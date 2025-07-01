Как негативные эмоции могут опустошать наши кошельки

Заголовок материала может вызвать скептические мысли у потенциального читателя, мол, это вздор, что дурные мысли как-то связаны с тратами. Но не спешите со скепсисом. Психологи выделили несколько механизмов такой взаимосвязи. Прочтите обзор, чтобы в этом убедиться.
1. Тревожность
Хочется перефразировать песенку из советского фильма «Буратино» таким образом: «На тревожного не нужен нож: ему с три короба наврёшь – и делай с ним что хошь!» Смысл страховых компаний всех мастей основан на нашем чувстве тревожности. Иной раз нам могут продать такую уже ненужную страховку, что впору обхохотаться. Сама индустрия страховщиков – достаточно иллюзорна. Она существует до тех пор, пока существуют паникёры (разве что, Каско – исключение). Многие готовы купить полисы даже тогда, когда мало-мальски разбирающийся в математике человек заметит, что полис – крайне невыгоден и только пробьёт дыру в вашем бюджете.
2. Алчность
Лудомания - страшная вещь... / Фото: medium.com
Это качество – кормушка казино и букмекеров. Жадность заставляет человека искать легкие и быстрые пути обогащания, и именно так возникает лудомания – это патологический гэмблинг, страсть к азартным играм, в основе которой стоит вера, что рано или поздно гэмблинг точно сделает нас богатыми при том, что мы не приложим ни физических, ни интеллектуальных усилий. Статистика показывает, что на сегодняшний день всё больше лудоманов заканчивают в психушке, а не на яхте в Каннах.
3. Стресс и бытовая депрессия
Под бытовой депрессией (не клинической, которую нужно лечить медикаментозно и психотерапией) понимается отсутствие интереса к чему-либо в жизни без наличия действительного диагноза, требующего лечения. Как правило, это состояние развивается из апатии, лени, слабой воли и нежелания действовать каждый день во имя достижения целей. Их ещё называют самоприобретённым или осознанно приобретённым стрессом/бытовой депрессией. Когда нам ничего не хочется, самым простым дофамином становится шоппинг. В этом случае шопоголизм заменяет нам эмоции. Это очень распространённое явление на сегодняшний день. Мы покупаем ради минутного дофамина, а потом возвращаемся словно в стадию «ломки», затем повторяем снова и снова. Повод задуматься.
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