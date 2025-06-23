Причудливый домик для уединенного отдыха в окружении живописных гор

Чего только не придумывают предприимчивые отельеры, чтобы привлечь посетителей, нацеленных на незабываемый отдых среди живописной природы. Многие из них подключают талантливых архитекторов, которые создают потрясающие проекты, обеспечивающие отдыхающих комфортными условиями проживания и эстетическим наслаждением от самих строений..
Ретрит Klein Haus – идеальное место для незабываемого отдыха.
Живописный горный ландшафт, окружающий колумбийский город Кале, привлекает массу туристов со всего мира, стремящихся не только посетить достопримечательности страны, но и немного отдохнуть в окружении экзотической природы. Эту увлеченность научились использовать предприимчивые отельеры, старающиеся сделать все, чтобы гости получили массу удовольствия и от потрясающей природы, и от комфортных условий, предлагающих полное расслабление, а также от дизайна самих гостевых домиков. Один из таких ретритов (уединенное место для отдыха или духовных практик) получился настолько необычным, что автор проекта, архитектор Родриго Урибе, стал лауреатом Национальной премии в области дизайна. И это несмотря на то, что гостевой домик настолько крошечный, что некоторые и вовсе его называют «кабинкой для переодевания» или «беседкой среди гор с видом на город».
Причудливый крошечный дом имеет крестообразную форму. | Фото: tinyhousetalk.com.
Как бы не называли этот причудливый гостевой дом под названием Klein Haus, он действительно заслуживает внимание, хотя и описать его форму достаточно сложно.потолками, из-за чего дом имеет крестообразную форму, хорошо различимую с высоты.
Арочный вход и окна придают строению оригинальный вид.
Чтобы создать гармоничный проект, который и порадует глаз любителей уединенного отдыха, и прекрасно впишется в ландшафт горного хребта Каленьяс, в качестве основного отделочного материала для фасада был выбран красный кирпич местного производства и черный цвет гибкого кровельного материала, которым покрыли цилиндрической формы коридоры. Ну, и, конечно же, стеклянные арочные проемы, выступающие в роли окон и дверей, привнесли в образ ретрита особое очарование. Щедрое остекление и крошечные размеры действительно делают дом больше похожим на павильон или беседку, ведь все его содержимое просматривается насквозь. Хотя такая открытость никак не сказывается на создании более конфиденциальной обстановки, поскольку гостевой дом находится на частной территории и на вершине холма, так что никто не сможет заглянуть в окна (разве, что дрон или птица).
В какой бы части крошечного дома не находился, вид из окон будет потрясающим.
А вот для посетителей ретрита, как раз наоборот, такая «прозрачность» и направленность на четыре стороны света открывает просто фантастический обзор на живописный ландшафт и на город, раскинувшийся в долине. Особенно впечатляет городской пейзаж в темное время суток, когда зажигаются яркие разноцветные огни. А вот с самого раннего утра, с первыми лучами солнца и на закате, все-таки лучше наблюдать за изменчивыми образами природного окружения.
Открытая терраса с видом на город и живописный горный пейзаж. | Фото: homecrux.com.
Самые активные могут встречать рассветы и закаты на открытой террасе, поудобней усевшись в кресле или погрузившись в теплую водичку гидромассажной ванны, которая также находится на улице и частично обнесена стеной. Ну а те, кто все-таки предпочитает максимальный комфорт, могут даже не покидать домик, чтобы все это великолепие увидеть собственными глазами.
Главным строительным материалом Klein Haus стал кирпич, который ничем не стали прикрывать.
Примечательно: Используя кирпич для строительства дома и отделки арочных проемов, автор проекта таким образом решил подчеркнуть очарование природного и экологически чистого материала, который плавно перешел и внутрь жилища. В интерьере тот же самый кирпич оставили неприкрытым, чтобы связать воедино дизайн гостевого домика, напоминающий о современных деревенских традициях.
Небольшая гостиная находится у арочного окна.
Учитывая габариты ретрита неудивительно, что была выбрана открытая планировка, а вот созданию обособленных жилых поспособствовала сама планировка. К услугам постояльцев, которых не испугает удаленность от цивилизации, уютная гостиная с диваном и ТВ-панелью с большим экраном, который запросто могут заменить виды из окна. Здесь также имеется стол и Wi-Fi, так что фрилансеры смогут запросто сочетать работу и незабываемый отдых в прекрасной обстановке и в довольно комфортных условиях.
Такая спальня прекрасно подойдет для романтического отдыха.
Рядом с гостиной Klein Haus находится двуспальная кровать, она занимает вторую «нишу», образовавшуюся у другого арочного окна, при этом с двух сторон ее окружают большие окна, а напротив находится стеклянная дверь. Такое окружение гарантированно позволяет увидеть всю красоту ночного города, горного массива и экзотического леса. Стоит отметить, что щедрое остекление максимально расширяет границы крошечного объекта, делает его более светлым и просторным.
Кухонный уголок станет местом для кулинарных экспериментов.
Чтобы гости имели возможность побаловать себя кулинарными изысками во время отдыха, пространство распланировали так, что поместилась и кухня. Правда, ее пришлось немного углубить, но это никак не сказалось на ее функционале. Компактная кухонная зона включает в себя весьма скромный набор удобств: плита с двумя конфорками, рабочее пространство, мойка, мини-холодильник, набор посуды и столовых приборов.
Крошечная ванна Klein Haus может похвастаться прекрасными видами из окна. | Фото: ru.airbnb.com.
Не обошлось и без ванной комнаты, которая находится рядом с кухней. Скромных размеров тропический душ, раковина и туалет – этого вполне достаточно для поддержания гигиены, а вот для наслаждения водными процедурами и полным расслаблением предназначена гидромассажная ванна, находящаяся во дворе, так что незабываемые впечатления будут обеспечены. Кстати сказать, чтобы создать максимально комфортные условия для приема ванны, она установлена на площадке накрытой легким навесом, а со стороны, откуда преобладают сильные ветры возведена стена, которую украшают вьющиеся растения.
В ретрите можно расслабиться в гидромассажной ванной да еще и на свежем воздухе.
Посетителя Klein Haus доступен и просто отдых на открытом воздухе, где обустроена прекрасная терраса с видом на городской пейзаж. Имеется и внутренний дворик с зоной барбекю, костровой чашей и местом для приема пищи. Здесь же можно принимать солнечные или воздушные ванны, получая удовольствие от чистейшего воздуха, лесных благоуханий и пения птиц.
За проект причудливого гостевого дома архитектор Родриго Урибе получил Национальную премию. | Фото: tinyhousetalk.com.
Дворик Klein Haus станет прекрасным местом для отдыха.
По сведениям редакции Novate.ru, ретрит можно арендовать через онлайн-площадку Airbnb, но делать это следует заблаговременно, поскольку вполне демократичная цена за ночь привлекает очень много любителей романтичного отдыха. 50 долларов за двоих среди первозданной природы Национального парка Лос-Фаральонес-де-Кали с видом на город, да еще в комфортных условиях и с возможностью добраться на своем автомобиле – более чем привлекательный вариант для захватывающих приключений или романтических встреч.
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