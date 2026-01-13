С нами не соску...
Красная зона во Франции

Во Франции существует участок, даже регион площадью в 100 квадратных километров, который напоминает зону отчуждения в Чернобыле, называется эта земля «Зона Руж» или «Красная зона». Данное место хранит в себе останки сотни тысяч погибших во время 1 и 2 мировых войн, неразорвавшиеся бомбы, мины, а земля здесь отравлена химическим оружием.



После окончания Первой мировой войны правительство Франции решило выселить людей с этой территории. Первоначально площадь территории равнялась 1200 квадратным километрам. Деревни были покинуты, а сельхозугодья заброшены.

Красная зона во Франции

«Дуамон, разрушенная деревня»


Красная зона во Франции

«Здесь, стоял храм»


Красная зона во Франции

Однако до 2004 года в здешние леса заходили охотники и лесники. После исследований, проведенных немецкими учеными, вход сюда был закрыт. Дело в том, что уровень мышьяка в почве в десятки тысяч раз выше безопасной нормы, в воде мышьяка было в 300 раз больше нормы. В организмах растений и животных обнаружили аномально высокие дозы свинца.

Красная зона во Франции

Только в 2012 году вход в «Загазованное место», как его называют жители близлежащих районов, был запрещен для всех.

Красная зона во Франции

Был создан «Департамент разминирования», в обязанности которого входит очищение региона от боеприпасов. Менее пострадавшие участки удалось вновь сделать пригодными для сельхозработ.

Красная зона во Франции

Раньше зачистка была лишь поверхностной, однако, с середины 70-х начали утилизировать и неразорвавшиеся химические бомбы. Земля наполнена такими металлами, как свинец, ртуть и цинк, которые не подвержены биоразложению и будут находится здесь еще примерно 10 000 лет. В 1929 году земли вновь попытались использовать в сельском хозяйстве.
Здесь построили промышленную свиноферму. Вместе с территориями для выпаса свиней, ферма занимала площадь в 25 гектаров.

Красная зона во Франции

Наиболее загрязненные районы на этой карте помечены красным.

Красная зона во Франции

В повторно заселенных менее загрязненных районах животноводческие фермы есть и сейчас. Снаряды здесь находят до сих пор. Их отвозят на специальные свалки, откуда их потом забирают саперы. В отдельных случаях, снаряды взрывают на месте. Ежегодно в земле находят порядка 900 тонн снарядов. За качеством продукции с этих регионов должны следить власти.

Красная зона во Франции

Даже спустя век в «Красной зоне» гибнет 99% всех животных и растений. Очищение данной зоны связано с большими рисками. Нередко случаются чрезвычайные ситуации, порой даже с летальными исходами. Продолжая работу прежними темпами, полностью очистить местность можно не ранее чем через 300 лет. Некоторые специалисты и вовсе считают, что для этого понадобится 700 лет. Есть и такие, которые считают «Зону Руж» навсегда потерянной для гражданского пользования.

Красная зона во Франции

Жители окраин данной зоны давно уже научились использовать наследия войны себе во благо. В восстановленной деревне Позер открыли кафе и ресторан «Ле Томми». Это заведение посвящено памяти сил союзников. В память о них также была реконструирована одна из траншей в саду для туристов. На окраинах запретной зоны появляются памятные места.

Красная зона во Франции

У многих жителей есть своя коллекция артефактов. Некоторые даже открывают собственные музеи. В 2012 году жителям 544 соседних муниципалитетов запретили потреблять питьевую воду, так как в ней обнаружили повышенное содержание химических веществ

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

Красная зона во Франции

источник

Ссылка на первоисточник
