Красная зона во Франции

Во Франции существует участок, даже регион площадью в 100 квадратных километров, который напоминает зону отчуждения в Чернобыле, называется эта земля «Зона Руж» или «Красная зона». Данное место хранит в себе останки сотни тысяч погибших во время 1 и 2 мировых войн, неразорвавшиеся бомбы, мины, а земля здесь отравлена химическим оружием.
После окончания Первой мировой войны правительство Франции решило выселить людей с этой территории. Первоначально площадь территории равнялась 1200 квадратным километрам. Деревни были покинуты, а сельхозугодья заброшены.
«Дуамон, разрушенная деревня»
«Здесь, стоял храм»
Однако до 2004 года в здешние леса заходили охотники и лесники. После исследований, проведенных немецкими учеными, вход сюда был закрыт. Дело в том, что уровень мышьяка в почве в десятки тысяч раз выше безопасной нормы, в воде мышьяка было в 300 раз больше нормы. В организмах растений и животных обнаружили аномально высокие дозы свинца.
Только в 2012 году вход в «Загазованное место», как его называют жители близлежащих районов, был запрещен для всех.
Был создан «Департамент разминирования», в обязанности которого входит очищение региона от боеприпасов. Менее пострадавшие участки удалось вновь сделать пригодными для сельхозработ.
Раньше зачистка была лишь поверхностной, однако, с середины 70-х начали утилизировать и неразорвавшиеся химические бомбы. Земля наполнена такими металлами, как свинец, ртуть и цинк, которые не подвержены биоразложению и будут находится здесь еще примерно 10 000 лет. В 1929 году земли вновь попытались использовать в сельском хозяйстве., ферма занимала площадь в 25 гектаров.
Наиболее загрязненные районы на этой карте помечены красным.
В повторно заселенных менее загрязненных районах животноводческие фермы есть и сейчас. Снаряды здесь находят до сих пор. Их отвозят на специальные свалки, откуда их потом забирают саперы. В отдельных случаях, снаряды взрывают на месте. Ежегодно в земле находят порядка 900 тонн снарядов. За качеством продукции с этих регионов должны следить власти.
Даже спустя век в «Красной зоне» гибнет 99% всех животных и растений. Очищение данной зоны связано с большими рисками. Нередко случаются чрезвычайные ситуации, порой даже с летальными исходами. Продолжая работу прежними темпами, полностью очистить местность можно не ранее чем через 300 лет. Некоторые специалисты и вовсе считают, что для этого понадобится 700 лет. Есть и такие, которые считают «Зону Руж» навсегда потерянной для гражданского пользования.
Жители окраин данной зоны давно уже научились использовать наследия войны себе во благо. В восстановленной деревне Позер открыли кафе и ресторан «Ле Томми». Это заведение посвящено памяти сил союзников. В память о них также была реконструирована одна из траншей в саду для туристов. На окраинах запретной зоны появляются памятные места.
У многих жителей есть своя коллекция артефактов. Некоторые даже открывают собственные музеи. В 2012 году жителям 544 соседних муниципалитетов запретили потреблять питьевую воду, так как в ней обнаружили повышенное содержание химических веществ
источник
