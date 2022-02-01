Уникальные ретро фотографии, которые сегодня кажутся весьма странными

Уникальные фотографии, которые могут показаться вам очень странными.

1. Кошка Джорджа Баланчина участвует в репетиции балета «Серенада»

Кошка великого балетмейстера Джорджа Баланчина Мурка вместе с танцовщицами участвует в репетиции балета «Серенада» в 1970-х годах. Для Баланчина она была не просто кошка, это была его самая известная воспитанница, которую выдающийся хореограф сумел обучить выполнять entre-chats, pas de chats и даже grand jete.

2. Архитекторы на Балу изящных искусств

Больше двадцати архитекторов пришли на Нью-Йоркский Бал изящных искусств в 1931 году в костюмах зданий, которые они сами спроектировали. Слева направо: Стюарт Уокер в костюме Фуллеровского небоскреба, Леонард Шульце, одетый в отель «Уолдорф-Астория», Эли Жак Кан в образе небоскреба корпорации «Сквибб», Уильям ван Ален в костюме Крайслер-билдинг, Даниэль Уэйд в башне «Метрополитен-Лайф», Ральф Уокер в макете Уолл-стрит-билдинг и Джозеф Фридлэндер, наряженный в Нью-Йоркский городской музей.

3. Групповое фото сюрреалистов

Сальвадор Дали и Гала, Поль Элюар, Филипп Супо, Рене Кревель, Робер Деснос и другие .

4. Групповой снимок детективов

На этом групповом снимке изображены детективы, которых нанимал магазин Macy, чтобы предотвратить кражи в 1948 году.

5. Солнцезащитная маска для лица

Лучшая солнцезащитная маска для лица, которая имелась в распоряжении населения в 1920-х годах .

6. Микрометр красоты

Микрометр красоты знаменитого Макса Фактора. Он предназначался для того, чтобы искать незначительные изъяны во внешности актрис кино. Замеры могли обнаружить, например, искривления носа, непропорциональные черты лица . Все недостатки микрометр красоты выявлял с точностью до миллиметра.

7. Члены организации Ку-Клукс-Клан катаются на колесе обозрения

Члены организации Ку-Клукс-Клан катаются на колесе обозрения в 1925 году. Ку-клукс-клан - это ультраправая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство белых или белый национализм. В середине XX века организация активно выступала также против коммунизма.

8. Неприкасаемые

Две дамы в купальниках проходят мимо трёх представителей ультраправой организации ку-клукс-клан во Франции в 1937 году.

9. Выставка Казимира Малевича в 1915 году

Выставка советского художника-авангардиста польского происхождения, педагога, теоретика искусства, философа. Основоположника супрематизма - одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени .

10. Студенты Кембриджа на митинге

Студенты Кембриджа на митинге против приема в университет женщин. Чучело женщины на велосипеде – символ феминизма. Великобритания, 1897 год.

11. King's African Rifles

Обучение вождению королевских африканских стрелков в 1943 году. Камень на голове приучает учеников не опускать голову и смотреть всё время на дорогу.

12. Представление защитной униформы для женщин

Представление защитной униформы для женщин, работающих на военных заводах. Девушка справа демонстрирует защитный бюстгальтер из пластика. США, 1943 год.

13. Уникальный снимок

Показ мод для сельскохозяйственных работников в 1953 году.

14. Агитационно-массовая работа

Агитационно-массовая работа в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в 1930 году.

15. Дейн Питер Лоренц Элфред с женой

Дейн Питер Лоренц Элфред был ученым и любил путешествовать по миру.