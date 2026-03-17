Гель для стирки за копейки

Что бы вы сказали, если бы нашлось средство, способное заменить большую часть бытовой химии? А если оно будет безопасным для вас и окружающей среды, будет отлично справляться с известковым налетом на стиральной машинке и точно не вызовет аллергических реакций?



Если этого недостаточно, чтобы убедить вас, последний аргумент: стоить этот универсальный гель будет копейки, а готовиться около десяти минут!

Вам понадобится:Темное хозяйственное мыло;кальцинированная сода;эфирное масло лимона (по желанию);водаНатрите хозяйственное мыло на терке и варите в литре воды до полного растворения.Кальцинированную соду (обычная не подойдет!) разотрите ложкой, чтобы не было комочков.Добавьте соду к мылу и дождитесь, чтобы средство стало густым и однородным.Осталось снять гель с огня и налить в баночку для хранения.Этим гелем можно стирать, мыть посуду и мыть пол. Оно отлично выполаскивается и не оставляет запаха на белье. По желанию можете добавить в него пару капель эфирного масла лимона. Перед стиркой гель немного прогрейте в микроволновке и положите прямо в барабан машинки или отсек для порошка. На стандартную загрузку понадобится полторы столовых ложки.