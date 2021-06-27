Почему нарезание торта треугольниками - неправильно, и еще 5 кулинарных советов

1. Недостатки привычного способа нарезки

Оказывается, даже в простых вопросах стоит проявить внимательность. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2. Полезный совет для идеальных маленьких кусочков

ua Сладкоежки не оценят этот совет./Фото: apetit.com.ua

3. Выбор правильного инструмента

Кто сказал, что торт обязательно резать ножом? /Фото: img-cdn.herbeauty.co

4. Почему лучше не разрезать торт треугольниками

Иногда стоит попробовать изменить привычные вещи. /Фото: miro.medium.com

5. Лучший способ для нарезания торта

Хитрость для того, чтобы больше никогда не есть подсохший торт. /Фото: sovet.boltai.com

Этот метод нарезки тортов существует уже более 100 лет, но большинство людей все еще предпочитают привычный способ. /Фото: img.alicdn.com

6. Готовые смеси

Даже с готовыми смесями торт может быть вкусным, как домашний. /Фото: nyam-nyam-5.com

7. Молоко

Молоко лишним не бывает. /Фото: bonappeti.boltai.com

8. Мороженое

С этим ингредиентом любой десерт из обычного превращается в восхитительный. /Фото: i0.wp.com

9. Майонез

Необычная добавка, которая может приятно удивить. /Фото: upload.wikimedia.org

10. Газированный напиток

Если дома есть напиток, можно с его помощью улучшить десерт. /Фото: media.timeout.com

11. Кофе

Совмещение напитка и рецепта — отличное решение. /Фото: dnepr.com