Бытовые лайфхаки, которые помогут значительно упростить жизнь

К обычным людям иногда приходят такие идеи, которые могли бы упростить жизнь всем вокруг. Но они и не задумываются о том, как это ценно. Мы собрали полезные лайфхаки от пользователей сети на самые разные темы.

Эти советы объединяет лишь один критерий: они реально выручают. Выбирайте, какой возьмете на заметку вы.

«Для горячего. Всем лайфхакам лайфхак».Моя рубашка ужасно помялась, а мне предстоял ужин не дома. У меня не было под рукой утюга, но был фен для волос. Если вы окажетесь в такой же ситуации, включите фен на полную мощность, прижмите кончик фена к рубашке и проведите им по ткани. Это не сделает вещь идеальной, но она станет выглядеть гораздо лучше!Для этого понадобится резинка для волос и кусок плотной бумаги нужного размера. Легко вставляется и вынимается по мере необходимости.Я стараюсь избегать чистящих средств, которые продаются в магазинах. Да, купить таковое не так уж и накладно. Но домашнее средство не вредит дыхательной системе, не загрязнет окружающую среду, помогает экономить деньги и содержит ингредиенты, которые есть под рукой.Я использую 1 стакан воды, 1 стакан белого уксуса и 2 столовые ложки антисептика. Раньше я добавляла эфирные масла (как вы можете видеть на фото), но некоторое время назад они закончились, и я не хочу тратить деньги на их покупку.Отказ от эфирных масел также позволил использовать средство на обивке мебели. Я дезодорирую им свой диван.Зубная щетка в пустой бутылке из-под воды.В качестве пароля для планшета дочери я установила свой номер телефона, поэтому ей пришлось запомнить его. Да, она переспросила меня несколько раз, прежде чем выучила порядок цифр наизусть, но это того стоило. Мне показалось, что это полезный лайфхак.Разрезал пластырь посередине и наложил вот так — держится весь день.Если вы хотите поддерживать полноценное питание, но нет возможности приготовить обед — например, если вы в поезде — то есть простая, дешевая и здоровая альтернатива фастфуду. Залейте гречку кипятком и подождите полчаса. Теперь просто добавьте соль, масло или овощные консервы. Гарнир готов!Попробуйте использовать фонарик вашего телефона вот так, и вы сможете лучше разглядеть и быстрее вытащить занозу.Если вы жгли свечи и воск запачкал предметы рядом, то положите их в морозилку. Воск «сожмется» от холода и легко отойдет одним куском от поверхности. Если же нет возможности воспользоваться холодильником (например, если запачкалась мебель), то нагрейте воск горячей тряпкой, и он растает.Мы все через это проходили. Вы лежите в постели ночью, готовитесь ко сну, а потом вспоминаете: «О, точно, нужно сделать одну вещь утром!». Но как вы вспомните это после того, как выспитесь?Конечно, вы можете встать с кровати и взять нужную вещь, положить ее на видное место или написать себе записку. Но это требует усилий, а кровать такая удобная. Возьмите что-нибудь под рукой (книгу, коробку с салфетками, ручку, тапочки) и бросьте это на пол. Подойдет любое место в вашей спальне, чтобы вы точно заметили эту вещь, когда встанете.Когда вы увидите ее утром, вы подумаете: почему этот предмет на полу? Ваш мозг немедленно даст ответ, а далее сработает система ассоциаций и вы точно не забудете сделать то, что изначально планировали.В ограниченном пространстве квартиры вопрос о месте для зарядки робота-пылесоса решил таким образом. Возможно, кому-то идея пригодится. Такой вариант подходит, если на кухне есть широкий нижний ящик, иначе будут мешаться опоры тумбы. (На фото ящик шириной 80 см).В Microsoft Word, если выделить текст и нажать Shift + F3, вы переключаетесь между режимами «Все заглавные буквы», «Без заглавных букв» и «Первое слово с заглавными буквами».Понадобилось подкрасить облезшие участки потолка на даче. Валик не подходил, пришлось работать кистью, а с нее капает краска — и на руки, и на пол. Чтобы не испачкаться, сделал простое приспособление из подручных материалов (см. фото): воронка из горлышка ПЭТ-бутылки, поролоновая лента и кисть. Поролон фиксирует кисть и не дает краске стекать по ручке — все собирается в воронке. Теперь краска не капает! Результат: покрасил в два слоя, ничего не накрывал — ни капли на пол или мебель, и сам остался чистым.Несколько советов. Краску удобно наливать в широкую посуду — я использовал дно от пятилитровой бутылки. Держите кисть строго вертикально (щетиной вверх) — иначе краска из воронки прольется. Лишнее лучше периодически сливать. Кисть с круглой ручкой зафиксировать проще, чем с плоской.Я сделал пасту из орехов в блендере и озадачился: как теперь очистить устройство? Потом мне пришла в голову идея. Я быстро промыл чашу, затем добавил средство для мытья посуды, горячую воду и включил блендер! Он стал сверкающе чистым за минуту работы. Ура!Из 4 зажимов для бумаги и 2 скрепок можно быстро сделать подставку для телефона для перерыва в офисеНанесите немного увлажняющего крема или вазелина на кожу перед распылением духов, и бум — ваш аромат держится весь день.Серьезно, это работает! Теперь я пахну потрясающе с утра до вечера без повторного нанесения парфюма!