С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    so beautiful😍Роскошный эко-кур...
  • Лариса Шемисова
    Конечно ели многое, но чтобы любить кисель в брикетах или хлеб с сахаром (может после войны), но уже с 60-х годов всё...Блюда и продукты ...
  • Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...

Калории-невидимки, или 5 пищевых продуктов, на которые вешают ярлык, что они и не еда вовсе




Необязательно быть рожденным в СССР, чтобы стать носителем культового штампа «Это не еда!» В начале 20 века суп едой не считался предреволюционной интеллигенцией. С тех пор, конечно, наметились некоторые сдвиги, но всё равно некоторые весьма калорийные продукты почему-то по-прежнему массово считаются содержащими ноль калорий. Топовые мифы развенчает этот материал.

1. Растительное масло


Льём 200 кКал в 40 кКал... / Фото: m.nn.ru

Льём 200 кКал в 40 кКал... / Фото: m.nn.ru

 

Часть продвинутых зожников, конечно, уже давно знает, что, забрасывая в копилку суточных калорий жалкие 50-70 Ккал огуречно-помидорного салатика, придётся добавить ещё 90 Ккал из-за ложки растительного масла в качестве заправки. Но вот о чём даже прошаренные фитоняшки часто забывают - так это о том же масле, используемом в процессе приготовления абсолютно диетических тушёных блюд. Приведём свежий пример из личного опыта. Краснокочанная капуста, тушёная с луком и яблоком, - это максимум 30 Ккал на 100 граммов готового продукта. Но чтобы пассеровать лук, придётся использовать минимум 15-20 граммов оливкового масла.
Это плюс 180 килокалорий, которые тоже придётся учесть. Таким образом, калорийность рагу возросла почти вдвое (55 кКал на 100 г.). Вроде бы мизер... Но ведь порция такого легко усваивающегося рагу - это не 100, а 300-350 граммов. Поэтому тем, кому принципиально придерживаться суточной нормы, наличие масла придётся учесть.

2. Кофейный напиток из кофейни


Показательно? / Фото: @zozhblog

Показательно? / Фото: @zozhblog


 

Нет, речь идет не о американо. А о том, что так усердно продают в различных кофейнях. Айс-латте со сливками, кофе с мороженым и карамелью – 400 кКал и 40 грамм углеводов в одном стаканчике. Большой латте - 200 кКал. Жирные сливки, сладкие сиропы, присыпки и топинги превращают такие напитки в настоящую сахарную бомбу.

3. Соки и газировка


Жидкие сахарные калории. / Фото: obedservis.by

Жидкие сахарные калории. / Фото: obedservis.by

 

Регулярное употребление газировки, энергетиков или фруктовых соков приводит к ожирению, нарушению эндокринной системы и заболеваниям сердца и сосудов. Согласно исследованиям, риск наступления сердечного приступа повышается на 40 % при регулярном употреблении сладких напитков. Ученые рекомендуют отказаться от подобных напитков в пользу простой воды. Калорийность соков и газировки варьируется от 40 до 60 кКал на 100 граммов!
А если это стаканчик в пол-литра?! Да ещё и регулярно?!

4. Соусы


Вот почему у любителей КFC такая зависимость... / Фото: yandex.ru

Вот почему у любителей КFC такая зависимость... / Фото: yandex.ru


 

Как правило, они идеально дополняют блюдо или помогают лучше раскрыть его вкус. Мало кто знает, что в соусах красители, консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, которые, хоть и нужны для производства и хранения, обычно не несут никакой пользы и могут, наоборот, негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта. Калорийность популярного густого соуса терияки - 180 кКал. А ещё в нём ударная доза сахара. Добавляя популярные соусы, вы делаете блюдо калорийнее в 2-3 раза.

5. Орехи


Треть суточной нормы калорий. / Фото: vasilisa-valis.livejournal.com

Треть суточной нормы калорий. / Фото: vasilisa-valis.livejournal.com

 

Диетологи рекомендуют в качестве ЗОЖ-перекуса сырые орехи. Казалось бы, ну что такое пять-семь орешков фундука? Да ничто! (а на самом деле – 60-70 кКал) Съем-ка я горсть! И такая вот горсть подарит вам… 500-600 кКал. Есть еще один подводный камень – орехи вызывают зависимость прямо в процессе еды. Так что стоит задуматься.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
KFC
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх