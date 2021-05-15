Уловки маркетологов, которыми парикмахеры из салона за углом обманывают клиентов

1. Наращивание волос - дорогостоящая процедура, которая небезопасна!

Представьте, что почувствует ваш возлюбленный, если во время романтических поцелуев запустит пальцы в ваши волосы и нащупает... ЭТО??? / Фото: FB.ru

2. Ламинирование волос - настоящий развод на деньги

Это сулит нам салон. И это же даст хорошая маска для волос. Зачем платить, если нет разницы?! / Фото: salonzolushka.by

3. Ботокс для волос - это настоящая наркомания

Вот такую красоту сулит нам процедура ботокса для волос... Но стоит ли игра свеч? / Фото: http://swjournal.ru/