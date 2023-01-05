Что делать, если блузка расходится на груди

С неприятной ситуацией, когда блузка расходится на груди, сталкиваются многие представительницы прекрасного пола. Носить такую блузку очень некомфортно.

Однако не спешите списывать красивую вещь со счетов, ведь буквально за 10 минут можно сделать так, чтобы блузка на груди больше не расходилась. Все, что потребуется для работы — маленькая пуговка.







В том месте, где блузка расходится на груди, разметьте дополнительную петлю. Обратите внимание на то, что петля должна располагаться на той полочке, на которой пришиты пуговицы.







Прострочите и прорежьте дополнительную петлю.







К внутренней части полочки, на которой прорезаны основные петли, пришейте дополнительную пуговку.







Благодаря маленькой и незаметной пуговке блузка больше не будет расходиться на груди.







Подробное описание полезного лайфхака, который необходим тем, у кого блузка расходится на груди, смотрите на видео:

