Загадочная вещь из СССР, о назначении которой уже трудно вспомнить

В советское время использовалось большое количество вещей, о которых сегодня не только не вспоминают, но даже и не знают. Достаточно вспомнить про вот такой загадочный предмет, как этот. Когда-то он был почти на каждой советской кухне и пользоваться им должна была уметь всякая хозяйка. Для чего же данная вещица предназначена?
Полезное приспособление. /Фото: ya.ru.
Перед нами вовсе не лабиринт для таракана, не крышка и даже не пепельница. Данное приспособление называется «молочный сторож». Изобрел его советский инженер И. Ф. Иванковицер еще в 1923 году. Патент ему был выдан в 1929 году на 15 лет. С тех самых пор «молочный сторож» прочно вошел в обиход всех хозяек страны. Изготавливались данные приспособления на Коломенском теплостроительном заводе, там же производили мощнейшие дизельные агрегаты для подводных лодок и тягачей-тепловозов.
Совсем небольшой. /Фото: ya.ru.
Стоил советский гаджет 25 копеек. Для сравнения, буханка черного хлеба стоила 20 копеек, а не самое крутое пирожное – 22 копейки. Предназначался «сторож», как уже можно было догадаться по названию, для того чтобы во время кипячения молока, оно не убегало. Вещь крайне полезная. Очень странно, что сегодня подобное приспособление не имеет такого широкого распространения.
Чтобы не убегало и не пенилось. /Фото: yedaday.ru.
Работал гаджет очень просто. Перед началом кипячения «молочный сторож» укладывался на дно кастрюли. Когда жидкость начинала кипеть, с ее дна поднимались пузыри воздуха. Они начинали приподнимать «сторожка» в результате чего, тот принимался издавать характерные звуки. Они в свою очередь помогали заработавшейся хозяйке понять, что самое время обратить внимание на кастрюлю с молоком, пока оно не убежало.
Кладется в кастрюлю. /Фото: vk.com.
Кроме того, у «молочного сторожа» была еще одна полезная функция. Его форма способствовала тому, что поднимающиеся вверх пузыри не формировали дополнительную пену, а наоборот – разрушали ее.
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