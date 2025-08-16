4 рецепта блюд из моркови, которые поражают своей простотой и отменным вкусом

Иногда единственное, что есть из продуктов на кухне – это овощи. Если картофель уже надоел, а из лука не получается приготовить полноценное блюдо, обратите внимание на морковь. Она очень универсальная и подходит для приготовления самых разнообразных блюд, начиная от супов и заканчивая десертами. Novate.
Рецепт 1: Морковный пирог без выпечки
Все мы знаем о пользы моркови, в частности, о ее положительном влиянии на зрение (для людей, которые целыми днями сидят за компьютером, это весьма актуально). Однако грызть ее сырую – неинтересно. Предлагаем приготовить пирог без выпечки, который может стать отличным вариантом завтрака. На весь процесс готовки уйдет максимум десять минут, и еще нужно будет подождать час, пока десерт застынет в холодильнике.
Вам понадобятся следующие ингредиенты: две больших моркови, одна большая горсть грецких орехов, которые нужно замочить на ночь, пять столовых ложек кокосовой стружки, 50 миллилитров кокосового масла (можно взять обычное сливочное), 50 граммов фиников (тоже нужно замочить, как и орехи), четыре столовых ложки меда или любимого сиропа, сметана для соуса, корица и ванилин по вкусу.
Для начала подготовьте основной ингредиент – морковь. Натрите ее на мелкой терке или хорошо измельчите в блендере. Если будете пользоваться вторым способом, добавьте в чашу к овощу остальные ингредиенты и хорошо перемолотите, чтобы получилось «тесто» однородной консистенции. Получившуюся массу выложите в форму для выпечки или любую другую посуду подходящего размера, хорошо утрамбуйте и уберите на час-полтора в морозильную камеру.
Рецепт 2: Морковный крем-суп с имбирем
Если вы хотите приготовить легкое и вкусное блюдо с пряной восточной ноткой, этот рецепт придется как нельзя кстати. Имбирь усилит вкус морковного супа, сделает его более оригинальным и насыщенным.
Вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 миллилитров овощного бульона, восемь морковок среднего размера, одна большая луковица, три зубчика чеснока, три сантиметра корня имбиря (можно взять молотый, но он менее интенсивный), две чайных ложки меда, две столовых ложки оливкового масла, половину чайной ложки чесночного порошка, половина чайной ложки сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу. Также нужно будет два ингредиента для подачи: семена кунжута и четыре столовых ложки сливок либо кокосового молока, что вам больше нравится.
Лук и морковь нарежьте небольшими кубиками, чеснок измельчите в прессе или ножом, имбирь очистите ложкой (так будет удобнее и быстрее), а затем натрите на терке. Поставьте на плиту небольшую кастрюлю, смажьте дно растительным маслом, выложите лук и потушите его несколько минут, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте чеснок и морковь и обжаривайте около пяти минут, не забывая периодически помешивать, чтобы овощи не пригорели.
Пережарьте вместе лук и морковь. / Фото: povar.ru
Когда все будет готово, добавьте натертый имбирь, а также специи: тимьян и чесночный порошок. Обжаривайте около минуты, а затем вылейте в кастрюлю овощной бульон, посолите и поперчите. Прикрутите огонь и варите суп около десяти минут под крышкой. По истечении времени снимите кастрюлю с плиты и измельчите содержимое с помощью блендера. На выходе должно получиться гладкое пюре однородной консистенции без комочков. Если суп покажется слишком густым, влейте еще бульона или немного сливок. Добавьте мед и снова поставьте суп на плиту. Как только он закипит, можете снимать и разливать блюдо по тарелкам. В конце украсьте суп сливками или кокосовым молоком (по одной столовой ложке в каждой тарелке будет достаточно), посыпьте кунжутом и подавайте.
Рецепт 3: Запеченная морковь с кориандром и чесноком
Запеченная морковь получается пряной и вкусной. / Фото: gastronom.ru
Из моркови получаются не только замечательные супы или десерты. Также овощ подходит для приготовления легких и полезных гарниров. Представляем вашему вниманию один из них. Возможно словосочетание «запеченная морковь» поначалу и не вызывает особого восторга, но это ощущение проходит, как только вы ощущаете аромат готового блюда и пробуете первый кусочек. Заинтриговали? Тогда вперед подготавливать продукты. Кстати, список ингредиентов очень короткий, и это тоже плюс.
Вам понадобятся следующие ингредиенты: 800 граммов сочной моркови, пять-шесть зубчиков чеснока, 50 граммов топленого масла, одну чайную ложку кориандра, соль и перец по вкусу.
Очистите морковь от кожуры, а затем нарежьте крупными брусочками. Очищенный чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Возьмите небольшую кастрюлю, поставьте ее на плиту, смажьте дно топленым маслом и слегка обжарьте чеснок вместе с кориандром, небольшим количеством соли и перца.
Возьмите глубокую форму для выпечки, застелите дно пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и выложите туда морковные брусочки. Полейте сверху масляно-чесночной смесью, сверху накройте пергаментом и отправьте в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов примерно на полчаса.
Морковь запекайте в духовке в специальной форме. / Фото: aqua-mechanica.ru
Время приготовления зависит непосредственно от того, насколько мягкую морковь вы хотите получить в итоге. Если хотите, чтобы она немного хрустела, будет достаточно и 20 минут.
На заметку: Если вы заметили, что морковь недостаточно сочная, влейте в форму для выпечки несколько столовых ложек воды или сока. В последнем случае подойдет апельсиновый, яблочный или ананасовый.
Рецепт 4: Морковные котлеты
Сладкие морковно-яблочные котлеты. / Фото: de-fragrance.ru
Это блюдо привыкли воспринимать как постное, диетическое или вегетарианское. Но на самом деле они станут идеальным дополнением меню даже тех людей, которые не следят за своей фигурой. Невероятно вкусными получаются котлеты с добавлением яблока. А если еще и подобрать правильный соус, блюдо точно станет постоянным жителем ваших застолий.
Вам понадобятся следующие ингредиенты: две моркови, два яблока, две столовых ложки манки, одна чайная ложка сахара, одна чайная ложка корицы, соль по вкусу, две-три столовых ложки растительного масла, мука или сухари для панировки.
Для начала нужно помыть яблоки и морковь и очистить их от кожуры. Возьмите терку, натрите морковь на мелкой, а яблоки – на крупной. После этого положите морковь в сотейник, поставьте его на плиту, добавьте половину стакана воды и потушите до полуготовности. Затем добавьте яблоки и продолжайте тушить, пока они не станут мягкими. Хорошо перемешайте ингредиенты, всыпьте манку, сахар и щепотку соли. Готовьте еще пять минут, постоянно помешивая содержимое кастрюли. Как только морковно-яблочное пюре будет готово, охладите его, а затем добавьте корицу.
Сформируйте котлеты нужного размера, обваляйте их в панировочных сухарях и выложите на разогретую сковороду. Чтобы они не приставали ко дну, смажьте его растительным маслом. Обжаривайте котлеты до золотистой корочки. Так как блюдо сладкое, подавать его можно с медом или вареньем. Впрочем, со сметаной они также будут звучать очень хорошо.
