«Кнопка-космонавт»: какую важную функцию она выполняет

В современных автомобилях присутствует достаточно много разных кнопок. Далеко не всегда без помощи руководства по эксплуатации можно понять, зачем именно нужна та или иная функция в машине. Ярким примером такой непонятной кнопки является та, на которой имеется загадочное изображение с человечком, напоминающим космонавта. Итак, для чего же она нужна?
Перевозка детей - ответственная задача. /Фото: newsment.ru.
Если хорошенько присмотреться к кнопке, то очень быстро станет понятно, что на ней изображен далеко никакой не космонавт. Это действительно человечек, однако нарисован он на фоне обычного навесного замка. Если же говорить еще точнее, то на кнопке изображен не просто человек, а ребенок. Зная это догадаться о ее назначении уже не так сложно.
Кнопка блокирует заднюю дверь. /Фото: drive2.ru.
Данная кнопка отвечает за блокировку задних дверей. Ее нажатие приведет к тому, что двери с обеих сторон будет надежно закрыты вплоть до того момента, пока блокировка не будет снята повторным нажатием. Функция простая, но в тоже время полезная, особенно когда речь идет о транспортировке маленьких детей.
Так спокойней. /Фото: yandex.ru.
Современное законодательство обязует перевозить маленьких детей в специально кресле. О блокировке задних дверей в правилах ничего не говорится. Однако, каждый родитель быстро оценит пользу «кнопки-космонавта», если перевозит малышей в возрасте 8-10 лет. Совершенно точно ехать с заблокированными задними дверями намного спокойней.
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