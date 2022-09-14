Полезный секрет с влажными салфетками

Влажные салфетки давно перешли в разряд вещей первой необходимости. Пачка про запас есть даже у тех, кто не имеет маленьких детей.

Салфетки становятся палочкой-выручалочкой в случае незапланированного отключения воды. Удобно брать их собой на дачу или на пикник. Ну как же порой раздражает то, что вместо одной салфетки в самый неподходящий момент из пачки достаешь сразу несколько. Между тем решение находится на поверхности. С этой хитростью исправить ситуацию можно буквально за несколько секунд.







Чтобы салфетки не тянулись одна за другой, и их не приходилось заправлять обратно или выбрасывать, достаточно взять в руки ножницы. Нужно сделать на пачке всего пару продольных надрезов, увеличив таким образом окошко для выемки.

Благодаря этой хитрости салфетки будут выходить исключительно по одной. А впредь вы будете делать насечки на пачке сразу после покупки.





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