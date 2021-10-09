Вокруг света по тротуарам, или Как выглядят улицы в разных городах по всему миру

Пропитанный солнцем Джайсалмер часто называют «Золотым городом» Индии.
Каждый раз, идя по той или иной улице, мало кто задумывается, что в большинстве случаев – все они являются, по меньшей мере, зеркалом, отражающим наследие, культуру, историю, характер и настроение не только города, а и людей в нём. Добро пожаловать на виртуальную прогулку по городским улицам в разных уголках мира.
1. Париж, Франция
Париж - город чёрно-белых фильмов, ароматных круассанов и влюблённых.
2. Марракеш, Марокко
Марракеш - яркий город насыщенных цветов.
3. Гавана, Куба
Гавана — колоритный и притягательный город, один из самых необычных во всем мире.
4. Новый Тайбэй, Тайвань
Тайбэй — воплощение тайваньского экономического чуда, город промышленности и экономики и если ещё не город будущего, то уже очень близко к тому.
5. Санторини, Греция
Санторини — живописный архипелаг в Эгейском море.
6. Картахена, Колумбия
Картахена - запах морского бриза, который невозможно перепутать ни с чем.
7. Киото, Япония
Киото был столицей Японии более тысячи лет, став за это время хранилищем лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.
8. Алачаты, Турция
Алачаты - настоящая восточная сказка.
9. Умбрия, Италия
Умбрия — «зелёное сердце Италии».
10. Белиз, Центральная Америка
Если и отправлять за обновлением души и тела - то однозначно в Белиз.
11. Сучжоу, Китай
Сучжоу иногда называют «Восточной Венецией».
12. Барселона, Испания
Гордая, самовлюбленная, взрывная, полная гениев и бездарей, влюбляющая и влюблённая, утомляющая и утомлённая - всё это про Барселону.
13. Гамильтон, Бермудские острова
Гамильтон — уютный городок на берегах реки Вайкато.
14. Баия, Бразилия
Зажигательная Баия.
15. Оксфорд, Англия
Оксфорд — лучшее место для знакомства с английскими традициями.
16. Бангкок, Таиланд
Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок — столица Таиланда, один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства.
17. Александрия, Египет
Александрия представляет собой своеобразный симбиоз древней истории и современного пляжного курорта.
18. Амстердам, Голландия
Амстердам - это порок, очарование и волшебство.
19. Сусс, Тунис
«Жемчужина побережья» Сусс — самый популярный, шумный и молодёжный курорт Туниса.
20. Будапешт, Венгрия
Сказать, что Будапешт — самая настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая её столица, значит не сказать ровным счётом ничего.
21. Бруклин, Нью-Йорк
Бруклин - то место, которое мало кого оставит равнодушным.
22. Столовая гора, Южная Африка
Столовая гора - взрывная смесь первобытной экзотики и рациональной современности.
23. Эвора, Португалия
Эвора — один из красивейших городов Португалии.
24. Линдау, Германия
Линдау — единственный баварский город, которому посчастливилось оказаться на берегу Боденского озера.
25. Старый город, Хараре, Эфиопия
Хараре - «город цветущих деревьев» — круглый год он утопает в цветении экзотических деревьев — акации, бугенвиллеи, джакаранды.
26. Квинсленд, Австралия
Квинсленд ассоциируется у путешественников с наиболее известными достопримечательностями континента.
27. Санкт-Петербург, Россия
Культурная столица России, северная Венеция, детище Петра — так часто называют Санкт-Петербург.
28. Квебек, Канада
Квебек — один из немногих городов на североамериканском континенте, где сохранилась франкоязычная культура.
29. Дубровник, Хорватия
Дубровник — главный курорт на Адриатическом море, включенный ЮНЕСКО в список лучших европейских памятников эпохи Возрождения.
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