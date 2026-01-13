Красная зона во Франции

Во Франции существует участок, даже регион площадью в 100 квадратных километров, который напоминает зону отчуждения в Чернобыле, называется эта земля «Зона Руж» или «Красная зона». Данное место хранит в себе останки сотни тысяч погибших во время 1 и 2 мировых войн, неразорвавшиеся бомбы, мины, а земля здесь отравлена химическим оружием.

«Дуамон, разрушенная деревня»

«Здесь, стоял храм»