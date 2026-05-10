10 неубиваемых декоративных растений

Первые клумбы, как и первая любовь, запоминаются на всю жизнь. Поэтому тернистый путь садовода следует начинать с неприхотливых растений, которые не требуют особого ухода, хотя от этого не менее великолепны.

Рано или поздно у каждого человека появляется желание творить и всячески себя реализовывать.

А у владельцев садовых участков, есть и замечательная возможность для этого. Особенно если зимой вам на глаза попались великолепно иллюстрированные журналы, посвященные ландшафтному дизайну, где все ”так красиво”.

Астильба

Бруннера

Дельфиниум (Шпорник)

Дицентра

Люпин

Мелколепестник

Рудбекия рассеченная

Флоксы

Хоста

Шток-роза (мальва)

И вот вы уже чувствуете, как с весенним солнцем пробуждается внутренний садовод и зовет вас на приусадебный участок. Давайте посмотрим, какие растения могут поучаствовать в ваших первых экспериментах.Необычное травянистое растение, с крупными кистевидными соцветиями, чьи белоснежные, красные, сиреневые или розовые бутоны похожи на кораллы. Поскольку растение предпочитает влажные почвы и легкую полутень, то высаживать его рекомендуется в тени других растений, например папоротников или лиственных деревьев, а также на берегах водоемов.Уход за астильбой сводится к регулярному поливу и мульчированию почвы, чтобы сохранить влагу и не дать распространится надоедливым сорнякам.“Голубоглазый” цветок, похожий на незабудку, с тем лишь отличием, что сердцевина у него не желтая, а белая. Зачастую в саду можно встретить два вида этого растения – бруннеру крупнолистную, родом с Кавказа, и бруннеру сибирскую. Первое отличие между сестрами, которое необходимо учитывать при посадке и создании цветника, это размер куста. Дело в том, что бруннера крупнолистная часто используется в миксбордерах, т.к. массивнее уроженки Западной и Восточной Сибири, которая образует, плотные заросли и отлично смотрится в рабатках.Растение прекрасно себя чувствует в полутени и в местах с повышенной влажностью почвы. Поэтому его часто можно увидеть на берегах водоемов и в тех местах сада, где солнце бывает только утром. Если вы правильно определили место посадки бруннеры в вашем саду, то об уходе за этим растением можно забыть вплоть до наступления осени, когда необходимо будет удалить увядшие листья.Свое имя получил по одной из версий от названия греческого города Дельфы, по другой из-за схожести формы бутона с головой и телом дельфина. Завезенный в XVII из Юго-Восточной Азии, дельфиниум сразу же принялся завоевывать сердца садоводов.Морозоустойчивое, неприхотливое в уходе растение комфортно чувствует себя практически в любом грунте. А его крупные голубые, розовые, фиолетовые или белые цветки хорошо смотрятся на фоне газона и хвойных деревьев. Благодаря своему внушительному росту (до 1,5 м) дельфиниум используется как растение-акцент на клумбах и в групповых посадках.Причудливая форма цветка, напоминающая разбитое сердце, сделала это растение главным героем многих легенд. Садоводы тоже по достоинству оценили оригинальный внешний вид дицентры с ее резными листьями и разнообразного окраса соцветиями. В ландшафтном дизайне растение используется для создания высоких бордюров и рокариев, а также при одиночных посадках.Уход за дицентрой заключается в мульчировании почвы и нерегулярном поливе в особо засушливые летние дни. Комфортно растение чувствует себя как в укромных уголках сада, так и на участках с большим количеством солнечного света, однако в последнем случае период цветения заметно сокращается.Многолетнее растение с красивыми конусообразными цветками, различной окраски, которые можно увидеть в начале лета. Однако цветение можно продлить до августа, если во время удалить засохшие цветоносы. Люпин хорошо смотрится как в одиночных ландшафтных композициях, так и в группах. Куст этого растения с большими резными листьями высотой до 1 м красив даже без цветков.Помимо своих декоративных свойств люпин еще улучшает качество почвы. Сам же предпочитает слабокислый грунт, однако может расти в земле с высоким уровнем кислотности. Комфортно чувствует себя на открытых солнечных местах, при этом не требует частого полива. Взрослые растения неприхотливы в уходе, однако в первый год жизни землю под кустами нужно рыхлить и периодически пропалывать.На эту многолетнюю культуру с изысканными, похожими на маргаритки, цветками, просто необходимо обратить внимание начинающему садоводу. Аккуратные кустики, усеянные пушистыми соцветиями, будут украшать бордюры и рабатки как ранней весной, так и поздней осенью.Мелколепестник часто путают с многолетней астрой, хотя это совершенно разные растения, хоть и принадлежат они оба к одному семейству. Цветки у мелколепестника более крупные в диаметре и с большим количеством лепестков. Язычковые цветки его корзинок нежнее и расположены в несколько рядов. Прикорневые листья у него собраны в розетку, они цельные или неглубоколопастные, удлиненно-продолговатые, длиной до 20 см, а стеблевые – более мелкие, длиной до 10 см.Мелколепестник может расти в практически любых условиях, в дикой природе его можно встретить в самых неожиданных местах, например в трещинах скал. Поэтому и на вашем участке он капризничать не будет. Однако для поддержания опрятного внешнего вида обрезайте лишние побеги и срезайте увядшие цветоносы.Второе название – “золотой шар” – растение получило из-за своих огромных ярко-желтых цветков, покрывающих фактически весь куст. Рудбекия частая гостья во многих палисадниках средней полосы, однако родиной цветка является Северная Америка, откуда он эмигрировал в XVI веке. В современном ландшафтном дизайне растение используется при создании ярких массивов на фоне газона, также его высаживают на заднем плане миксбордеров, возле беседок и вдоль оград.Рудбекия рассеченная – неприхотливое растение, основной уход за которым сводится к редкому, но обильному поливу в засушливые периоды и санитарной обрезке увядших цветков и листьев.Еще один из классических обитателей цветника, на который стоит обратить внимание начинающему садоводу. Крупные пирамидальные или округлые соцветия различной окраски замечательно смотрятся в виде массива на газоне, а также в миксбордерах.Выбирая место под флоксы необходимо учитывать тот факт, что на ярком солнце листва этого растения может выгорать. А вот к грунту они особых претензий не предъявляют и комфортно себя чувствуют на любой почве. Основной уход за флоксами состоит в рыхлении почвы, удалении сорняков и обильном, но не частом поливе.Травянистое растение знаменитое в первую очередь своими прекрасными листьями разнообразной фактуры и окраски, хотя цветки, похожие на миниатюрные лилии, также не лишены своего очарования. Хосты используются в различных декоративных композициях блягодаря их умению уживаться с соседями и способности расти фактически в любых условиях. Растение не требует особого ухода, единственным условием его комфортного пребывания на вашем участке является наличие легкой полутени во второй половине дня.Классическое растение из бабушкиного палисадника, которое имеет прекрасные похожие на мак или пион цветы, окрас которых может варьироваться от белого до почти черного. Из-за своего гигантского роста (до 2,5 м) отлично смотрится на заднем плане миксбордеров, возле стен и заборов.Помимо элегантного внешнего вида, шток-роза покорила сердца многих садоводов тем, что не требует особой заботы, ей необходим лишь косметический уход во время цветения и умеренный полив.Самое важное в любом творческом процессе – это вдохновение. А чтобы его не потерять, начинайте с растений, за которыми просто ухаживать. И тогда первые успехи вам подарят радость и уверенность, что и на вашем участке появиться великолепный сад.