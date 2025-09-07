Калории-невидимки, или 5 пищевых продуктов, на которые вешают ярлык, что они и не еда вовсе

Необязательно быть рожденным в СССР, чтобы стать носителем культового штампа «Это не еда!» В начале 20 века суп едой не считался предреволюционной интеллигенцией. С тех пор, конечно, наметились некоторые сдвиги, но всё равно некоторые весьма калорийные продукты почему-то по-прежнему массово считаются содержащими ноль калорий. Топовые мифы развенчает этот материал.
1. Растительное масло
Льём 200 кКал в 40 кКал... / Фото: m.nn.ru
Часть продвинутых зожников, конечно, уже давно знает, что, забрасывая в копилку суточных калорий жалкие 50-70 Ккал огуречно-помидорного салатика, придётся добавить ещё 90 Ккал из-за ложки растительного масла в качестве заправки. Но вот о чём даже прошаренные фитоняшки часто забывают - так это о том же масле, используемом в процессе приготовления абсолютно диетических тушёных блюд. Приведём свежий пример из личного опыта. Краснокочанная капуста, тушёная с луком и яблоком, - это максимум 30 Ккал на 100 граммов готового продукта. Но чтобы пассеровать лук, придётся использовать минимум 15-20 граммов оливкового масла.
2. Кофейный напиток из кофейни
Показательно? / Фото: @zozhblog
Нет, речь идет не о американо. А о том, что так усердно продают в различных кофейнях. Айс-латте со сливками, кофе с мороженым и карамелью – 400 кКал и 40 грамм углеводов в одном стаканчике. Большой латте - 200 кКал. Жирные сливки, сладкие сиропы, присыпки и топинги превращают такие напитки в настоящую сахарную бомбу.
3. Соки и газировка
Жидкие сахарные калории. / Фото: obedservis.by
Регулярное употребление газировки, энергетиков или фруктовых соков приводит к ожирению, нарушению эндокринной системы и заболеваниям сердца и сосудов. Согласно исследованиям, риск наступления сердечного приступа повышается на 40 % при регулярном употреблении сладких напитков. Ученые рекомендуют отказаться от подобных напитков в пользу простой воды. Калорийность соков и газировки варьируется от 40 до 60 кКал на 100 граммов!
4. Соусы
Вот почему у любителей КFC такая зависимость... / Фото: yandex.ru
Как правило, они идеально дополняют блюдо или помогают лучше раскрыть его вкус. Мало кто знает, что в соусах красители, консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, которые, хоть и нужны для производства и хранения, обычно не несут никакой пользы и могут, наоборот, негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта. Калорийность популярного густого соуса терияки - 180 кКал. А ещё в нём ударная доза сахара. Добавляя популярные соусы, вы делаете блюдо калорийнее в 2-3 раза.
5. Орехи
Треть суточной нормы калорий. / Фото: vasilisa-valis.livejournal.com
Диетологи рекомендуют в качестве ЗОЖ-перекуса сырые орехи. Казалось бы, ну что такое пять-семь орешков фундука? Да ничто! (а на самом деле – 60-70 кКал) Съем-ка я горсть! И такая вот горсть подарит вам… 500-600 кКал. Есть еще один подводный камень – орехи вызывают зависимость прямо в процессе еды. Так что стоит задуматься.
