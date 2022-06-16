Раствор от мучнистой росы на огурцах

Мучнистая роса — болезнь, которая чаще всего поражает огурцы. Она же влияет на урожайность растений. Чтобы предупредить болезнь или же искоренить её в самом начале, воспользуйтесь простым народным средством.







В 10 л тёплой воды разведите 2 ст. л. соды и 50 гр. хозяйственного мыла (растворить). Всё перемешать.







Опрыскать огурцы со всех сторон (особенно с тыльной) в пасмурную погоду, либо вечером после захода солнца, чтобы не было ожога. Повторяйте процедуру каждые 10-14 дней, и мучнистая роса не коснётся ваших огурцов!







Подробнее о том, как предотвратить появление мучнистой росы, смотрите в видео ниже:



