумал очень занятную методику под названием «Правило девяноста процентов». Суть её заключается в следующем. Итак, вы сомневаетесь в своём решении. Берём бумажечку, делим на два столбика и в первом пишем причины, почему это решение стоит принять, а во втором – причины, почему не стоит. А потом анализируем каждый из столбиков по шкале от одного до десяти. Если один из вариантов («за» или «против») набирает ваши личные девять из десяти, то склоняйтесь в его пользу. Если не набирают девятку ни «за», ни «против», ищите вообще другой вариант развития событий. Почему это работает? МакКиэн объясняет это так: «Представьте, что вы сдавали тест, прошли его положительно и прошли в следующий семестр, но при этом набрали не 90 процентов, а пятьдесят пять. Вроде как вы победитель, по чувствуете неудачу, не так ли?»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: