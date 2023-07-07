15 придорожных достопримечательностей, которые заслуживают отдельного внимания

Гигантский баффало.
Многие предпочитают путешествовать на собственном автомобиле и видят в этом особую прелесть. Всегда можно остановиться, чтобы зайти в кафе или познакомиться с достопримечательностями. В нашем обзоре собраны фотографии различных забавных сооружений и построек, которые просто не могут не привлечь внимание автомобилистов, хотя бы из-за своих огромных размеров.
1. Гитара-гигант
Гитара-гигант.
В Австралии, в одном из старейших штатов страны – Новом Южном Уэльсе у дороги, рядом с одним из мотелей можно увидеть монумент самой большой гитары. Возводилась необычная постройка для одного из музыкальных фестивалей, прошедших еще в прошлом столетии.
2. Дом-чайник
Дом-чайник.
Дом-чайник был построен в США около дороги, по которой в свое время совершил «поездку понимания» 29-й президент США Уоррен Гамалиел Гардинг. Форма здания была выбрана не спроста, так чайник обозначает созвучный по названию коррупционный скандал в годы президентства Гардинга.
3. Самый большой пончик
Самый большой пончик.
Забегаловка Randy’s Donuts – является одним из самых известных придорожных заведений в США. Расположено кафе недалеко от международного аэропорта Лос-Анджелес. Известны Randy’s Donuts не только вкусными пончиками, но скульптурой самого большого починка в мире, расположенной на крыше заведения.
4. Самый большой градусник
Самый большой градусник.
В США, в штате Калифорния можно найти у одной из дорог самый большой градусник в мире. Градусник был установлен в честь температурного рекорда зафиксированного на территории США – 57 градусов по Цельсию. Отмечен рекорд был в Долине Смерти 10 июля 1913 года.
5. Самый большой картофель
Самый большой картофель.
Самую большую картофелину, как ни странно можно найти в Австралии. Лежит скульптура корнеплода у одной из федеральных дорог. Строилась она когда-то для обозначения картофельного центра, однако проект был свернут, а памятник остался.
6. Самая большая тыква
Самая большая тыква.
Самую большую скульптуру тыквы можно найти на въезде в местечко Роуленд, Канада. Установлен памятник был в честно одного из местных жителей, что вырастил в 1977 году самую большую тыкву и попал за это в Книгу рекордов Гиннеса.
7. Самая большая вилка
Самая большая вилка.
Самая большая вилка расположена в США, в штате Миссури в городе Спрингфилд. В честь чего установлен гипертрофированный столовый прибор? Да просто так. Это не более, чем забавная 11 тонная инсталляция.
8. Самый большой лось
Самый большой лось.
Самый большой лось, или точнее самая большая скульптура лося была установлена в честь этого гордого животного в Канаде, в Муз-Джоу. Сегодня лось является первой достопримечательностью города.
9. Гигантская корзина
Гигантская корзина.
В США в городе Ньюарк можно увидеть корзину просто невероятного размера. Плетеная сумка больше жилого дома! В действительности, это вовсе не памятник и не инсталляция, а штаб-квартира компании Longaberger, занимающейся (вот неожиданность!) производством плетеных (и не только) корзин.
10. Ананас мутант
Ананас мутант.
Самый большой ананас в мире можно найти в Австралии, в штате Квинсленд на Саншайн-Кост (Солнечном побережье). Ананас является пропускным пунктом в местный парк развлечений. Здесь же можно найти еще несколько «самых больших» фруктов и овощей.
11. «Топорище»
«Топорище».
Самый большой топор был брошен в землю в Канаде, в городе Накавик, что в Нью-Брансуике. Установлен мемориал был в 1991 году. Памятная табличка рядом с гигантским топором подчеркивает важность лесной промышленности для страны.
12. Гигантский баффало
Гигантский баффало.
Гигантских размеров статуя бизона, или баффало была установлена в США недалеко от места расположения первой британской колонии в Новом Свете – Джеймстауна. Рядом с баффало установлена мемориальная табличка, проливающая свет на начало колонизации Америки европейцами.
13. Банан
Банан.
В Австралии в Кофс-Харбор можно увидеть огромный банан, который прикрывает собой пешеходный проход. Является одной из самых запоминающихся туристических достопримечательностей Кофс-Харбор.
14. Дино-дом
Дино-дом.
В Калифорнии был построен дом-динозавр. Его создателем является скульптор Клод Белл. Дом необитаем и выполняет рекламные функции для придорожного кафе по соседству. Многие туристы останавливаются здесь, чтобы сделать фото.
15. «Омарилла»
«Омарилла».
В небольшом городе Шедьяк в графстве Вестморленд на юго-востоке провинции Нью-Брансуик, что в Канаде была установлена скульптура омара. Восславить ракообразных в городе решили не просто так. Добыча омаров занимает важное место в хозяйственной деятельности Шедьяка.
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