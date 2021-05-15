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Уловки маркетологов, которыми парикмахеры из салона за углом обманывают клиентов


Уловки маркетологов, которыми парикмахеры из салона за углом обманывают клиентов

Красота волос - тема животрепещущая. К сожалению, не все парикмахерские могут похвастаться отменной честностью менеджмента среднего звена, который принимает все решения относительно того, какой ценник увидит клиент и - главное! - на что. Материал расскажет о том, как не попасться на уловки маркетологов, трудящихся на парикмахерские.

1. Наращивание волос - дорогостоящая процедура, которая небезопасна!


Представьте, что почувствует ваш возлюбленный, если во время романтических поцелуев запустит пальцы в ваши волосы и нащупает... ЭТО??? / Фото: FB.ru

Представьте, что почувствует ваш возлюбленный, если во время романтических поцелуев запустит пальцы в ваши волосы и нащупает... ЭТО??? / Фото: FB.ru

 

Знаменитая певица Лолита Милявская однажды призналась в интервью, что несколько лет, когда она носила короткую стрижку, вовсе не были периодом, когда ей хотелось кардинально сменить имидж. Певица очень любит длинные волосы. И она любила их настолько, что однажды подписалась на серию наращиваний волос, чтобы иметь длинные волосы для прически. В результате у поп-звезды началась серьезная дерматологическая болезнь на коже головы.

Певице пришлось стричься коротко, чтобы использовать дорогостоящие мази и медицинские препараты, и даже когда она победила заболевание, волосы долго не росли. Наращивание волос приводит к тому, что держащиеся на нелепых протезах для крепки нарощенных волос выпавшие натуральные волосы продолжают оставаться в контакте с кожей, что приводит к острым аллергическим реакциям, рождающим серьезные болезни.
Эту процедуру выполнять нельзя. Нельзя от слова совсем.

2. Ламинирование волос - настоящий развод на деньги


Это сулит нам салон. И это же даст хорошая маска для волос. Зачем платить, если нет разницы?! / Фото: salonzolushka.by

Это сулит нам салон. И это же даст хорошая маска для волос. Зачем платить, если нет разницы?! / Фото: salonzolushka.by

 

Стоимость этой модной процедуры в самом захудалом парикмахерском салоне - минимум 20 $. Процедура состоит из нескольких этапов - нанесение различных средств, термообработка прядей для так называемого запечатывания чешуек волос, но для женщин с ухоженными волосами эффект практически такой же, как от регулярного использования подходящей маски для волос. Зачем платить за то же самое, что даст в домашних условиях хорошая маска для волос при применении раз в неделю?!

Важно! Иногда в составы для ламинирования волос добавляют в большом количестве пчелиный воск, который является одним из самых мощных на планете аллергенов. Если клиента не предупредить об этом заранее, может возникнуть серьезная проблема.

3. Ботокс для волос - это настоящая наркомания


Вот такую красоту сулит нам процедура ботокса для волос... Но стоит ли игра свеч? / Фото: http://swjournal.ru/

Вот такую красоту сулит нам процедура ботокса для волос... Но стоит ли игра свеч? / Фото: http://swjournal.ru/

 

В настоящее время в России хайпово популярен ботокс для волос. Суть обещаний такова: после нанесения специального якобы ботоксного состава волосы становятся гладкими, блестящими и упругими и вообще перестают быть ломкими. Неужели всё это пройдёт без подводных камней? Не думаем! Первая проблема: состав осветлит тон ваших волос, хотите вы того или нет (из-за входящего в состав выпрямляющего волосы гидроперита в небольшом количестве).

Вторая проблема: через примерно 7-8 недель эффект от так называемого ботоксного состава закончится, а ваши волосы станут более ломкими и поврежденными, чем до процедуры, потому что по сути это было агрессивное химическое воздействие, подобное химической завивке. Чтобы сохранять обалденный вид волос, придется раз в пару месяцев отдавать парикмахерской как минимум 3 000 российских рублей, а цена будет увеличиваться пропорционально росту ваших волос. Таким образом, лучше не начинать этот процесс ЗАВИСИМОСТИ вовсе (как и в случае с пластическими операциями типа круговой подтяжки лица).

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Уловки маркетологов, которыми парикмахеры из салона за углом обманывают клиентов

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Уловки маркетологов, которыми парикмахеры из салона за углом обманывают клиентовПодписаться на мой Instagram
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