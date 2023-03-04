8 коварных глаголов, в которых так часто делают ошибки, что перестали это замечать

Казалось бы, все мы люди культурные, современные, однако в нашей устной, а то и в письменной речи то и дело проскакивают неграмотные словечки. И ведь настолько они въелись в повседневную жизнь, настолько привычны уху, что мы даже не замечаем, что говорим или пишем неверно. Особенно коварны в этом плане глаголы. Некоторые из них так прочно вошли в нашу речь, что уже и стали казаться нормой. Вот лишь несколько примеров типичных ошибок, которые мы допускаем в глаголах.
Слово «подскользнулся» с буквой «д» внутри настолько часто используется вместо правильного «поскользнулся», что многие даже считают его нормой, не задумываясь, что ошибаются. Правильный вариант – поскользнулся. А букву «д» в народе стали добавлять по аналогии с другими подобными глаголами. В русском языке существуют пары «постричь и подстричь», «побежать и подбежать» и много других подобных «близнецов», поэтому некоторые из нас на уровне подсознания думают, что слово «поскользнуться» тоже имеет такую пару. Однако это не так.
В устной и даже в письменной речи часто можно услышать фразу «Сколько с ним можно нянькаться!». Однако слово «нянькаться» – просторечное, и ни в словаре Ожегова, ни в словаре Ушакова вы его не встретите. В разговорной речи оно чаще всего употребляется в ироничной или укоризненной форме – если человек говорит о чрезмерной заботе или опеке. Но даже в устной речи филологи настоятельно рекомендуют выбирать правильный вариант – «нянчиться».
Само по себе слово «походил» – замечательное, и у него есть не одно значение («он походил по улице», «он походил на своего брата»). Однако говорить: «Шахматист походил конём» или «Я уже походил, теперь твой ход» – безграмотно. Хотя к таким выражениям мы настолько привыкли, что воспринимаем их на слух как что-то естественное, лучше все-таки не говорить «игрок походил» в бытовых разговорах, и тем более – так не писать.
Когда бабушка, обрабатывая ребенку коленку зеленкой, спрашивает: «Сильно щипет?», этим она с малых лет приучает его к неправильной речи. Ну а во взрослой компании употребление глагола «щипет» сразу выдаст в вас малограмотного и необразованного человека, потому что правильный вариант – «щиплет».
Конечно, бывает, что мы за отпуск или долгие праздники набираем пару килограммов и потом не можем влезть в свои любимые джинсы. Иногда такое разочарование постигает нас и при походе в магазин, когда мы безуспешно пытаемся втиснуться в понравившиеся брюки. Однако говорить при этом: «Эх, не налазят!» безграмотно. Для образованного человека есть единственно правильный вариант – «не налезают». Интересно, что в словаре Ушакова слово «налазить» все-таки есть. Помечая его как разговорное, словарь дает ему такое значение: «Лазя, получить, приобрести что-нибудь (неприятное)». О примерке одежды или надевании чего-то на что-то речь, в любом случае, не идет. Поэтому лучше сказать «на налезают».
Эту ошибку можно слышать в речи довольно часто: «Мне тяжело нагинаться», «Деревья под ветром сгинаются», «Не сгинай так сильно тетрадь». Скорее всего, коварная «н» выскакивает в речи по аналогии с другими похожими словами, где в середине присутствует эта буква – «нагнуться», «согнутся» «перегнуться», и так далее. Однако, если взглянуть на такие слова внимательно, можно обнаружить что корня «гин» ни в одном из подобных слов нет. Есть только два варианта корня – «гиб» и «г». Так что говорить «нагинаться» – абсолютно безграмотно.
Интересно, что если к слову «помахайте» современные словари относятся лояльно (оно допускается в речи и письме как разговорный вариант слова «помашите»), то слово «махайте» все-таки считается недопустимым. Достаточно вспомнить комичную сценку из старой советской комедии по Чехову «Свадьба», где героиня говорит ухажёру: «Махайте на меня, махайте! Дайте мне поэзии, восторга! Дайте мне бурю!». И хотя в современной речи слово «махайте» встречается часто, все-таки оно и в наши воспринимается как признак безграмотности, а если вспомнить смешную сценку из фильма, то произносящий его выглядит еще и глупо.
У глагола «пойти» в побудительном наклонении есть только три допустимые формы: «пойдём», «идёмте» и «пойдёмте». А вот говорить «пошлите» – безграмотно. Послать можно письмо, посылку, человека. Но если вы предлагаете людям сходить с вами куда-то, правильно будет сказать: «Пойдёмте».
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