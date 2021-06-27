Почему нарезание торта треугольниками - неправильно, и еще 5 кулинарных советов

Что может быть проще, чем отрезать себе кусочек вкусного торта? Как оказалось, нюансы есть. Ведь привычный способ разрезания тортиков — неправильный. Редакция Novate.ru предлагает вместе узнать лучший способ нарезки, который не только обеспечит мгновенную радость, но и сохранит десерт вкусным намного дольше. А на закуску — несколько советов, которые помогут приготовить изысканное лакомство даже с готовой покупной смесью.
1. Недостатки привычного способа нарезки
Оказывается, даже в простых вопросах стоит проявить внимательность. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Большинство из нас обычно берут нож и отрезают кусочек торта в форме треугольника. Это просто и даже не наводит на мысль, что что-то может быть неправильно. Проблема заключается в том, что этот метод имеет определенные недостатки. После того, как один кусочек торта отрезан, на лезвии ножа обычно остается прилипшая глазурь, которая мешает выполнить чистый срез на следующем кусочке, а с каждым разом это становится все сложнее. А если захочется отрезать маленький кусочек, то совсем беда. В итоге получается либо разломавшийся десерт, либо неравномерно распределенная начинка.
2. Полезный совет для идеальных маленьких кусочков
Сладкоежки не оценят этот совет./Фото: apetit.com.ua
Те, кто не любит сладкое или соблюдает диету, обычно выбирают маленький кусочек торта. Но тут практически всегда возникает проблема при нарезании десерта, ведь чтобы насладиться сладким в полной мере, нужно чтобы кусочек включал все слои и внутреннюю начинку равномерно. Выполнить все условия непросто. Поэтому есть простой лайфхак, который многим придется по душе: разрезать торт не треугольниками, а отрезать от него горизонтальным разрезом край, а потом этот край на разделочной доске поделить на порции. С таким методом нет необходимости в аккуратном вырезании тонкого кусочка торта — величина ломтика может быть любой.
3. Выбор правильного инструмента
Кто сказал, что торт обязательно резать ножом? /Фото: img-cdn.herbeauty.co
Чтобы правильно разрезать торт, нужно не только знать, как его нарезать, но и чем. Обычно используется нож, однако, это не самый лучший инструмент. Хотя бы раз в жизни стоит сделать выбор в пользу зубной нити. Кусочек неароматизированной зубной нити легко скользит по любому десерту и сохраняет глазурь совершенно неповрежденной.
4. Почему лучше не разрезать торт треугольниками
Иногда стоит попробовать изменить привычные вещи. /Фото: miro.medium.com
Проблема большинства методов нарезки десертов заключается в том, что после разрезания мягкие и свежие внутренние части подвергаются воздействию воздуха, даже если торт чем-то накрыть. Ничто так не портит некогда вкуснейший кусочек торта, как ситуация, когда одна его сторона становится сухой и рассыпчатой на вкус.
5. Лучший способ для нарезания торта
Хитрость для того, чтобы больше никогда не есть подсохший торт. /Фото: sovet.boltai.com
Первый шаг — разрезать торт прямо посередине. После этого нужно вырезать ломтик горизонтально с желаемой толщиной. Такая нарезка предполагает, что основную часть десерта можно заново соединить вместе и внутренняя часть будет без доступа воздуха, а значит, намного дольше сохранится свежей. Такую операцию можно повторять несколько раз.
Этот метод нарезки тортов существует уже более 100 лет, но большинство людей все еще предпочитают привычный способ. /Фото: img.alicdn.com
Интересная информация: Еще в 1906 году британский математик Фрэнсис Гальтон, подробно изучив вопрос, в научном журнале Nature высказал свое мнение о неправильности техники разрезания тортов в виде треугольников и порекомендовал новый, который намного дольше сохраняет свежесть десерта.
6. Готовые смеси
Даже с готовыми смесями торт может быть вкусным, как домашний. /Фото: nyam-nyam-5.com
Когда не хватает времени на полноценную готовку, на выручку приходят готовые смеси для тортов и пирогов. С ними можно быстро и без проблем приготовить и классический чизкейк, и любимый шоколадный торт. Однако вкус у них немного отличается от домашних, поэтому предлагаем использовать несколько секретов, чтобы подтянуть уровень быстрой кулинарии до наивысшего.
7. Молоко
Молоко лишним не бывает. /Фото: bonappeti.boltai.com
Обычно готовые смеси для тортов предполагают использование простой воды. Однако заменив ее на молоко, можно добиться улучшенного аромата и более насыщенного вкуса. Также один этот ингредиент позволяет повысить плотность торта, что делает его более похожим на домашний.
8. Мороженое
С этим ингредиентом любой десерт из обычного превращается в восхитительный. /Фото: i0.wp.com
Немного любимого мороженого, и рецепт будет улучшен в разы. Любой пирог или торт получится более вкусным и пышным, так что все пальчики оближут. А если поэкспериментировать со вкусом мороженого, то можно каждый раз получать новый оригинальный десерт по одному и тому же рецепту.
9. Майонез
Необычная добавка, которая может приятно удивить. /Фото: upload.wikimedia.org
Майонез в торте — это не так странно, как может показаться на первый взгляд. Ведь он сделан из яиц и масла, а также при приготовлении его взбивают до консистенции, которая может придать необходимую плотность торту или пирогу. При приготовлении с готовыми смесями нужно следовать инструкции на коробке, но помимо этого добавить пару столовых ложек майонеза в тесто, чтобы усилить вкус, или объем до 1 чашки для очень влажного торта.
10. Газированный напиток
Если дома есть напиток, можно с его помощью улучшить десерт. /Фото: media.timeout.com
Сделать по-настоящему домашний торт из готовой смеси поможет газированный напиток. Стакан этого тайного ингредиента нужно добавить ко всем сухим составляющим и тщательно перемешать. Результат не оставит равнодушным никого, ведь торт или пирог будет иметь необычный вкус, а также легкую невесомую структуру.
11. Кофе
Совмещение напитка и рецепта — отличное решение. /Фото: dnepr.com
Добавление кофе в тесто для торта — невероятно замечательный лайфхак. Поскольку после приготовления десерта точно не чувствуется, что в него добавили, но вкус приятный и оригинальный. Кофе не дает выраженного кофейного вкуса. Несколько столовых ложек крепко сваренного напитка, добавленные в шоколадный торт, сделают более насыщенным шоколадный вкус, но без кофейного привкуса.
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