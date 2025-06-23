Причудливый домик для уединенного отдыха в окружении живописных гор

Ретрит Klein Haus – идеальное место для незабываемого отдыха.

Причудливый крошечный дом имеет крестообразную форму. | Фото: tinyhousetalk.com.

Арочный вход и окна придают строению оригинальный вид.

В какой бы части крошечного дома не находился, вид из окон будет потрясающим.

Открытая терраса с видом на город и живописный горный пейзаж. | Фото: homecrux.com.

Главным строительным материалом Klein Haus стал кирпич, который ничем не стали прикрывать.

Небольшая гостиная находится у арочного окна.

Такая спальня прекрасно подойдет для романтического отдыха.

Кухонный уголок станет местом для кулинарных экспериментов.

Крошечная ванна Klein Haus может похвастаться прекрасными видами из окна. | Фото: ru.airbnb.com.

В ретрите можно расслабиться в гидромассажной ванной да еще и на свежем воздухе.

За проект причудливого гостевого дома архитектор Родриго Урибе получил Национальную премию. | Фото: tinyhousetalk.com.

Дворик Klein Haus станет прекрасным местом для отдыха.